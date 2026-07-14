Come dovrebbe giocare l'Inghilterra nella semifinale contro l'Argentina: due cambi per rivoluzionare la fascia destra

L’Albiceleste non ha brillato in questo torneo e, come l’Inghilterra, ha vissuto di spunti del suo fuoriclasse nei momenti chiave. Eppure sa farsi valere quando conta. È in gran parte la stessa rosa che ha vinto due finali ai Mondiali 2022 e alla Copa América 2024. Sottovalutare Messi nelle big match è rischioso.

Per l’Inghilterra la buona notizia è che la rosa è quasi al completo: Declan Rice dovrebbe essere in forma, Bukayo Saka mostra più vitalità e Jude Bellingham continua a brillare. Ecco l'undici ideale per Tuchel in vista della semifinale contro l’Argentina.