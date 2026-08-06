Come è andato Zirkzee nelle ultime stagioni al Manchester United: perché può essere ceduto e andare alla Juventus

C'è da dire che la fortuna non è stata proprio di casa, al Manchester United, negli ultimi anni: e infatti poco dopo il suo arrivo Joshua Zirkzee ha dovuto affrontare un cambio in panchina che ha, inevitabilmente, cambiato la stagione dei Red Devils: via ten Hag, alla nona giornata, dentro Ruben Amorim (dopo una brevissima parentesi con Ruud Van Nistelrooy).

E quando subentra un tecnico è sempre complicato: bisogna pensare che il debutto di Zirkzee, avvenuto alla prima giornata contro il Fulham, è coinciso anche con la prima rete con la maglia dei Red Devils, tra l'altro quella della vittoria.

Amorim si è trovato, lo sappiamo, a ricostruire dalle macerie (ten Hag è pur sempre stato il tecnico della drammatica, nel vero senso di "dramma", vicenda che ha portato al secondo addio di Cristiano Ronaldo) e a mettere insieme dei giocatori un po' spaesati: la prima stagione in Inghilterra, per Zirkzee, si è conclusa con 7 goal in 49 presenze in tutte le competizioni (3 in Premier League).

La seconda è stata anche più difficile: l'olandese ha perso minutaggio e posto, visto che il Manchester United in estate aveva acquistato Matheus Cunha, Seso e Mbuemo, e l'annata è stata resa maggiormente complicata dal nuovo cambio in panchina (via Amorim, dentro Carrick). E, infatti, 22 presenze totali e 2 goal. Complessivamente 71 gare giocate e 9 reti. Pochissimo.