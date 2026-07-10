Come cambia il centrocampo del Milan con Amorim, Modric e Rabiot fondamentali: chi può partire tra Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek

In conferenza stampa Amorim è stato chiarissimo sulla volontà di trattenere Luka Modric per un'altra stagione.

"È un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È incredibile, è un punto di riferimento per noi. Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo di riaverlo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo i Mondiali" ha spiegato l'allenatore portoghese.

La sensazione è che Modric accetterà di rinnovare. Anche se ovviamente non potrà giocare sempre considerata l'età e i tanti impegni che attendono il Milan.

Amorim è in forte pressing anche su Rabiot, che nonostante l'esonero del suo mentore Allegri dovrebbe restare in rossonero. Il contratto del francese, arrivato la scorsa estate, d'altronde scade nel 2028 ed il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene a meno che non sia direttamente il giocatore a chiedere la cessione.