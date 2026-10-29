Come cambia il centrocampo del Napoli dopo l'infortunio di Lobotka: De Bruyne, Anguissa, Gilmour, chi gioca titolare

In caso di conferma del 4-3-3, la prima soluzione porta all'inserimento di De Bruyne al posto di Lobotka come play della squadra.
Il belga, in quella posizione, ha dimostrato di poter essere determinante, ma Allegri ha spiegato che l'ex City non gradisce particolarmente agire in quella posizione.
Eppure, con più metri davanti e più palloni da toccare, ha illuminato il gioco del Napoli, abbinando alla perfezione la sua grandissima visione di gioco alle sue capacità di inserimento partendo da dietro.
Una soluzione ideale, ma da valutare in termini di equilibri, perché presupporrebbe anche un discreto impegno in fase difensiva da parte dello stesso De Bruyne.