Come cambia la Roma con l'addio di Ranieri: nuovi poteri a Gasperini, il futuro di Massara, le voci su Manna e Giuntoli

Di un ritorno di Francesco Totti alla Roma si sta parlando ormai da tempo immemore. Ma questa potrebbe essere davvero la volta buona per rivedere in società la bandiera giallorossa, anche se va compreso in quale ruolo.

Totti non ha mai nascosto i dialoghi con la società per un rientro a casa. Ancora secondo la Gazzetta, potrebbe cominciare come ambassador per poi ricoprire un ruolo maggiormente operativo. La certezza, comunque, è una: la stima di Gasperini, che acquisendo nuovi poteri potrebbe favorire il secondo matrimonio con l'ex capitano.

"Totti è una grande risorsa, io ho anche delle idee - ha detto il tecnico a febbraio - Ma questa non è una storia che ho tirato fuori io. Ne ha parlato Ranieri per primo. Poi io dico che il ritorno di Totti sarebbe una bella opportunità, la vedo bene".