Come cambia la difesa dell'Inter, dall'obiettivo Chalobah alle voci su Stones e il ritorno di Pavard: le strategie nerazzurre

Un paio di punti fermi e tante novità nella difesa dell'Inter per la stagione 2026/27.
I nerazzurri d'altronde hanno salutato ben tre senatori dello spogliatoio ovvero Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tutti a scadenza.
Ovvio quindi che adesso servano almeno un paio di rinforzi per sistemare il reparto. In tal senso sono già parecchi i nomi circolati in queste prime settimane di calciomercato.
Il più caldo resta quello di Chalobah ma ai nerazzurri è stato offerto anche Stones, attualmente svincolato: chi può arrivare all'Inter?