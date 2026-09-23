Come cambia il Napoli dopo la sosta: nuovo modulo per Allegri, i titolari, il rientro di McTominay e la valorizzazione di Favasuli

La peggior partenza in Serie A negli ultimi 10 anni esige un cambio di rotta per il Napoli.
Un cambio principalmente tattico, con Allegri pronto a rivoluzionare gli azzurri con un nuovo modulo.
La peggior partenza in Serie A negli ultimi 10 anni esige un cambio di rotta per il Napoli.
Un cambio principalmente tattico, con Allegri pronto a rivoluzionare gli azzurri con un nuovo modulo.
Allegri ha iniziato la stagione con il 4-3-3, seguendo quella che è stata una sorta di imposizione da parte di De Laurentiis, con l'appoggio dei calciatori, intenzionati a dare una svolta tattica dopo gli anni di ferro con Conte.
La squadra, però, ha evidentemente faticato, non soltanto dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto da quello del gioco, della proposizione offensiva, come dimostrano i soli 7 goal segnati, meno di Monza e Udinese.
Il Napoli ha bisogno di ritrovare le sue certezze, ma ne ha bisogno anche Allegri.
Per questo motivo, durante la sosta, l'obiettivo del tecnico è quello di lavorare sulla difesa a 3 e sul cambio di modulo.
Dalla ripresa in poi, potremmo dunque vedere un Napoli subito schierato con il 3-4-2-1 di stampo 'allegriano'.
Un modulo che in base agli interpreti potrà diventare anche 3-5-2 o 3-5-1-1.
Una delle novità al rientro dalla sosta sarà il ritorno a pieno regime di Sam Beukema in difesa.
Con l'assetto a 3, l'olandese verrà impiegato come braccetto di sinistra, con Rafa Marin come alternativa.
Dall'altra parte intoccabile Di Lorenzo, così come Rrahmani in mezzo.
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Il cambio modulo, inoltre, potrebbe portare alla valorizzazione definitiva di Favasuli nel ruolo che lo ha consacrato nel Catanzaro, quello di esterno di destra di centrocampo.
Il titolare, almeno inizialmente, resterebbe Politano, ma Favasuli potrà accumulare ulteriore minutaggio e fiducia in una posizione che conosce benissimo.
L'altra notizia importantissima è il rientro di McTominay, la cui assenza si è fatta sentire e non poco.
Nel 3-4-2-1, l'obiettivo di Allegri è farlo convivere con De Bruyne nei due dietro la punta, rafforzando il centrocampo, dove ci saranno Gilmour (in attesa di Anguissa) e Lobotka.
Meret/Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema/Rafa Marin; Politano/Favasuli, Gilmour/Anguissa, Lobotka, Spinazzola/Olivera; De Bruyne/Neres, McTominay; Hojlund.
Questo modulo prevede come detto la convivenza tra De Bruyne e McTominay sulla trequarti, con Neres, Lang ed Alisson Santos pronti ad entrare a gara in corso, così come Vergara.
Meret/Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani; Beukema/Rafa Marin; Politano/Favasuli; Gilmour/Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres/Alisson Santos/Lang, Hojlund.
Col 3-5-2, a rischiare potrebbe invece essere De Bruyne, visto che McTominay si abbasserebbe sulla linea dei centrocampisti. Davanti, a supporto di Hojlund, uno tra Neres (favorito), Lang ed Alisson Santos.