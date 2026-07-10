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Lelio Donato

Come cambia il centrocampo del Milan con Amorim, Modric e Rabiot fondamentali: chi può partire tra Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek

Calciomercato
Milan

Amorim vuole ripartire dai punti fermi della scorsa stagione, ma a centrocampo c'è abbondanza e molti potrebbero lasciare il Milan. In bilico anche il futuro di Ricci e Jashari.

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Nuovo allenatore, vecchio centrocampo. Almeno nella coppia titolare. Amorim infatti vuole ripartire da Luka Modric e Adrien Rabiot.

Sono loro i punti fermi di un reparto che per il resto potrebbe essere rivoluzionato in questa sessione di mercato.

Amorim d'altronde vuole giocatori con caratteristiche precise e molti dei profili attualmente in rosa non rispondono perfettamente alla sua idea di calcio.

Ma chi potrebbe lasciare il Milan? Jashari e Ricci resteranno in rossonero o sono sul mercato?

  • MODRIC E RABIOT FONDAMENTALI

    In conferenza stampa Amorim è stato chiarissimo sulla volontà di trattenere Luka Modric per un'altra stagione.

    "È un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È incredibile, è un punto di riferimento per noi. Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo di riaverlo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo i Mondiali" ha spiegato l'allenatore portoghese.

    La sensazione è che Modric accetterà di rinnovare. Anche se ovviamente non potrà giocare sempre considerata l'età e i tanti impegni che attendono il Milan.

    Amorim è in forte pressing anche su Rabiot, che nonostante l'esonero del suo mentore Allegri dovrebbe restare in rossonero. Il contratto del francese, arrivato la scorsa estate, d'altronde scade nel 2028 ed il Milan non ha alcuna intenzione di privarsene a meno che non sia direttamente il giocatore a chiedere la cessione.

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  • RICCI E JASHARI NON SONO INCEDIBILI

    Chi invece potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione è Samuele Ricci.

    I rossoneri la scorsa estate avevano investito 25 milioni di euro per acquistarlo dal Torino ma il giocatore non ha mai convinto del tutto.

    Ricci inoltre ha dimostrato di fare meglio da mezzala, ruolo che non è previsto nel 3-4-2-1 con cui Amorim vorrebbe schierare il suo Milan.

    Ecco perché di fronte ad una buona offerta Ricci potrebbe partire. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Atalanta che segue anche Jashari.

    Lo svizzero è un altro profilo su cui il Milan ha puntato parecchio. Ma il grave infortunio subito all'inizio della scorsa stagione e la presenza di Modric gli hanno di fatto chiuso ogni spazio.

    Amorim vorrebbe valutarlo meglio in ritiro prima di prendere una decisione definitiva. In ogni caso la società non intende cederlo per meno di 30 milioni di euro.

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  • AMORIM RILANCIA MUSAH?

    A sorpresa c'è un giocatore che potrebbe essere rilanciato da Amorim.

    Stiamo parlando di Yunus Musah, rientrato al Milan dopo il prestito all'Atalanta. L'americano piace per fisicità e duttilità.

    Amorim pensa di utilizzarlo sia tra i due centrali che esterno sulla fascia destra, come peraltro già spesso avvenuto durante la sua carriera.

    Diverso il discorso che riguarda Youssouf Fofana. Lui piace in Francia e in Turchia, la permanenza dunque non è certa ma per convincere il Milan serve comunque un'offerta importante: 20-25 milioni di euro.

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  • CHI LASCIA IL MILAN

    Ci sono infine i giocatori che non rientrano sicuramente nel nuovo progetto.

    Uno di questi è Ismael Bennacer che, dopo il prestito alla Dinamo Zagabria, si appresta a rescindere il contratto che lo lega ancora al Milan fino al 2027 per trasferirsi in Qatar dove giocherà con l'Al-Shamal SC.

    In uscita anche Ruben Loftus-Cheek. Il contratto scade tra dodici mesi e il Milan spera di incassare dalla sua cessione una decina di milioni. Possibile per l'inglese un ritorno in patria dove piace al Coventry, mentre altri club hanno già effettuato dei sondaggi.

    Infine non rientra nei piani del Milan neppure Bondo. Pure lui rientrato da un prestito (alla Cremonese). La valutazione è di 8 milioni di euro.

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