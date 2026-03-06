Come vedere il GP di Australia 2026 di F1 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Abbiamo citato la rivoluzione regolamentare, ma cos’è che cambia?

Partiamo dalle monoposto, più piccole e leggere: il passo scende da 3,6m a 3,4m, con la larghezza che passa da 2m a 1,9m e un peso minimo che scende a 768kg, ovvero 30kg in meno rispetto alla passata stagione. Insomma: le macchine saranno più agili e reattive nei cambi di traiettoria. E in questo modo si accentua il fattore "imprevedibilità" in pista, rendendo le gare più spettacolari.

Cambia anche l’aerodinamica: il carico aerodinamico viene ridotto, tra il 15% e il 30%, con l’addio dell’effetto suolo che ha caratterizzato la scorsa generazione di vetture, e si registra una diminuzione del 55% della resistenza aerodinamica. E, capirete tra poco, si va verso una F1 con più sorpassi e più lotte in pista.

Nel 2026 si parla anche di aerodinamica attiva, ovvero ali anteriori e posteriori mobili che permettono di alternare configurazioni ad alto e basso carico, in base alle fasi di gara. Questa può essere utilizzata indipendentemente dal sorpasso, ma ci saranno comunque dei punti dedicati e scelti dalla FIA (generalmente rettilinei o semicurve).

Ci saranno due modalità di aerodinamica attiva: la Z, ovvero dell’ala chiusa, e la X, ovvero dell’ala aperta. Ma perché questo? Ci arriviamo dopo.

Aspettate, ma non c’era già un’ala mobile? Non più, o almeno: non quella che conoscevamo. Ovviamente, com’è noto, la nuova generazione segna l’addio al DRS, sostituito dal Manual Override System.

Qui entra in gioco l’attack mode (con un solo detection point in pista), grazie al quale per sorpassare il pilota potrà beneficiare di un boost elettrico che può attivare quando si trova a meno di un secondo dal pilota davanti.

L’energia extra consente al pilota di creare un delta rispetto a quello davanti (fino a 355km/h rispetto ai 345km/h di quello davanti).

Per difendersi ogni pilota può usare una boost mode che dipende dalla carica residua nella batteria.

Ma come si fa con l’energia all’interno della batteria? Grazie al recharge mode, una serie di mappature che permette di ricaricare e recuperare energia.

E qui entriamo nel tema della power unit.

La FIA, con l’obiettivo di rendere più sostenibile la F1, ha dato addio all-MGU-H, il motore elettrico che serve a recuperare energia dal turbo, La power unit 2026, quindi, sarà caratterizzata per il 50% da parte termica e per il 50% da parte elettrica. La prima scende da 550-560kW a 400kW e la seconda, l’MGU-K aumenta da 120kW a 350kW.

Ora: per far sì che la macchina abbia sufficiente energia elettrica nella batteria, il pilota utilizzerà la X-Mode, ovvero le ali aperte, per ridurre il drag, la resistenza, e permettere alle vetture di completare il giro.

Ma quindi dipende tutto dalla parte elettrica? No, proprio il contrario: dipenderà molto dalla bravura e dalla gestione del pilota, adesso alla guida di monoposto più potenti, sostenibili e che offrono una varietà di tattiche durante il Gran Premio.