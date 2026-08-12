Come cambia la Roma con Rodrigo Mora: il ruolo, titolare o no e le nuove gerarchie di Gasperini

Certo, Mora in questi anni è stato abituato a interpretare il ruolo in una maniera un po' diversa rispetto a ciò che dovrà fare alla Roma e sotto la guida di Gasperini.

Il riferimento va alla difesa a quattro del Porto, utilizzata anche da Francesco Farioli. Allenatore che, a dire il vero, nella sua unica stagione a Oporto lo ha fatto giocare meno di quanto avrebbe voluto. Nella propria squadra del cuore, che fosse da trequartista, da esterno o da mezzala, raramente Mora ha fatto parte di un 3-4-2-1 imparandone e assorbendone movimenti e schemi.

Però è accaduto anche questo. Certo che sì. Quando? Nella parte finale della stagione 2024/25, quando l'argentino Martin Anselmi ha sostituito Vitor Bruno in panchina passando a un 3-4-3 leggibile anche come 3-4-2-1.

Mora, in quell'occasione, si è disimpegnato proprio nella fetta di campo che dovrebbe ricoprire alla Roma: tra i due dietro all'unica punta. E lo ha fatto alla grande, attirandosi ancor più le attenzioni di mezza Europa: sette goal e un assist in campionato tra marzo e maggio 2025.