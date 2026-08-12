Come cambia la Roma con Rodrigo Mora: il ruolo, titolare o no e le nuove gerarchie di Gasperini

Il difensore era già arrivato nei giorni scorsi, ovvero Koulierakis. Per l'esterno si è dovuto attendere un altro po', ma anche Molina è stato ufficializzato. E ora lui: Rodrigo Mora. La ciliegina sulla torta della Roma.
Prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni: questa è l'intesa che Roma e Porto hanno raggiunto martedì sera. Manca ancora qualcosina, i lusitani vorrebbero condizioni migliori per l'obbligo, ma l'operazione viaggia spedita verso la chiusura. Insomma, è quasi tutto fatto.
Mora andrà ad aggiungersi non solo a Koulierakis e a Molina, ma anche a Castro. In attesa di Luis Henrique, in arrivo dall'Inter. Ma come cambierà la Roma con il suo acquisto e come potrà inserirsi il nuovo arrivato nel 3-4-2-1 di Gasperini?
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