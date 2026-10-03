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Bastoni France Italy GOALGetty
Stefano Silvestri

Come Bastoni ha risalito la corrente: l'Italia di Mancini ha ritrovato un pilastro

UEFA Nations League A
Italia
A. Bastoni
Inter

Il centrale dell'Inter ha vissuto mesi complicatissimi sia con il proprio club che in Nazionale, ma è tornato alla grande in azzurro. E non solo per le due reti di fila.

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Di nuovo a testa alta. In difesa, in campo, anche davanti ai microfoni. Alessandro Bastoni si è lasciato alle spalle tutto: critiche, insulti. Ed è ripartito di slancio.

Ha vissuto mesi complicatissimi, il centrale dell'Inter. Sia con il proprio club che in Nazionale. Per motivi che ormai abbiamo imparato a memoria.

Si è partiti con l'episodio dell'espulsione di Kalulu a San Valentino, si è andati avanti con il rosso che lui stesso si è preso a Zenica: il più doloroso della sua carriera. Roba da ammazzare un toro.

Per questo è da sottolineare con particolare forza quel che è successo nell'ultima settimana: il goal di Bursa, poi quello di Saint-Denis. Importantissimi entrambi, anche se in un senso diverso l'uno dall'altro. E decisamente simbolici.


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  • LA PRIMA SVOLTA ESTIVA

    Bastoni, che nel frattempo ha pur sempre vinto uno Scudetto e una Coppa Italia arricchendo ulteriormente un palmarès già piuttosto fornito, ha vissuto una prima svolta in estate.

    Ricordate quando un addio all'Inter e alla Serie A sembrava la cosa più naturale del mondo? In tanti lo chiedevano a gran voce. Chi lo fischiava a ogni tocco di palla, ma anche opinionisti come Beppe Bergomi, arrivato a sostenere l'inevitabilità di una separazione.

    "Il ragazzo dovrà andar via dall'Italia per il suo bene - diceva lo "Zio" qualche mese fa a Radio Nerazzurra - Perdiamo così un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno. Mi dispiace tanto, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero".

    E invece, così non è stato. Le voci sul Barcellona si sono spente quasi subito, all'inizio della finestra estiva del mercato. L'Inter non ha mai aperto allo scenario di una cessione, ridonando tranquillità a un patrimonio che l'aveva persa da un pezzo.

  • PROTETTO DALL'INTER

    L'Inter non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a Bastoni. Anche a costo di andare contro il senso comune, come quando Cristian Chivu, il suo allenatore, dopo il Derby d'Italia contro la Juventus ribaltava il concetto sostenendo come Kalulu dovesse "tenere le mani a casa".

    Più volte lo stesso Chivu ha espresso parole di elogio e di sostegno nei confronti del proprio difensore. Come a giugno, in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

    "È stato giusto difenderlo perché si era creata una situazione subito post-gara che andava oltre le ragioni e il calcio. Va bene tutto, uno può sbagliare, simulare o non simulare, ma era qualcosa oltre. Ma io lo so perché: perché tutti si aspettavano che l'Inter non vincesse. Giravano i maroni a tante persone: i big match non li avevamo vinti e si era creata una narrativa che la Juve l'avrebbe vinta, ma per me non era proprio così. Quanto ha sofferto lui? Tanto, ma è stato bravo a non farlo vedere ai compagni, che gli sono sempre stati vicini".

    Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente interista Beppe Marotta, veemente nel difendere Bastoni anche dopo l'espulsione contro la Bosnia:

    "È vergognoso che Bastoni sia al centro di questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa - diceva ad aprile a DAZN - Se parliamo dell'eliminazione dei Mondiali ha origini più lontane. Un ragazzo della sua età non merita questo tipo di trattamento, si sbaglia nella vita ma in Italia sono tutti psicologi, esperti di calcio e si analizzano le situazioni senza sapere con chi si ha a che fare, sia come uomo che professionista. Ha sbagliato, lo abbiamo riconosciuto tutti, ma è umano ed è normale che un ragazzo della sua età possa incorrere in una cosa del genere. Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano".

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  • bastoni(C)Getty Images

    "MI SONO PRESO LE MIE RESPONSABILITÀ"

    Il resto, ovvio, ha dovuto farlo Bastoni. La personalità di un giocatore scelto dall'Inter sin da quando era giovanissimo ha fatto la differenza.

    "Non ho mai perso la fiducia in me stesso - ha detto alla Rai dopo Francia-Italia - Non lascio che siano uno o due episodi a rovinare la mia carriera fatta da più di 300 partite. La mia famiglia ha sempre avuto fiducia in me e sono andato oltre anche gli episodi brutti, credo sia un grande pregio sapersi rialzare sempre".

    Dichiarazioni nette, sulla falsariga di quelle della conferenza di vigilia della gara di Saint-Denis, nella quale Bastoni sedeva accanto al ct Mancini:

    "Mi sento in debito di quanto successo a Zenica e non lo dico per fare la vittima. Fu una notte molto dura per me, come lo fu per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Per voltare pagina ho fatto come sempre dopo un errore: mi sono messo li a testa alta, mi sono preso le mie responsabilità con la voglia ancor più grande di prima di dimostrare il mio valore".

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  • ABBIAMO RITROVATO UN PILASTRO

    Fu proprio Roberto Mancini a far esordire Bastoni in Nazionale: era il novembre del 2020, 4-0 all'Estonia in un'amichevole giocata a Firenze. Qualche mese prima della gioia più grande, l'Europeo vinto, anche se da riserva e senza quasi scendere in campo.

    Difficilmente Bastoni si sarebbe aspettato di diventare uno dei calciatori più chiacchierati e controversi del panorama italiano. Certo, giocare nella squadra attualmente più forte del paese ha contribuito. Così come hanno contribuito la simulazione con esultanza incorporata su Kalulu e il rosso in Bosnia.

    Ma questo è il passato. Il presente dice che Mancini non ha mai avuto la minima intenzione di fare a meno di Bastoni. Ha sofferto la sua assenza col Belgio, lo ha subito schierato in Turchia, ha avuto da lui due goal tanto importanti quanto simbolici.

    L'Italia ha ritrovato un pilastro. E prima della doppia trasferta turco-francese era uno scenario non completamente prevedibile. Kalulu e Zenica sono sempre lì, macchie di una carriera, ma un po' più lontani nel tempo. Finalmente si può iniziare davvero a parlare di futuro.

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