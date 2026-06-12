Come cambia la Juventus con Carnevali, tutti i nomi: da Modesto a Tognozzi, il ruolo di Chiellini e Spalletti, Vlahovic e gli obiettivi di mercato

La Juventus volta pagina: salutato dopo una sola stagione Damien Comolli, sulla tolda di comando sale Giovanni Carnevali.
Quello dello storico dirigente del Sassuolo è un profilo ovviamente molto diverso rispetto al francese soprattutto per metodologia di lavoro.
Gli algoritmi resi celebri da Comolli, insomma, verranno probabilmente rimessi in cantina e si tornerà a guardare soprattutto al campo per operare sul mercato.
Una visione del calcio, quella di Carnevali, molto più vicina alle idee di Spalletti che non a caso nelle ultime settimane si era spesso scontrato con Comolli.
Ma cosa cambia alla Juventus dopo l'arrivo di Carnevali? Gli obiettivi di mercato saranno gli stessi? Vlahovic può ancora restare?