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Carnevali SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Come cambia la Juventus con Carnevali, tutti i nomi: da Modesto a Tognozzi, il ruolo di Chiellini e Spalletti, Vlahovic e gli obiettivi di mercato

Calciomercato
Juventus

L'arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli non sarà l'unica novità alla Juventus. Possibili altri cambi in dirigenza, Chiellini e Spalletti invece non si toccano. E non si esclude una nuova trattativa per il rinnovo di Vlahovic.

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La Juventus volta pagina: salutato dopo una sola stagione Damien Comolli, sulla tolda di comando sale Giovanni Carnevali.

Quello dello storico dirigente del Sassuolo è un profilo ovviamente molto diverso rispetto al francese soprattutto per metodologia di lavoro.

Gli algoritmi resi celebri da Comolli, insomma, verranno probabilmente rimessi in cantina e si tornerà a guardare soprattutto al campo per operare sul mercato.

Una visione del calcio, quella di Carnevali, molto più vicina alle idee di Spalletti che non a caso nelle ultime settimane si era spesso scontrato con Comolli.

Ma cosa cambia alla Juventus dopo l'arrivo di Carnevali? Gli obiettivi di mercato saranno gli stessi? Vlahovic può ancora restare?

  • OTTOLINI, MODESTO, TOGNOZZI, CHIELLINI: CHI RESTA E CHI ARRIVA

    Una volta insediato Giovanni Carnevali potrebbe apportare alcune modifiche nell'attuale staff dirigenziale.

    Modifiche che non toccheranno sicuramente Giorgio Chiellini e quasi certamente neppure Marco Ottolini. Entrambi sono infatti nomi profondamente legati all'ambiente e che ben conoscono i corridoi della Continassa.

    Carnevali quindi potrà contare anche su di loro per calarsi al meglio nella nuova realtà. Chi invece dovrebbe salutare dopo pochi mesi insieme a Comolli è l'attuale direttore tecnico Modesto.

    L'ex dirigente del Monza era stato fortemente voluto dal connazionale, di conseguenza con il suo addio è destinato a lasciare subito Torino.

    Al suo posto potrebbe rientrare alla Juventus un profilo che in bianconero ha già lavorato a lungo, ovvero Matteo Tognozzi. Legato sia a Chiellini che a Spalletti, attualmente è impegnato con Maniakis, proprietario tra le altre di Nottingham Forest e Olympiacos.

    Ma difficilmente Tognozzi resterebbe insensibile se a chiamarlo fosse la Juventus dove peraltro ha scoperto campioni del futuro come Huijsen e Yildiz.


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  • Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    SPALLETTI PUNTO FERMO

    Nonostante alcune voci circolate nelle ultime ore la posizione di Luciano Spalletti non è in discussione.

    Anzi l'attuale tecnico della Juventus esce se possibile ulteriormente rafforzato dopo l'addio di Comolli, dato che i rapporti con l'ormai ex CEO bianconero erano ridotti ai minimi termini.

    John Elkann d'altronde è stato conquistato fin da subito dal metodo di lavoro dell'allenatore e ha apprezzato lo stile di gioco portato da Spalletti alla Juventus, nonostante la delusione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions.

    Almeno a livello tecnico dunque non sono previste altre rivoluzioni. L'allenatore della Juventus 2026/27 sarà Spalletti e di conseguenza sul mercato si cercherà di muoversi seguendo le sue indicazioni.

    Lo stesso Elkann, secondo 'Tuttosport', avrebbe personalmente telefonato a Spalletti confermandogli che punta su di lui.

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  • GLI OBIETTIVI DI MERCATO

    L'avvicendamento tra Comolli e Carnevali non dovrebbe stravolgere le strategie di mercato della Juventus.

    Chiellini e Ottolini in questi giorni continuano a lavorare per regalare a Spalletti i profili da lui richiesti: un portiere di grande esperienza, un difensore centrale bravo ad impostare e due attaccanti. Poi si cercherà anche un centrocampista offensivo di qualità.

    Le trattative per il Dibu Martinez e Sorloth, ovvero gli obiettivi più caldi in questo momento, dunque proseguiranno anche senza Comolli.

    Semmai l'arrivo di Carnevali come nuovo CEO potrebbe favorire alcune piste rispetto ad altre. Questo ad esempio è il caso di Muharemovic, giocatore lanciato al Sassuolo nelle ultime due stagioni e già nel mirino bianconero per rinforzare la difesa.

    In uscita molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Incedibili, Kenan Yildiz a parte, di fatto non ce ne sono: da Bremer a Thuram tutti possono partire.

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    IL CASO VLAHOVIC

    C'è poi il caso Vlahovic che potrebbe clamorosamente riaprirsi.

    Il serbo e il suo entourage avevano rotto con Comolli, alzandosi dal tavolo delle trattative per l'eventuale rinnovo nonostante Spalletti spingesse da tempo per trattenere l'attaccante.

    Ecco perché non è escluso che, dopo l'addio del dirigente francese e l'arrivo al suo posto di Carnevali, la pratica torni sul tavolo del nuovo CEO.

    Vlahovic d'altronde non ha finora trovato un'altra squadra disposta a corrispondergli le cifre richieste. Cifre a cui la Juventus non può avvicinarsi anche con Carnevali, ovviamente.

    Ma se il serbo accettasse di ridurre le sue pretese economiche nulla sarebbe da escludere. Se ne capirà di più nei prossimi giorni.

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