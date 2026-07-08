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Dragusin VieryGetty Images
Stefano Silvestri

Come cambia la difesa della Fiorentina con Dragusin e Viery: i possibili titolari e la situazione di Comuzzo, Pongracic e Ranieri

Calciomercato
Serie A
Fiorentina

In pochi giorni Paratici ha portato a Firenze il difensore del Gremio e poi quello del Tottenham: come può cambiare il pacchetto difensivo davanti a De Gea.

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Prima un difensore, poi un altro. Il tutto dopo aver già cambiato allenatore. La Fiorentina non ha perso tempo, cambiando parte della difesa a disposizione di Fabio Grosso.

Il club viola ha ufficializzato anche l'arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham. Il centrale romeno fa così compagnia a un collega più giovane come il brasiliano Viery, già preso dal Gremio e annunciato all'inizio di luglio (qui il suo profilo).

Come cambierà la retroguardia di Grosso? Chi saranno i titolari scelti dall'ex allenatore del Sassuolo? Come può ridisegnarsi la Fiorentina davanti a De Gea.

  • AMBIZIONI DI TITOLARITÀ

    Dragusin è stato pagato un milione e mezzo dalla Fiorentina per il prestito. Ma nel caso scattasse l'obbligo di riscatto presente nell'accordo con il Tottenham, il club viola dovrebbe versare altri 17,8 milioni nelle casse degli Spurs. Una cifra non irrisoria.

    Per questo è facile pensare che l'ex difensore del Genoa, ma anche della Juventus e della Sampdoria, diventerà un punto fermo di Grosso. E cioè pensarlo in prima fila nella corsa a una maglia da titolare nella difesa viola.

    Dragusin, del resto, si è formato proprio in Italia. E prima di approdare al Tottenham, avventura più complicata di quanto il romeno avrebbe pensato, si era messo in luce al Genoa guadagnandosi le attenzioni di mezza Serie A e del calcio europeo. Oltre a conoscere i dettami tattici di un torneo che, da questo punto di vista, è notoriamente complicato.

    Dà invece meno certezze Viery, che arriva da un ambiente e da un paese calcisticamente molto diverso. Oltre ad avere appena 21 anni, compiuti a gennaio. Anche lui, dall'alto di una qualità molto apprezzata in Brasile prima del trasferimento in Italia, spera comunque di scalare presto le gerarchie.

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  • LA SITUAZIONE DIFENSORI

    Ma Dragusin e Viery, naturalmente, non sono gli unici centrali a disposizione di Grosso. Anzi: si tratta di una batteria che in questo momento è piuttosto nutrita.

    Il pacchetto difensivo, nella sua parte centrale, è completato da altri tre elementi che già nella scorsa stagione si sono giocati il posto, sia con Stefano Pioli che con Paolo Vanoli: Pietro Comuzzo, Marin Pongracic e Luca Ranieri.

    Non fa più parte della rosa della Fiorentina, invece, Daniele Rugani: il difensore lucchese è infatti tornato alla Juventus per fine prestito dopo aver trascorso la seconda parte del campionato in riva all'Arno.

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  • Fiorentina v Bologna - Serie AGetty Images Sport

    COMUZZO IN PARTENZA?

    A rischiare di lasciare la Fiorentina potrebbe essere in particolare Comuzzo. Soprattutto al termine di una stagione che il più delle volte lo ha visto in sofferenza, con una serie di errori e disattenzioni che ne hanno macchiato il rendimento.

    Se un tempo il giocatore friulano era accostato al Napoli, e sfiorava l'addio in direzione Arabia Saudita, oggi la situazione è drasticamente cambiata. Il motivo? Il calo delle sue quotazioni, dovuto proprio a una stagione da dimenticare nella quale ha pure perso il posto da titolare, tra panchine e ingressi da subentrato.

    Comuzzo, in realtà, è ancora giovane. E non ha perso la qualità mostrata nell'annata di Raffaele Palladino. Per questo il suo nome continua a essere piuttosto chiacchierato in Serie A.

    L'ultimo club accostato a Comuzzo, in ordine di tempo, è il Torino. Ma anche la Lazio, che deve rimpiazzare Gila destinato al Milan, è sulle sue tracce.

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  • Luca Ranieri FiorentinaGetty

    PONGRACIC E RANIERI, CHI RESTA?

    Ha dato complessivamente più garanzie Pongracic, sempre considerando il contesto di una stagione che per larghissimi tratti ha visto la Fiorentina lottare per evitare la retrocessione.

    Nemmeno l'ex giocatore del Lecce, però, è così certo di rimanere. Secondo La Stampa, sempre il Torino ha messo gli occhi anche su di lui e potrebbe regalarlo al suo nuovo allenatore, Ignazio Abate.

    E Ranieri? Ha ancora un contratto di due anni, ha il cuore viola, ha già indossato la fascia di capitano. E nell'ultima parte della stagione si è riconquistato un posto da titolare, risalendo la china da un periodo complicato. A meno di sorprese, non dovrebbe lasciare Firenze.

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  • LA POSSIBILE FIORENTINA DI GROSSO

    Così, a diverse settimane dall'inizio del campionato e con il mercato apertissimo, sarebbe composta la nuova Fiorentina targata Fabio Grosso nel proprio undici di partenza:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery (Comuzzo, Pongracic, Ranieri), Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Fazzini, Kean, Gudmundsson. All. Grosso

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