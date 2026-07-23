Come cambia la gestione di Modric dopo il rinnovo col Milan: l'idea di Amorim per il croato e il ruolo di Jashari

La scorsa estate il Milan ha investito molto per acquistare Ardon Jashari, ma la prima stagione dello svizzero in rossonero è stata a dir poco deludente.

Colpa dell'infortunio al perone subita ad agosto in allenamento che ha di fatto ritardato il suo inserimento nel gruppo. Ma anche della convivenza tattica con un totem come Modric. Jashari, almeno per Allegri, era di fatto solo il suo sostituto. Di conseguenza il campo lo ha visto raramente.

Non il massimo per un ragazzo giovane, reduce da un problema fisico serio e che deve adattarsi ad un nuovo campionato. Ecco perché, quelle rare volte in cui è stato chiamato in causa dal 1', Jashari non ha rispettato le attese.

Nonostante questo la fiducia del Milan nei suoi confronti è intatta. Amorim ha promesso a Jashari maggiore spazio e lo vede bene nei due di centrocampo accanto ad un compagno più fisico.

Le occasioni per mettersi in mostra, insomma, stavolta non dovrebbero mancare con Jashari che farà tirare il fiato a Modric in molte gare di campionato ed Europa League. Un modo per risparmiare il croato ma anche per valutare bene lo svizzero.