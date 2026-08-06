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Antonio Torrisi

Come è andato Zirkzee nelle ultime stagioni al Manchester United: perché può essere ceduto e andare alla Juventus

Serie A
Juventus
Manchester United

L'olandese potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia della Juventus, ma com'è andata la sua esperienza in Premier League?

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Ci sono due piani di riflessione quando si parla della possibilità di rivedere Joshua Zirkzee in Serie A: il primo riguarda i progetti della Juventus, il secondo le ultime stagioni vissute dal calciatore olandese.

Perché se è vero che da un lato c'è l'interesse di un club che non sta facendo nulla per nascondere il desiderio di ritornare competitivo (e per competitivo si intende "pronto per vincere") non bisogna ignorare le motivazioni che possono spingere il Manchester United a cedere l'attaccante.

Insomma: come sono andate le ultime stagioni di Zirkzee in Premier League? Può davvero essere un ottimo affare per la Juventus? Capiamo meglio.

  • COME È ANDATO ZIRKZEE AL MANCHESTER UNITED: PERCHÉ AVEVA LASCIATO IL BOLOGNA

    Una delle ultime immagini di Zirkzee in Italia lo ritrae con la maglia del Bologna coinvolto, fisicamente e spiritualmente, nei festeggiamenti per la qualificazione in Champions League. Un evento storico arrivato dopo un'annata di cui l'olandese è stato grande protagonista.

    E, infatti, il Manchester United si presenta alla porta dei rossoblù e supera la concorrenza delle altre squadre interessate (anche la Juventus) offrendo poco più di 42 milioni di euro. Il Bologna accetta (ne incassa la metà, versando il resto nelle casse del Bayern Monaco, come da accordi stretti al momento dell'ingaggio dai bavaresi) e l'olandese si trasferisce in Premier League.

    A volerlo in Inghilterra è stato soprattutto Erik ten Hag, che sembrava poter essere una buona soluzione calcistica per la definitiva consacrazione di un attaccante che, in Serie A, era appena andato in doppia cifra con il Bologna contribuendo soprattutto alla costruzione del gioco: insomma, sembrava perfetto per il gioco dell'allora allenatore dei Red Devils.

    E invece, come capiremo tra poco, le cose sono andate diversamente.

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  • COME È ANDATO ZIRKZEE AL MANCHESTER UNITED

    C'è da dire che la fortuna non è stata proprio di casa, al Manchester United, negli ultimi anni: e infatti poco dopo il suo arrivo Joshua Zirkzee ha dovuto affrontare un cambio in panchina che ha, inevitabilmente, cambiato la stagione dei Red Devils: via ten Hag, alla nona giornata, dentro Ruben Amorim (dopo una brevissima parentesi con Ruud Van Nistelrooy).

    E quando subentra un tecnico è sempre complicato: bisogna pensare che il debutto di Zirkzee, avvenuto alla prima giornata contro il Fulham, è coinciso anche con la prima rete con la maglia dei Red Devils, tra l'altro quella della vittoria.

    Amorim si è trovato, lo sappiamo, a ricostruire dalle macerie (ten Hag è pur sempre stato il tecnico della drammatica, nel vero senso di "dramma", vicenda che ha portato al secondo addio di Cristiano Ronaldo) e a mettere insieme dei giocatori un po' spaesati: la prima stagione in Inghilterra, per Zirkzee, si è conclusa con 7 goal in 49 presenze in tutte le competizioni (3 in Premier League).

    La seconda è stata anche più difficile: l'olandese ha perso minutaggio e posto, visto che il Manchester United in estate aveva acquistato Matheus Cunha, Seso e Mbuemo, e l'annata è stata resa maggiormente complicata dal nuovo cambio in panchina (via Amorim, dentro Carrick). E, infatti, 22 presenze totali e 2 goal. Complessivamente 71 gare giocate e 9 reti. Pochissimo.

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  • QUANTO COSTA ZIRKZEE E COME PUÒ PRENDERLO LA JUVENTUS

    Da qui, dunque, il motivo di fondo della possibile cessione di Zirkzee da parte del Manchester United: è un attaccante "in più".

    La Juventus può giocare su questo punto, dato che i Red Devils si sono mostrati disponibili a trattare, ma bisogna fare i conti con la formula del trasferimento: i bianconeri hanno appena riportato Randal Kolo Muani a Torino con un affare complessivo che tocca i 50 milioni di euro e devono affrontare la situazione legata a Jonathan David.

    Insomma: l'ideale sarebbe prenderlo in prestito senza obbligo di riscatto, ma è proprio questa la "partita" principale che si gioca negli uffici della Juventus. Perché Zirkzee può tornare in Serie A, ma servono anche condizioni favorevoli perché questo accada.

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