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Lucumi BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambierebbe la Juventus con Lucumí: chi può fargli spazio in difesa e il futuro di Bremer e Kelly

Calciomercato
Serie A
Juventus
J. Lucumi

I bianconeri stanno lavorando per regalare a Spalletti il centrale colombiano e inserirlo nel proprio pacchetto difensivo: come verrebbe rimodellata la retroguardia di Spalletti.

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Il prescelto per la difesa della Juventus si chiama Jhon Lucumí. Forse ci siamo davvero: l'accordo con il centrale colombiano è stato trovato e ora i bianconeri stanno cercando di trovare la quadra anche col Bologna.

Lucumí, reduce da un buon Mondiale disputato con la Colombia con il sogno quarti di finale sfumato solo ai rigori contro la Svizzera, piace a Spalletti per varie caratteristiche: una capacità d'impostazione che il tecnico bianconero ha più volte indicato come il punto debole della propria retroguardia, ma anche personalità e aggressività nei contrasti e nelle chiusure.

Come cambierebbe dunque la difesa della Juventus con il possibile arrivo di Lucumí? Chi può fare spazio al difensore del Bologna, come possono mutare le gerarchie del reparto e il futuro dei due attuali centrali, Gleison Bremer e Lloyd Kelly.


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  • Jhon Lucumí ColombiaGetty

    LUCUMÍ TITOLARE ALLA JUVENTUS?

    La prima domanda, semmai, è un'altra: ma la Juventus vuole Lucumí per fare di lui un titolare oppure semplicemente per aumentare il numero di alternative alle spalle degli attuali titolari?

    La risposta è abbastanza scontata: sì, Lucumí arriverebbe a Torino per prendersi una maglia nell'undici base di Spalletti. Del resto parlano per lui il rendimento al Bologna, i numeri, la credibilità che il mancino colombiano si è conquistato nel corso degli anni dopo l'arrivo dal Genk nell'estate del 2022.

    Bologna lo ha apprezzato trovando in lui un centrale completo, i suoi allenatori anche: Thiago Motta prima, Vincenzo Italiano poi. Specialmente dopo l'addio di Calafiori verso l'Arsenal, Lucumí si è conquistato un posto in squadra e nel cuore della piazza. Riuscendo a tenere botta anche dopo la partenza di Beukema in direzione Napoli.

    Lucumí si è assestato attorno alla trentina di presenze stagionali in campionato nei quattro anni di Bologna. Nel 2025/26 ha chiuso a 29, rimanendo in panchina solo 4 volte per scelta tecnica e perdendosi altre 5 giornate tra un infortunio muscolare e una squalifica. Come a dire che anche a livello fisico ci siamo, eccome.

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  • IL FUTURO DI BREMER

    Altra domanda da un milione di dollari: il fatto che la Juventus voglia in maniera così concreta Lucumí ha a che fare con un possibile addio di Bremer, pezzo pregiato della rosa bianconera?

    Risposta secca anche qui: nulla fa pensare a un simile scenario. Non in questo momento, almeno. Sempre tenendo in considerazione come alla conclusione del mercato estivo manchino ancora tre settimane esatte, e come tutto e il contrario di tutto possa ancora accadere nel folle mondo delle trattative.

    Un addio di Bremer sembrava possibile, se non probabile, dopo la mancata qualificazione della Juventus in Champions League. Specialmente alla luce delle dichiarazioni del brasiliano sulla mediocrità in cui i bianconeri sono andati a infilarsi da qualche anno a questa parte. Ma nulla di concreto si è mosso.

    Lo stesso Bremer, negli ultimi giorni, ha inoltre cambiato tono in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, giurando fedeltà alla Juventus e legandosi ai bianconeri anche per la prossima stagione.

    "Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto - ha detto l'ex granata - soprattutto in un momento di difficoltà sia per il club che per me. Non mi verrebbe mai in mente di farlo, sarebbe come scappare. Se un giorno mi separerò da questo club, magari quando sarò più in là con gli anni, uscirò a testa alta dalla porta principale".

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  • KELLY RISCHIA IL POSTO

    Chi rischia, semmai, è Kelly. Non tanto la cessione: la panchina. O, quantomeno, di essere inizialmente scalzato da Lucumí nelle preferenze di Spalletti.

    Nemmeno per l'inglese, così come per il collega Bremer, si è mosso granché in ottica mercato. A meno di sorprese - che, ripetiamo, sono sempre possibili da qui al 1° settembre - anche lui rimarrà dunque a Torino per giocare campionato ed Europa League. Ma, come accennato, forse con altre mansioni.

    Kelly si è preso il posto e l'ha tenuto stretto con Spalletti, sia da terzo sul centro-sinistra che da centrale difensivo nel 4-2-3-1 dell'ex ct. Non sempre ha dato fiducia, va detto. Rispetto ai primi mesi torinesi è migliorato, ma ancora non basta. E sulla carta non dà certezze come le può dare Bremer.

    L'ex giocatore del Newcastle tornerebbe in ogni caso utile sia come alternativa, sia nel caso Spalletti utilizzasse il 3-4-2-1: in questo caso da terzo sul centro-sinistra potrebbero agire entrambi i mancini, dunque sia Kelly che Lucumí.

    Detto che in uscita ci sono Daniele Rugani e Juan Cabal, e in attesa di capire se la Juventus riuscirà a concretizzare le loro cessioni, attenzione sempre a Federico Gatti: può essere lui a far spazio a Lucumí. Magari per andare in quel Napoli che in panchina ha Massimiliano Allegri, che ha appena perso per infortunio Marianucci dopo Buongiorno e che necessita urgentemente di un nuovo centrale.

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  • Spalletti JuventusGetty Images

    COSA PORTEREBBE LUCUMÍ ALLA JUVENTUS

    Le caratteristiche di Lucumí le conosciamo bene ormai da quattro anni e le abbiamo elencate all'inizio. Su una, però, si può tranquillamente porre l'accento: la capacità di impostazione da parte del colombiano, che ha i piedi buoni ed è abile nel primo disimpegno dalle retrovie.

    Proprio questa è considerata da Spalletti una delle mancanze principali del reparto arretrato della Juventus. Lo si è visto anche sabato, contro l'Inter, gara in cui i bianconeri hanno avuto difficoltà nell'uscita da dietro regalando più volte il pallone agli avversari. Lo stesso allenatore, del resto, aveva già lanciato l'allarme sul finire dello scorso campionato.

    "Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista di qualità individuale - le sue parole a Sky dopo Juventus-Verona 1-1, gara nella quale proprio un disimpegno suicida di Bremer aveva regalato a Bowie la palla del momentaneo vantaggio - nel duello sono molto bravi. Nell’impostare invece concedono qualcosa. Sono aspetti con cui dobbiamo convivere".

    Lucumí è allo stesso modo bravo nei duelli ma concede meno nell'impostazione, come vorrebbe Spalletti. E può essere considerato il partner ideale di Bremer, anche per questioni di piede (uno è destro, l'altro mancino). Con buona pace di Kelly, il cui posto non è mai stato così minacciato.

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