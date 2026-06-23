Come Amorim può convincere Modric a restare al Milan: ruolo da guida, in campo solo in partite selezionate

Modric non ha brillato contro Kane e compagni ed è desideroso di riscattarsi prontamente, per rimettere la sua squadra in corsa per un posto nei sedicesimi di finale e anche per chiudere la sua lunga avventura con la nazionale croata con un ricordo piacevole. Poi sarà tempo di affrontare ogni discorso relativo al suo futuro, che potrebbe essere ancora a tinte rossonere nonostante la profonda delusione per la conclusione dell'ultima stagione e l'addio di due punti di riferimento come Massimiliano Allegri e Igli Tare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric non ha ancora fatto una scelta definitiva pur sapendo che sullo sfondo ci sono sempre la Dinamo Zagabria, il primo club della sua carriera, ed un possibile incarico dirigenziale al Real Madrid nel caso in cui decidesse di chiudere la sua carriera dopo i Mondiali.