Il prescelto per la difesa della Juventus si chiama Jhon Lucumí. Forse ci siamo davvero: l'accordo con il centrale colombiano è stato trovato e ora i bianconeri stanno cercando di trovare la quadra anche col Bologna.
Lucumí, reduce da un buon Mondiale disputato con la Colombia con il sogno quarti di finale sfumato solo ai rigori contro la Svizzera, piace a Spalletti per varie caratteristiche: una capacità d'impostazione che il tecnico bianconero ha più volte indicato come il punto debole della propria retroguardia, ma anche personalità e aggressività nei contrasti e nelle chiusure.
Come cambierebbe dunque la difesa della Juventus con il possibile arrivo di Lucumí? Chi può fare spazio al difensore del Bologna, come possono mutare le gerarchie del reparto e il futuro dei due attuali centrali, Gleison Bremer e Lloyd Kelly.
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