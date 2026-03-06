Goal.com
Leclerc GP Australia F1 2026Getty
Antonio Torrisi

Come vedere il GP di Australia 2026 di F1 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

La nuova stagione di Formula 1 parte da Melbourne, in Australia, visibile in esclusiva streaming su NOW: tutte le informazioni utili per seguire la prima gara del 2026.

Inizia una nuova era: il mondiale di Formula 1 nel 2026 è destinato a riscrivere la storia di questo sport, con un cambio di regolamento che rivoluziona la F1, dall’aerodinamica delle vetture alle power unit.

Insomma: sarà una sorta di “anno zero”, pronto a ribaltare le forze in gioco e rimescolare le gerarchie in griglia e a creare maggiore spettacolo: e in questo, ovviamente, la Ferrari vuole essere protagonista.

La Rossa rilancia le sue ambizioni di vittoria lanciando la sfida a McLaren, Red Bull e Mercedes, in una stagione che parte da Melbourne e si concluderà il 6 dicembre 2026 ad Abu Dhabi, con 30 appuntamenti tutti da vivere su NOW.

Perché la Formula 1 su Sky, e di conseguenza su NOW, ormai è di casa: e proprio su NOW sarà possibile guardare tutto il mondiale di F1 in esclusiva streaming. Ma come? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • F1, GP DI AUSTRALIA 2026: QUANDO SI CORRE? DATE E ORARI

    Il GP di Australia 2026, nel circuito di Albert Park a Melbourne, si corre nel weekend dell’8 marzo 2026: si inizia venerdì 6 marzo con le due sessioni di prove libere, quindi si prosegue sabato 7 marzo con le terze libere e le qualifiche. La gara sarà l’8 marzo.

    SABATO 7 MARZO

    • Prove Libere 3: ore 02:30 italiane
    • Qualifiche: ore 06:00 italiane

    GARA

    • Gara: ore 05:00
  • F1 2026, COSA CAMBIA CON IL NUOVO REGOLAMENTO? MACCHINE E MOTORI

    Abbiamo citato la rivoluzione regolamentare, ma cos’è che cambia?

    Partiamo dalle monoposto, più piccole e leggere: il passo scende da 3,6m a 3,4m, con la larghezza che passa da 2m a 1,9m e un peso minimo che scende a 768kg, ovvero 30kg in meno rispetto alla passata stagione. Insomma: le macchine saranno più agili e reattive nei cambi di traiettoria. E in questo modo si accentua il fattore "imprevedibilità" in pista, rendendo le gare più spettacolari.

    Cambia anche l’aerodinamica: il carico aerodinamico viene ridotto, tra il 15% e il 30%, con l’addio dell’effetto suolo che ha caratterizzato la scorsa generazione di vetture, e si registra una diminuzione del 55% della resistenza aerodinamica. E, capirete tra poco, si va verso una F1 con più sorpassi e più lotte in pista.

    Nel 2026 si parla anche di aerodinamica attiva, ovvero ali anteriori e posteriori mobili che permettono di alternare configurazioni ad alto e basso carico, in base alle fasi di gara. Questa può essere utilizzata indipendentemente dal sorpasso, ma ci saranno comunque dei punti dedicati e scelti dalla FIA (generalmente rettilinei o semicurve).

    Ci saranno due modalità di aerodinamica attiva: la Z, ovvero dell’ala chiusa, e la X, ovvero dell’ala aperta. Ma perché questo? Ci arriviamo dopo.

    Aspettate, ma non c’era già un’ala mobile? Non più, o almeno: non quella che conoscevamo. Ovviamente, com’è noto, la nuova generazione segna l’addio al DRS, sostituito dal Manual Override System.

    Qui entra in gioco l’attack mode (con un solo detection point in pista), grazie al quale per sorpassare il pilota potrà beneficiare di un boost elettrico che può attivare quando si trova a meno di un secondo dal pilota davanti. 

    L’energia extra consente al pilota di creare un delta rispetto a quello davanti (fino a 355km/h rispetto ai 345km/h di quello davanti).

    Per difendersi ogni pilota può usare una boost mode che dipende dalla carica residua nella batteria. 

    Ma come si fa con l’energia all’interno della batteria? Grazie al recharge mode, una serie di mappature che permette di ricaricare e recuperare energia.

    E qui entriamo nel tema della power unit. 

    La FIA, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la F1, ha dato addio all-MGU-H, il motore elettrico che serve a recuperare energia dal turbo, La power unit 2026, quindi, sarà caratterizzata per il 50% da parte termica e per il 50% da parte elettrica. La prima scende da 550-560kW a 400kW e la seconda, l’MGU-K aumenta da 120kW a 350kW.

    Ora: per far sì che la macchina abbia sufficiente energia elettrica nella batteria, il pilota utilizzerà la X-Mode, ovvero le ali aperte, per ridurre il drag, la resistenza, e permettere alle vetture di completare il giro.

    Ma quindi dipende tutto dalla parte elettrica? No, proprio il contrario: dipenderà molto dalla bravura e dalla gestione del pilota, adesso alla guida di monoposto più potenti, sostenibili e che offrono una varietà di tattiche durante il Gran Premio.

  • F1 2026, ALTRE NOVITÀ: NUOVE SCUDERIE E LOTTA PER IL TITOLO

    Non mancano le novità nel Mondiale di F1 del 2026: partiamo dalle nuove scuderie, ovvero Cadillac, con la coppia di piloti esperti Perez-Bottas, e l’Audi, che sostituisce la Sauber.

    Dicevamo della Ferrari: i test in Bahrain hanno alimentato le speranze legate alla lotta al titolo piloti e costruttori, con Leclerc e Hamilton che lanciano la sfida a Norris, campione del mondo in carica, Verstappen, Russel e Kimi Antonelli, al secondo anno in F1 e reduce dai 3 podi della passata stagione.

  • COME VEDERE LA F1 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come detto, su NOW sarà possibile seguire in esclusiva streaming tutto il Mondiale di F1 del 2026: tutti i 30 appuntamenti, ovvero i 24 GP e le 6 Sprint, con tutti gli eventi connessi, ovvero le prove libere e le qualifiche.

    Si parte nel weekend dell’8 marzo 2026 con il GP di Melbourne, ma su NOW sarà possibile seguire anche il GP di Monza e il nuovissimo GP di Madrid.

    Per seguire la F1 in esclusiva streaming bisognerà acquistare il PASS SPORT, che permette di guardare tutti i contenuti on demand di Sky Sport, compresi analisi e approfondimenti della squadra di Sky Sport F1.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.

