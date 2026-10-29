Come cambia il centrocampo del Napoli dopo l'infortunio di Lobotka: De Bruyne, Anguissa, Gilmour, chi gioca titolare

C'è poi l'opzione cambio modulo con la difesa a 3 e il doppio play in mezzo, già attuata da Allegri con De Bruyne proprio al fianco di Lobotka.

In tal caso è più probabile vedere KDB o Anguissa vicino a Gilmour, che la coppia composta da Zambo e dal belga. McTominay avanzerebbe infatti nei due dietro la punta.

Di sicuro, tra campionato e Champions, le rotazioni saranno tante. McTominay è praticamente sicuro del posto tra centrocampo e trequarti, poi sono in tre per due maglie.