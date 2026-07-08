Come cambia la difesa della Fiorentina con Dragusin e Viery: i possibili titolari e la situazione di Comuzzo, Pongracic e Ranieri

Prima un difensore, poi un altro. Il tutto dopo aver già cambiato allenatore. La Fiorentina non ha perso tempo, cambiando parte della difesa a disposizione di Fabio Grosso.
Il club viola ha ufficializzato anche l'arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham. Il centrale romeno fa così compagnia a un collega più giovane come il brasiliano Viery, già preso dal Gremio e annunciato all'inizio di luglio (qui il suo profilo).
Come cambierà la retroguardia di Grosso? Chi saranno i titolari scelti dall'ex allenatore del Sassuolo? Come può ridisegnarsi la Fiorentina davanti a De Gea.