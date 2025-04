Come Arnautovic è diventato il giocatore chiave dell'Inter nella corsa allo Scudetto: goal, assist e una fiducia mai venuta meno

L'austriaco si è fatto trovare nuovamente pronto, aprendo la strada col Cagliari: nelle settimane del turnover è diventato una pedina fondamentale.

Dicono sempre che le seconde linee dell'Inter non abbiano la stessa qualità dei titolari. O meglio: che la discrepanza sia troppo evidente, e che Parma e la rimonta subita al Tardini ne sia la riprova. Il che è anche normale, considerando l'undici titolare che Simone Inzaghi si ritrova a disposizione.

Poi guardi i numeri di Marko Arnautovic e scopri che alla fine è diventato proprio lui l'uomo chiave del finale di stagione interista. Più del campionato che della Champions League, intendiamoci. Ma le due competizioni sono necessariamente legate l'una all'altra, considerando come Inzaghi debba di volta in volta ruotare i propri elementi ogni tre giorni.

Nell'anticipo contro il Cagliari, Arnautovic è stato scelto dall'allenatore per sostituire Thuram, tenuto a riposo tra l'andata e il ritorno contro il Bayern. E ancora una volta non ha tradito. Suo il gran goal dell'1-0, suo anche l'assist per il raddoppio di Lautaro Martinez.

Questo "ancora una volta", poi, non è casuale. Perché non è certo la prima occasione in cui Arnautovic si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, specialmente in settimane che, per lui, sono state quelle della rinascita.