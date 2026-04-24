Come cambia la Roma con l'addio di Ranieri: nuovi poteri a Gasperini, il futuro di Massara, le voci su Manna e Giuntoli

Claudio Ranieri ha detto stop. Il braccio di ferro con Gian Piero Gasperini si è concluso a favore di quest'ultimo: il Senior Advisor è ormai diventato un ex, dopo l'ufficialità dell'addio decretata dalla Roma.
Ranieri lascia dunque la Roma per la terza volta: la prima fu nel 1974 da calciatore, poi gli arrivederci del 2011 e del 2019. Più la nuova avventura in panchina della seconda parte della scorsa stagione, chiusa proprio per dare vita a un inedito ruolo dirigenziale.
Come cambierà la Roma dopo l'addio di Ranieri? Dai nuovi poteri per Gasperini al futuro del ds Massara, gli scenari nel turbolento momento giallorosso.