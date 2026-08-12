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Rodrigo Mora PortoGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambia la Roma con Rodrigo Mora: il ruolo, titolare o no e le nuove gerarchie di Gasperini

Calciomercato
Serie A
Roma
R. Mora

Il gioiello portoghese è ormai a un passo dall'arrivo in Italia, dopo l'accordo raggiunto dai giallorossi con il Porto: come può cambiare la squadra di Gasperini con il suo inserimento.

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Il difensore era già arrivato nei giorni scorsi, ovvero Koulierakis. Per l'esterno si è dovuto attendere un altro po', ma anche Molina è stato ufficializzato. E ora lui: Rodrigo Mora. La ciliegina sulla torta della Roma.

Prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a certe condizioni: questa è l'intesa che Roma e Porto hanno raggiunto martedì sera. Manca ancora qualcosina, i lusitani vorrebbero condizioni migliori per l'obbligo, ma l'operazione viaggia spedita verso la chiusura. Insomma, è quasi tutto fatto.

Mora andrà ad aggiungersi non solo a Koulierakis e a Molina, ma anche a Castro. In attesa di Luis Henrique, in arrivo dall'Inter. Ma come cambierà la Roma con il suo acquisto e come potrà inserirsi il nuovo arrivato nel 3-4-2-1 di Gasperini?


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  • IL TASSELLO MANCANTE

    Da settimane Gasperini aspettava di riempire uno dei tasselli mancanti del proprio undici: il trequartista sul centro-sinistra. Anche perché tecnicamente non lo sono né Dybala né Soulé, due che amano partire da destra per accentrarsi sul piede preferito.

    Mora, insomma, dovrebbe piazzarsi proprio lì: assieme a uno tra Dybala e Soulé e alle spalle di un unico centravanti, che sarà chiaramente Malen dopo tutto quel che l'olandese ha fatto a Roma nella seconda parte della scorsa stagione. Sulla carta, in attesa dell'arrivo di un nuovo elemento, l'attuale coppia di trequartisti è formata proprio dai due argentini.

    Il diciannovenne talento portoghese, del resto, si sente proprio un trequartista. Ed è per questo che la Roma lo sta prendendo, dopo aver fallito l'assalto a Greenwood e soprattutto a Summerville.

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  • Rodrigo Mora FC PortoGetty

    IL RUOLO PREFERITO

    La stranezza, se vogliamo, è che Mora è stato schierato un po' dappertutto in questi primi anni di carriera ad alti livelli. Sempre dalla metà campo in su, beninteso. Ma non sempre nella posizione in cui avrebbe preferito giostrare.

    Il futuro giocatore della Roma ha fatto il 10, l'esterno offensivo, addirittura la mezzala in un 4-3-3. Ruolo, quest'ultimo, che non ha mai particolarmente apprezzato. Ma al quale si è adattato per il bene della squadra e per mantenersi un posto nell'undici titolare, pur spiegando come le sue preferenze andassero in un'altra direzione.

    "Mi piace di più giocare tra le linee, ma cerco di adattarmi a qualsiasi posizione", ha confessato ad esempio a gennaio, prima di aggiungere che "la cosa più importante è la mia crescita e il miglioramento quotidiano".

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  • LA QUESTIONE DEL MODULO

    Certo, Mora in questi anni è stato abituato a interpretare il ruolo in una maniera un po' diversa rispetto a ciò che dovrà fare alla Roma e sotto la guida di Gasperini.

    Il riferimento va alla difesa a quattro del Porto, utilizzata anche da Francesco Farioli. Allenatore che, a dire il vero, nella sua unica stagione a Oporto lo ha fatto giocare meno di quanto avrebbe voluto. Nella propria squadra del cuore, che fosse da trequartista, da esterno o da mezzala, raramente Mora ha fatto parte di un 3-4-2-1 imparandone e assorbendone movimenti e schemi.

    Però è accaduto anche questo. Certo che sì. Quando? Nella parte finale della stagione 2024/25, quando l'argentino Martin Anselmi ha sostituito Vitor Bruno in panchina passando a un 3-4-3 leggibile anche come 3-4-2-1.

    Mora, in quell'occasione, si è disimpegnato proprio nella fetta di campo che dovrebbe ricoprire alla Roma: tra i due dietro all'unica punta. E lo ha fatto alla grande, attirandosi ancor più le attenzioni di mezza Europa: sette goal e un assist in campionato tra marzo e maggio 2025.

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  • Dybala SouleGOAL

    LE NUOVE GERARCHIE DI GASPERINI

    Mora, dunque, sarà titolare alla Roma? Il prestigio di uno dei giovani più chiacchierati d'Europa e le sue indiscusse qualità suggerirebbero di sì; ma è uno scenario per nulla scontato.

    Il Paulo Dybala in formissima visto nella parte finale dello scorso campionato e pure in questo precampionato non si può scalzare facilmente. Mentre andrà compresa la situazione di Matias Soulé, che continua a essere molto chiacchierato sul mercato e potrebbe anche lasciare la Capitale entro il 1° settembre (per andare al Milan?).

    C'è poi Lorenzo Pellegrini, la cui situazione è diversa nonostante il rinnovo appena firmato con la Roma: è reduce da un infortunio, non è ancora tornato né ad allenarsi né tantomeno in campo e insomma, per rivederlo in azione ci vorrà ancora un po'. L'ultimo nelle gerarchie, oggi, è lui.

    La sensazione è che Gasperini punterà in un primo momento su Dybala e uno tra Soulé (se rimarrà) e Mora (se davvero arriverà). Con la possibilità di rimescolare le carte in una stagione che vedrà la Roma impegnata in Champions League dopo un'assenza di 7 anni. Ma le potenzialità per sfondare Rodrigo le ha, altroché.

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