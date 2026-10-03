Come Bastoni ha risalito la corrente: l'Italia di Mancini ha ritrovato un pilastro

L'Inter non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a Bastoni. Anche a costo di andare contro il senso comune, come quando Cristian Chivu, il suo allenatore, dopo il Derby d'Italia contro la Juventus ribaltava il concetto sostenendo come Kalulu dovesse "tenere le mani a casa".

Più volte lo stesso Chivu ha espresso parole di elogio e di sostegno nei confronti del proprio difensore. Come a giugno, in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

"È stato giusto difenderlo perché si era creata una situazione subito post-gara che andava oltre le ragioni e il calcio. Va bene tutto, uno può sbagliare, simulare o non simulare, ma era qualcosa oltre. Ma io lo so perché: perché tutti si aspettavano che l'Inter non vincesse. Giravano i maroni a tante persone: i big match non li avevamo vinti e si era creata una narrativa che la Juve l'avrebbe vinta, ma per me non era proprio così. Quanto ha sofferto lui? Tanto, ma è stato bravo a non farlo vedere ai compagni, che gli sono sempre stati vicini".

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente interista Beppe Marotta, veemente nel difendere Bastoni anche dopo l'espulsione contro la Bosnia:

"È vergognoso che Bastoni sia al centro di questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa - diceva ad aprile a DAZN - Se parliamo dell'eliminazione dei Mondiali ha origini più lontane. Un ragazzo della sua età non merita questo tipo di trattamento, si sbaglia nella vita ma in Italia sono tutti psicologi, esperti di calcio e si analizzano le situazioni senza sapere con chi si ha a che fare, sia come uomo che professionista. Ha sbagliato, lo abbiamo riconosciuto tutti, ma è umano ed è normale che un ragazzo della sua età possa incorrere in una cosa del genere. Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano".