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Luka Modric AC Milan 2025-26Getty
Lelio Donato

Come cambia la gestione di Modric dopo il rinnovo col Milan: l'idea di Amorim per il croato e il ruolo di Jashari

Serie A
Milan

Luka Modric giocherà un'altra stagione col Milan ma la sua gestione sarà molto diversa. Amorim ha già spiegato come intende utilizzare il croato, che si alternerà più spesso con Jashari.

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Luka Modric resta al Milan. Il pressing rossonero ha convinto il campione croato a continuare la sua esperienza in rossonero.

Cardinale e Amorim d'altronde non hanno mai avuto dubbi sulla necessità di trattenere Modric almeno per un'altra stagione e lo hanno corteggiato per settimane, pur rispettando i suoi tempi.

Una volta terminati i Mondiali con la sua Croazia, Modric ha riflettuto ancora qualche giorno prima di dare una risposta definitiva al Milan. Positiva.


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La gestione di Modric però sarà molto diversa rispetto a quanto avvenuto durante la sua prima stagione rossonera. L'età ovviamente richiede maggiore cautela nel suo utilizzo e un minutaggio minore. Anche perché il Milan l'alternativa ce l'ha già in casa.

  • IL RINNOVO DI MODRIC: DURATA E INGAGGIO

    Il contratto di Luka Modric col Milan è scaduto il 30 giugno e per settimane il croato ha riflettuto sull'opportunità di continuare a giocare oppure appendere gli scarpini al chiodo.

    Modric d'altronde farà 41 anni a settembre. Inoltre sul tavolo c'era l'offerta di Florentino Perez che era pronto a riaccoglierlo al Real Madrid, ovviamente con un altro ruolo.

    Il Milan però come detto è rimasto in forte pressing dimostrando a Modric come tutti lo ritengano ancora centrale nel nuovo progetto rossonero.

    Da qui la scelta di prolungare il rapporto col Diavolo fino al 30 giugno 2027 con lo stesso ingaggio della scorsa stagione, ovvero circa 3,5 milioni di euro netti.

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  • COSA HA DETTO AMORIM SU MODRIC

    Durante la sua conferenza stampa di presentazione, d'altronde, Ruben Amorim era stato chiaro su quanto fosse importante per lui il rinnovo del croato.

    "Modric è un giocatore che vogliamo tenere assolutamente per la sua esperienza: ci ho parlato due volte, se serve posso farlo di nuovo, non mi stanco. Vogliamo contare su Modric, anche il board ci ha parlato e spero di averlo tra pochi giorni" aveva dichiarato il portoghese.

    Nonostante il legame molto forte stretto con Massimiliano Allegri e il suo successivo esonero al termine della scorsa stagione, Modric non ha mai valutato piste alternative al Milan.

    Il croato insomma avrebbe continuato a giocare solo con la maglia rossonera. E così sarà almeno per un anno ancora.

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  • LA GESTIONE: MENO MINUTI, TANTI BIG-MATCH

    Lo stesso Amorim, nello spingere per il rinnovo di Modric, ha allo stesso tempo chiarito che la sua gestione sarà diversa nella prossima stagione.

    L'età avanzata del campione croato e i tanti impegni ravvicinati che attendono il Milan tra campionato, Europa League e Coppa Italia, impongono un dosaggio della classe di Modric molto oculato.

    L'ex Real insomma giocherà sicuramente meno rispetto alle 37 gare disputate nella scorsa stagione, anche per non rischiare di arrivare spremuto proprio nella parte decisiva tra aprile e maggio.

    Di certo però Amorim non intende rinunciare all'esperienza di Modric nelle gare più delicate. Il croato insomma giocherà tutti i big-match e le sfide decisive, venendo risparmiato contro le cosiddette piccole, quando dovrebbe toccare al suo possibile erede.

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  • IL RUOLO DI JASHARI

    La scorsa estate il Milan ha investito molto per acquistare Ardon Jashari, ma la prima stagione dello svizzero in rossonero è stata a dir poco deludente.

    Colpa dell'infortunio al perone subita ad agosto in allenamento che ha di fatto ritardato il suo inserimento nel gruppo. Ma anche della convivenza tattica con un totem come Modric. Jashari, almeno per Allegri, era di fatto solo il suo sostituto. Di conseguenza il campo lo ha visto raramente.

    Non il massimo per un ragazzo giovane, reduce da un problema fisico serio e che deve adattarsi ad un nuovo campionato. Ecco perché, quelle rare volte in cui è stato chiamato in causa dal 1', Jashari non ha rispettato le attese.

    Nonostante questo la fiducia del Milan nei suoi confronti è intatta. Amorim ha promesso a Jashari maggiore spazio e lo vede bene nei due di centrocampo accanto ad un compagno più fisico.

    Le occasioni per mettersi in mostra, insomma, stavolta non dovrebbero mancare con Jashari che farà tirare il fiato a Modric in molte gare di campionato ed Europa League. Un modo per risparmiare il croato ma anche per valutare bene lo svizzero.

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