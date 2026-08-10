Chi rischia, semmai, è Kelly. Non tanto la cessione: la panchina. O, quantomeno, di essere inizialmente scalzato da Lucumí nelle preferenze di Spalletti.

Nemmeno per l'inglese, così come per il collega Bremer, si è mosso granché in ottica mercato. A meno di sorprese - che, ripetiamo, sono sempre possibili da qui al 1° settembre - anche lui rimarrà dunque a Torino per giocare campionato ed Europa League. Ma, come accennato, forse con altre mansioni.

Kelly si è preso il posto e l'ha tenuto stretto con Spalletti, sia da terzo sul centro-sinistra che da centrale difensivo nel 4-2-3-1 dell'ex ct. Non sempre ha dato fiducia, va detto. Rispetto ai primi mesi torinesi è migliorato, ma ancora non basta. E sulla carta non dà certezze come le può dare Bremer.

L'ex giocatore del Newcastle tornerebbe in ogni caso utile sia come alternativa, sia nel caso Spalletti utilizzasse il 3-4-2-1: in questo caso da terzo sul centro-sinistra potrebbero agire entrambi i mancini, dunque sia Kelly che Lucumí.

Detto che in uscita ci sono Daniele Rugani e Juan Cabal, e in attesa di capire se la Juventus riuscirà a concretizzare le loro cessioni, attenzione sempre a Federico Gatti: può essere lui a far spazio a Lucumí. Magari per andare in quel Napoli che in panchina ha Massimiliano Allegri, che ha appena perso per infortunio Marianucci dopo Buongiorno e che necessita urgentemente di un nuovo centrale.