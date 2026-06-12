Come cambia la Juventus con Carnevali, tutti i nomi: da Modesto a Tognozzi, il ruolo di Chiellini e Spalletti, Vlahovic e gli obiettivi di mercato

Una volta insediato Giovanni Carnevali potrebbe apportare alcune modifiche nell'attuale staff dirigenziale.

Modifiche che non toccheranno sicuramente Giorgio Chiellini e quasi certamente neppure Marco Ottolini. Entrambi sono infatti nomi profondamente legati all'ambiente e che ben conoscono i corridoi della Continassa.

Carnevali quindi potrà contare anche su di loro per calarsi al meglio nella nuova realtà. Chi invece dovrebbe salutare dopo pochi mesi insieme a Comolli è l'attuale direttore tecnico Modesto.

L'ex dirigente del Monza era stato fortemente voluto dal connazionale, di conseguenza con il suo addio è destinato a lasciare subito Torino.

Al suo posto potrebbe rientrare alla Juventus un profilo che in bianconero ha già lavorato a lungo, ovvero Matteo Tognozzi. Legato sia a Chiellini che a Spalletti, attualmente è impegnato con Maniakis, proprietario tra le altre di Nottingham Forest e Olympiacos.

Ma difficilmente Tognozzi resterebbe insensibile se a chiamarlo fosse la Juventus dove peraltro ha scoperto campioni del futuro come Huijsen e Yildiz.



