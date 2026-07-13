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Lelio Donato

Come cambia la difesa dell'Inter, dall'obiettivo Chalobah alle voci su Stones e il ritorno di Pavard: le strategie nerazzurre

Calciomercato
Inter

L'Inter deve sistemare la difesa e punta con decisione su Chalobah ma non sarà l'unico innesto nel reparto, intanto Pavard è rientrato dal prestito al Marsiglia: le strategie nerazzurre e chi può arrivare.

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Un paio di punti fermi e tante novità nella difesa dell'Inter per la stagione 2026/27.

I nerazzurri d'altronde hanno salutato ben tre senatori dello spogliatoio ovvero Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tutti a scadenza.

Ovvio quindi che adesso servano almeno un paio di rinforzi per sistemare il reparto. In tal senso sono già parecchi i nomi circolati in queste prime settimane di calciomercato.

Il più caldo resta quello di Chalobah ma ai nerazzurri è stato offerto anche Stones, attualmente svincolato: chi può arrivare all'Inter?

  • CHALOBAH PRIMO OBIETTIVO

    Ormai da settimane l'Inter ha individuato il principale obiettivo per la difesa.

    Stiamo ovviamente parlando di Chalobah, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra e di proprietà del Chelsea.

    Il giocatore ha già dato totale apertura al trasferimento in Italia e in particolare all'Inter, tanto che il Como si è almeno per il momento defilato lasciando di fatto via libera ai nerazzurri.

    Non c'è però accordo sul prezzo del cartellino dato che il Chelsea per cedere Chalobah chiede 40 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva.

    La sensazione però è che dopo i Mondiali l'operazione possa andare in porto visto che tutte le parti vogliono trovare una soluzione.

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  • STONES OCCASIONE A ZERO

    Nell'Inghilterra semifinalista ai Mondiali gioca anche John Stones.

    L'esperto difensore, appena svincolato dal Manchester City, è stato offerto ripetutamente all'Inter che però al momento non è convintissima di procedere.

    Nelle valutazioni della società nerazzurra su Stones pesano l'età e soprattutto le condizioni fisiche di un giocatore che nell'ultima stagione è sceso in campo appena diciotto volte in tutte le competizioni.

    L'Inter insomma, oltre a Chalobah, preferirebbe inserire nel reparto un profilo più giovane e futuribile rispetto a Stones come peraltro prevede da sempre la strategia di Oaktree.

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  • IL RITORNO DI PAVARD: RESTA O VA VIA?

    Intanto a Milano è tornato un altro difensore, ovvero Benjamin Pavard.

    Il francese è rientrato dal prestito al Marsiglia e resterebbe volentieri all'Inter ma non rientra nei piani del club, che è pronto a rimetterlo sul mercato.

    Pesa soprattutto un ingaggio pesantissimo da 5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per un giocatore che non viene ritenuto centrale nel progetto di Chivu.

    Una pista porta verso la Turchia dove il Besiktas di Italiano non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche di Pavard.

    Il francese intanto prenderà comunque parte al ritiro estivo con l'Inter in attesa di novità sul futuro. La società conta di incassare dalla sua cessione circa 15 milioni di euro.

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  • I PUNTI FERMI

    Chivu in ogni caso ha già i suoi punti fermi da cui ripartire dopo il Double della scorsa stagione.

    Nonostante le voci di mercato sono destinati a restare all'Inter sia Bisseck, per il quale dovrebbe arrivare il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio, che Bastoni.

    Saranno proprio loro due i titolari della linea a tre anche nella prossima stagione insieme ovviamente a Manuel Akanji, sul cui futuro nerazzurro non ci sono mai stati dubbi.

    In rosa inoltre c'è anche Carlos Augusto, altro giocatore molto apprezzato da Chivu soprattutto per la sua duttilità che gli permette di giocare sia da braccetto che come esterno a tutta fascia.

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