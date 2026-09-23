Come cambia il Napoli dopo la sosta: nuovo modulo per Allegri, i titolari, il rientro di McTominay e la valorizzazione di Favasuli

L'altra notizia importantissima è il rientro di McTominay, la cui assenza si è fatta sentire e non poco.

Nel 3-4-2-1, l'obiettivo di Allegri è farlo convivere con De Bruyne nei due dietro la punta, rafforzando il centrocampo, dove ci saranno Gilmour (in attesa di Anguissa) e Lobotka.