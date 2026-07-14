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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Come dovrebbe giocare l'Inghilterra nella semifinale contro l'Argentina: due cambi per rivoluzionare la fascia destra

Opinion
Inghilterra
Coppa del Mondo
T. Tuchel
B. Saka
R. James
Storie
Inghilterra vs Argentina

Finora l’Inghilterra ha avuto un Mondiale agevole. La sfida all’Azteca col Messico è stata dura, ma non ha ancora affrontato una squadra oggettivamente più forte. Ora arriva l’Argentina campione in carica, guidata da Lionel Messi.

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L’Albiceleste non ha brillato in questo torneo e, come l’Inghilterra, ha vissuto di spunti del suo fuoriclasse nei momenti chiave. Eppure sa farsi valere quando conta. È in gran parte la stessa rosa che ha vinto due finali ai Mondiali 2022 e alla Copa América 2024. Sottovalutare Messi nelle big match è rischioso.

Per l’Inghilterra la buona notizia è che la rosa è quasi al completo: Declan Rice dovrebbe essere in forma, Bukayo Saka mostra più vitalità e Jude Bellingham continua a brillare. Ecco l'undici ideale per Tuchel in vista della semifinale contro l’Argentina.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portiere: Jordan Pickford

    Da un torneo deludente a uno convincente: la partita all’Azteca di Jordan Pickford è già leggenda. Quando l’Inghilterra ha bisogno di lui, lui c’è.

    Se vogliamo essere un po’ severi, è stato deludente vederlo valutare male quel cross/tiro che ha portato al gol d’apertura della Norvegia. Ma se l’avesse parata, il commento sarebbe stato: «Che parata, Jordan!». All’interno della squadra, nessun rimpianto.

    • Pubblicità
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terzino destro: Reece James

    È tornato! Tuchel ha concesso a Reece James quasi 50 minuti contro la Norvegia, nel recupero dal suo infortunio al bicipite femorale. Il giocatore ha agito sia a centrocampo sia come terzino destro.

    Il suo ingresso è stato decisivo: ha ridato equilibrio all’Inghilterra. Non è ancora chiaro se reggerà i 90 minuti, ma in panchina c’è un Djed Spence pronto a subentrare.

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  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Difensore centrale: Ezri Konsa

    Ezri Konsa è stato più efficace come terzino destro che come centrale. John Stones, reduce da una stagione altalenante con il Manchester City, non può giocare due volte in una settimana. Quindi Stones in panchina e Konsa titolare.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    Difensore centrale: Marc Guehi

    Marc Guehi è stato straordinario contro la Norvegia. L’Inghilterra aveva bisogno di qualcuno che rendesse la vita difficile a Erling Haaland. Impossibile fermare del tutto l’attaccante del Manchester City: si può solo rallentarlo. E Guehi l’ha fatto con una prestazione grintosa e fisica.

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  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Terzino sinistro: Nico O'Reilly

    Per tutto il torneo si sono sollevati dubbi sulle capacità difensive di Nico O'Reilly. Ebbene, che ne dite di marcare Lionel Messi? L'argentino si è spostato sulla destra nelle ultime partite, e a O'Reilly verrà chiesto di dare il proprio contributo contro l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, o persino di diventare protagonista. Sarà la sua prova più difficile finora, e l'Inghilterra spera che sia all'altezza.

  • Elliot AndersonGetty

    Mediano: Elliot Anderson

    Elliot Anderson, l’eroe sconosciuto della partita contro la Norvegia, ha tenuto saldo il centro del campo mentre intorno a lui si muovevano innumerevoli giocatori. Ha fatto un lavoro davvero eccellente nel simulare un fallo su Haaland nell’azione che avrebbe potuto portare al gol della vittoria della Norvegia. Finalmente stiamo capendo perché il City abbia speso una fortuna per lui.

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  • Declan RiceGetty

    Mediano: Declan Rice

    Dopo Norvegia-Inghilterra è emerso che Rice aveva trascorso quasi tre giorni a letto per un malore. Merita quindi grande riconoscimento per aver giocato 45 minuti, prima che Tuchel decidesse di sostituirlo all’intervallo.

    Dovrebbe però essere pronto per mercoledì, quando l’Inghilterra tornerà a contare sul suo centrocampista più importante. Per Rice sarà la partita più decisiva in nazionale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Trequartista: Jude Bellingham

    Non serve alcuna spiegazione.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ala destra: Bukayo Saka

    È ora di vedere quanto l'Inghilterra riuscirà a ottenere da Bukayo Saka. Il giocatore dell'Arsenal sembra sempre infortunato e, pur avendo fornito un assist decisivo contro il Messico, guardarlo correre è quasi fonte di stress. Ma qui dovrà farlo, perché il suo contributo in fase difensiva sarà fondamentale.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centravanti: Harry Kane

    Harry Kane non ha brillato contro la Norvegia, ma non ha deluso. Tuchel ha detto: «Passate la palla a Harry e Jude, e loro penseranno al resto».

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ala sinistra: Anthony Gordon

    Dopo la difficile gara col Ghana, in cui Anthony Gordon è stato forse troppo criticato, merita di partire titolare. All’Azteca è stato eccellente e decisivo contro la Norvegia, dimostrando di essere più completo e incisivo di Marcus Rashford, pur se l’ex ala sinistra del Barcellona è un finalizzatore migliore della nuova.

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