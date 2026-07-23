Come cambia la gestione di Modric dopo il rinnovo col Milan: l'idea di Amorim per il croato e il ruolo di Jashari

Luka Modric resta al Milan. Il pressing rossonero ha convinto il campione croato a continuare la sua esperienza in rossonero.
Cardinale e Amorim d'altronde non hanno mai avuto dubbi sulla necessità di trattenere Modric almeno per un'altra stagione e lo hanno corteggiato per settimane, pur rispettando i suoi tempi.
Una volta terminati i Mondiali con la sua Croazia, Modric ha riflettuto ancora qualche giorno prima di dare una risposta definitiva al Milan. Positiva.
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La gestione di Modric però sarà molto diversa rispetto a quanto avvenuto durante la sua prima stagione rossonera. L'età ovviamente richiede maggiore cautela nel suo utilizzo e un minutaggio minore. Anche perché il Milan l'alternativa ce l'ha già in casa.