Come Bastoni ha risalito la corrente: l'Italia di Mancini ha ritrovato un pilastro

Di nuovo a testa alta. In difesa, in campo, anche davanti ai microfoni. Alessandro Bastoni si è lasciato alle spalle tutto: critiche, insulti. Ed è ripartito di slancio.
Ha vissuto mesi complicatissimi, il centrale dell'Inter. Sia con il proprio club che in Nazionale. Per motivi che ormai abbiamo imparato a memoria.
Si è partiti con l'episodio dell'espulsione di Kalulu a San Valentino, si è andati avanti con il rosso che lui stesso si è preso a Zenica: il più doloroso della sua carriera. Roba da ammazzare un toro.
Per questo è da sottolineare con particolare forza quel che è successo nell'ultima settimana: il goal di Bursa, poi quello di Saint-Denis. Importantissimi entrambi, anche se in un senso diverso l'uno dall'altro. E decisamente simbolici.
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