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Gasperini Ranieri RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambia la Roma con l'addio di Ranieri: nuovi poteri a Gasperini, il futuro di Massara, le voci su Manna e Giuntoli

Serie A
Roma
G. Gasperini
C. Ranieri

L'allenatore ha "vinto" la diatriba col Senior Advisor e ora può diventare una sorta di manager all'inglese all'interno del club. Con una serie di ripercussioni tra campo e società.

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Claudio Ranieri ha detto stop. Il braccio di ferro con Gian Piero Gasperini si è concluso a favore di quest'ultimo: il Senior Advisor è ormai diventato un ex, dopo l'ufficialità dell'addio decretata dalla Roma.

Ranieri lascia dunque la Roma per la terza volta: la prima fu nel 1974 da calciatore, poi gli arrivederci del 2011 e del 2019. Più la nuova avventura in panchina della seconda parte della scorsa stagione, chiusa proprio per dare vita a un inedito ruolo dirigenziale.

Come cambierà la Roma dopo l'addio di Ranieri? Dai nuovi poteri per Gasperini al futuro del ds Massara, gli scenari nel turbolento momento giallorosso.

  • NUOVI POTERI A GASPERINI

    La prima conseguenza dell'addio di Ranieri alla Roma è implicita e scontata: Gasperini acquisirà poteri che mai, dal momento dell'arrivo nella Capitale dall'Atalanta a oggi, ha avuto.

    La Roma ha scelto di proseguire con lui e di sacrificare il "rivale", pronto a dimettersi. Ne consegue che, come scrive il Messaggero, "nel momento in cui si sceglie Gian Piero, il tecnico deve diventare l'uomo forte a Trigoria".

    Tradotto: Gasperini "deve diventare una sorta di manager all'inglese che non solo orienta ma che decide come utilizzare il budget di mercato". L'alternativa? Una maggiore presenza in loco dei Friedkin, come accadeva a Bergamo con i Percassi, con i quali l'ex tecnico nerazzurro si rapportava in maniera diretta.

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  • IL FUTURO DI MASSARA

    Non è un mistero che neppure i rapporti tra Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara siano idilliaci. Tutt'altro. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il dirigente "ha tenuto finora con la certezza di avere almeno Ranieri al suo fianco". Ma ora Sir Claudio sta per lasciare.

    Difficile, così, pensare a una permanenza di Massara alla Roma. I battibecchi pubblici di Gasperini hanno colpito anche lui durante il corso della stagione e a poco potrebbe bastare un contratto in scadenza tra due anni, nel 2028.

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  • Venezia v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    DA GIUNTOLI A MANNA: I NOMI CALDI

    Uno dei nomi più caldi usciti negli ultimi giorni è quello di Cristiano Giuntoli. L'ex dirigente della Juventus è molto apprezzato a Roma, anche da Gasperini, ma su di lui c'è anche l'interesse del Marsiglia. E pure l'Inghilterra è uno scenario da non sottovalutare.

    In corsa anche l'attuale direttore sportivo del Napoli, ovvero Giovanni Manna. Si è vociferato anche del suo nome nelle ore convulse dell'addio ormai certo di Ranieri.

    La Gazzetta dello Sport rivela altri due potenziali candidati al ruolo di Massara, sempre che l'attuale ds della Roma lasci effettivamente la propria posizione al termine della stagione: Tony D'Amico (Atalanta) e Sean Sogliano (Verona).

  • TORNA TOTTI?

    Di un ritorno di Francesco Totti alla Roma si sta parlando ormai da tempo immemore. Ma questa potrebbe essere davvero la volta buona per rivedere in società la bandiera giallorossa, anche se va compreso in quale ruolo.

    Totti non ha mai nascosto i dialoghi con la società per un rientro a casa. Ancora secondo la Gazzetta, potrebbe cominciare come ambassador per poi ricoprire un ruolo maggiormente operativo. La certezza, comunque, è una: la stima di Gasperini, che acquisendo nuovi poteri potrebbe favorire il secondo matrimonio con l'ex capitano.

    "Totti è una grande risorsa, io ho anche delle idee - ha detto il tecnico a febbraio - Ma questa non è una storia che ho tirato fuori io. Ne ha parlato Ranieri per primo. Poi io dico che il ritorno di Totti sarebbe una bella opportunità, la vedo bene".

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  • AS Roma v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    DA PELLEGRINI A DYBALA: I RINNOVI

    Chiusura con i rinnovi in ballo. Sono parecchi: quello di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala in primis, e poi quelli di Gianluca Mancini, di Bryan Cristante. Senza dimenticare Zeki Celik.

    Pellegrini e Dybala vanno in scadenza il 30 giugno, così come Celik: tutti possono lasciare a parametro zero, sulla Joya prosegue il pressing del Boca Juniors. Ma, di nuovo, l'addio di Ranieri e soprattutto la permanenza di Gasperini potrebbero cambiare gli scenari.

    Come spiega la Gazzetta dello Sport, "in questi giorni di tensioni e contatti fitti con i Friedkin, è emersa la volontà del tecnico di confermare parte del blocco storico della Roma spesso elogiato anche pubblicamente".

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