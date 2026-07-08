Come cambia la difesa della Fiorentina con Dragusin e Viery: i possibili titolari e la situazione di Comuzzo, Pongracic e Ranieri

A rischiare di lasciare la Fiorentina potrebbe essere in particolare Comuzzo. Soprattutto al termine di una stagione che il più delle volte lo ha visto in sofferenza, con una serie di errori e disattenzioni che ne hanno macchiato il rendimento.

Se un tempo il giocatore friulano era accostato al Napoli, e sfiorava l'addio in direzione Arabia Saudita, oggi la situazione è drasticamente cambiata. Il motivo? Il calo delle sue quotazioni, dovuto proprio a una stagione da dimenticare nella quale ha pure perso il posto da titolare, tra panchine e ingressi da subentrato.

Comuzzo, in realtà, è ancora giovane. E non ha perso la qualità mostrata nell'annata di Raffaele Palladino. Per questo il suo nome continua a essere piuttosto chiacchierato in Serie A.

L'ultimo club accostato a Comuzzo, in ordine di tempo, è il Torino. Ma anche la Lazio, che deve rimpiazzare Gila destinato al Milan, è sulle sue tracce.