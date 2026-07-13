Come cambia la difesa dell'Inter, dall'obiettivo Chalobah alle voci su Stones e il ritorno di Pavard: le strategie nerazzurre Calciomercato Inter

L'Inter deve sistemare la difesa e punta con decisione su Chalobah ma non sarà l'unico innesto nel reparto, intanto Pavard è rientrato dal prestito al Marsiglia: le strategie nerazzurre e chi può arrivare.

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