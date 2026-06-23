Luka Modric non ha ancora detto “no” al Milan. Anzi, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la speranza che il campione croato decida di sposare nuovamente il progetto del club rossonero prima di chiudere la sua carriera da calciatore resta tale. In questo momento il centrocampista classe 1985 è totalmente concentrato sulla Croazia e sul suo ultimo Mondiale in carriera, partito col piede sbagliato e con una pesante sconfitta contro l'Inghilterra al debutto da provare a cancellare attraverso le prossime due partite con Panama e Ghana.
Come Amorim può convincere Modric a restare al Milan: ruolo da guida, in campo solo in partite selezionate
L'ATTESA DELLA DECISIONE
Modric non ha brillato contro Kane e compagni ed è desideroso di riscattarsi prontamente, per rimettere la sua squadra in corsa per un posto nei sedicesimi di finale e anche per chiudere la sua lunga avventura con la nazionale croata con un ricordo piacevole. Poi sarà tempo di affrontare ogni discorso relativo al suo futuro, che potrebbe essere ancora a tinte rossonere nonostante la profonda delusione per la conclusione dell'ultima stagione e l'addio di due punti di riferimento come Massimiliano Allegri e Igli Tare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Modric non ha ancora fatto una scelta definitiva pur sapendo che sullo sfondo ci sono sempre la Dinamo Zagabria, il primo club della sua carriera, ed un possibile incarico dirigenziale al Real Madrid nel caso in cui decidesse di chiudere la sua carriera dopo i Mondiali.
LE IDEE DI AMORIM
Modric ama la città di Milano, lui e la sua famiglia si trovano bene e questo potrebbe essere un fattore decisivo nelle considerazioni che saranno fatte. Per La Gazzetta dello Sport,la delusione per non poter essere di nuovo protagonista in Champions League con la maglia del Milan potrebbe essere superata da un colloquio che avrà nelle prossime settimane col nuovo allenatore Ruben Amorim e dalla prospettiva di continuare ad essere punto di riferimento per la squadra della prossima stagione pur attraverso un impiego più centellinato e calibrato rispetto ad un'età anagrafica che il prossimo 9 settembre sarà di 41 anni e ad un fisico non più in grado di reggere il doppio impegno settimanale considerando l'appuntamento dell'Europa League.
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L'ANNO DI MODRIC AL MILAN
Luka Modric è stato ingaggiato dal Milan la scorsa estate e ha firmato un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, con l'opzione di prolungarlo per un'altra stagione in accordo col club. Percepisce attualmente un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Nell'ultimo campionato di Serie A ha disputato un totale di 37 partite, nelle quali ha messo a segno 2 goal e confezionato 3 assist.