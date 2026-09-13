Come Allegri ha risolto Napoli-Bologna: Favasuli e Lang, le sostituzioni che hanno cambiato la partita del Maradona

Ci sono due momenti, su tutti, che caratterizzano e sintetizzano, in maniera perfetta, la partita tra Napoli e Bologna. In primis i fischi del Maradona al momento del fischio di Bonacina che manda le squadre negli spogliatoi. Assordanti, nonostante non ci sia il pienone.
Pesanti, in termini simbolici e concreti. Una mazzata psicologica, se vogliamo: una di quelle che servono per cambiare volto. Per cambiare atteggiamento. Qualcuno li definirebbe "fischi d'amore". Forse di paura, pure.
Paura di dover ricostruire un'altra volta, di ritrovarsi a fare i conti con una stagione come quella del post-Scudetto di Luciano Spalletti. Quella di Rudi Garcia. Dei tanti cambi in panchina. Ci avranno pensato, forse, i tifosi del Napoli, quando hanno fischiato.
Non è dato sapere se ci avrà pensato Massimiliano Allegri, che una volta uscito dagli spogliatoi, al termine dell'intervallo, ha deciso di cambiare faccia alla sua squadra inserendo Noa Lang e Costantino Favasuli. Ed è così che ha risolto Napoli-Bologna.