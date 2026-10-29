Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-NAPOLI-BODOE GLIMTAFP
Marco Trombetta

Come cambia il centrocampo del Napoli dopo l'infortunio di Lobotka: De Bruyne, Anguissa, Gilmour, chi gioca titolare

Serie A
Napoli
Monza vs Napoli

Lo stop di Lobotka sarà lungo: chi giocherà al suo posto a centrocampo nel Napoli e le possibili scelte di Allegri in base al modulo.

Pubblicità
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP

In una serata molto positiva per il Napoli, con il poker al Monza e i sorrisi ritrovati, stride la notizia del brutto infortunio di Lobotka.

Il centrocampista slovacco è uscito in barella e in lacrime. Lo stop sarà lungo e Allegri deve già pensare a come sostituirlo.

  • DE BRUYNE PLAY (CON UN MA)

    In caso di conferma del 4-3-3, la prima soluzione porta all'inserimento di De Bruyne al posto di Lobotka come play della squadra.

    Il belga, in quella posizione, ha dimostrato di poter essere determinante, ma Allegri ha spiegato che l'ex City non gradisce particolarmente agire in quella posizione.

    Eppure, con più metri davanti e più palloni da toccare, ha illuminato il gioco del Napoli, abbinando alla perfezione la sua grandissima visione di gioco alle sue capacità di inserimento partendo da dietro.

    Una soluzione ideale, ma da valutare in termini di equilibri, perché presupporrebbe anche un discreto impegno in fase difensiva da parte dello stesso De Bruyne.

  • GILMOUR CON ANGUISSA E MCTOMINAY

    Lobotka è stato sostituito proprio da Gilmour dopo l'infortunio procuratosi nel corso del primo tempo contro il Monza.

    Lo scozzese ha agito da play con Anguissa e McTominay ai suoi lati, con De Bruyne subentrato soltanto al 64' al posto del camerunense.

    Gilmour garantisce sicuramente meno qualità ed inserimenti di KDB, ma maggiore equilibrio per Allegri e un'inclinazione maggiore al ruolo di play davanti alla difesa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CAMBIO MODULO

    C'è poi l'opzione cambio modulo con la difesa a 3 e il doppio play in mezzo, già attuata da Allegri con De Bruyne proprio al fianco di Lobotka.

    In tal caso è più probabile vedere KDB o Anguissa vicino a Gilmour, che la coppia composta da Zambo e dal belga. McTominay avanzerebbe infatti nei due dietro la punta.

    Di sicuro, tra campionato e Champions, le rotazioni saranno tante. McTominay è praticamente sicuro del posto tra centrocampo e trequarti, poi sono in tre per due maglie.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
JUV

JUV

Serie A

01 nov 2026

NAP

NAP