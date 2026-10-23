Come cambia la Juventus dopo gli infortuni di Nico Gonzalez e Celik: Cambiaso, Woltemade, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, chi gioca al loro posto

Non solo l'infortunio di Celik, ma anche quello di Nico Gonzalez per Spalletti dopo il match di Europa League contro il Rennes.
Analizziamo come cambia la Juventus con la loro assenza, quando tornano e chi li sostituisce nella formazione titolare.
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Non solo l'infortunio di Celik, ma anche quello di Nico Gonzalez per Spalletti dopo il match di Europa League contro il Rennes.
Analizziamo come cambia la Juventus con la loro assenza, quando tornano e chi li sostituisce nella formazione titolare.
Il comunicato della Juventus, per entrambi, parla di lesione.
"Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".
Sia Celik che Nico dovranno stare fermi per almeno due settimane: ciò significa che si rivedranno non prima della ripresa del campionato, al rientro della sosta di novembre.
Celik è stato uno degli intoccabili di Spalletti in questo inizio di stagione.
In campionato, specialmente, le ha giocate tutte da titolare ed è reduce anche da un goal in Europa League contro il Rennes.
In sua assenza, toccherà a Cambiaso sfruttare l'occasione che inevitabilmente gli concederà Spalletti. Non ci sono di fatto alternative all'ex Genoa per la fascia sinistra, se non l'arretramento a tutta fascia di Zhegrova, ipotesi quest'ultima da considerare più che altro a gara in corso.
Anche Nico Gonzalez, dalla seconda giornata in poi, le ha giocate tutte dal primo minuto in campionato.
Spalletti a questo punto dovrà capire se tornare al doppio trequartista o insistere con l'attacco a due composto da Kolo Muani e Woltemade.
Nel primo caso, saranno Alajbegovic, Zhegrova e Boga a contendersi due maglie alle spalle di Kolo Muani. Nel secondo caso, con il doppio centravanti, è il bosniaco il favorito a giocare titolare sulla trequarti, con Zhegrova e Boga pronti a entrare a gara in corso.
Attenzione però al cambio modulo, con Spalletti che potrebbe anche tornare alla difesa a 4 in certe occasioni.
Cambiaso a quel punto scalerebbe in difesa e i posti sulla trequarti diventerebbero in caso di 4-2-3-1.
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