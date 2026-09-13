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Antonio Torrisi

Come Allegri ha risolto Napoli-Bologna: Favasuli e Lang, le sostituzioni che hanno cambiato la partita del Maradona

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Napoli vs Bologna
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La formazione azzurra cambia totalmente dopo l'intervallo: merito dei cambi e delle intuizioni di Allegri, ma c'è ancora molto da lavorare.

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Ci sono due momenti, su tutti, che caratterizzano e sintetizzano, in maniera perfetta, la partita tra Napoli e Bologna. In primis i fischi del Maradona al momento del fischio di Bonacina che manda le squadre negli spogliatoi. Assordanti, nonostante non ci sia il pienone.

Pesanti, in termini simbolici e concreti. Una mazzata psicologica, se vogliamo: una di quelle che servono per cambiare volto. Per cambiare atteggiamento. Qualcuno li definirebbe "fischi d'amore". Forse di paura, pure.

Paura di dover ricostruire un'altra volta, di ritrovarsi a fare i conti con una stagione come quella del post-Scudetto di Luciano Spalletti. Quella di Rudi Garcia. Dei tanti cambi in panchina. Ci avranno pensato, forse, i tifosi del Napoli, quando hanno fischiato.

Non è dato sapere se ci avrà pensato Massimiliano Allegri, che una volta uscito dagli spogliatoi, al termine dell'intervallo, ha deciso di cambiare faccia alla sua squadra inserendo Noa Lang e Costantino Favasuli. Ed è così che ha risolto Napoli-Bologna.

  • UNA MANOVRA IMPERFETTA

    Ci sono alcune cose da analizzare prima di affrontare l'argomento relativo alle sostituzioni che hanno cambiato Napoli-Bologna.

    Si può parlare, innanzitutto, dell'atteggiamento mostrato dalla formazione azzurra sin dall'inizio: una manovra un po' bloccata, ma che comunque ha visto un ottimo Kevin De Bruyne, bravo non solo a guidare l'azione mentalmente e geometricamente, ma anche fisicamente, palla al piede, con strappi da "KDB d'annata".

    In settimana, dopo l'Arsenal, gli hanno chiesto quando sarebbe tornata la vera versione del belga: lui ha risposto che stiamo già assistendo alla vera versione del belga. Non ha tutti i torti.

    Il De Bruyne visto contro il Bologna è il vero De Bruyne, solo che il resto non gira ai suoi livelli. Ci prova Antonio Vergara, più volte, a offrire tracce "non scritte" e imprevedibili per i difensori, ma non basta. Rasmus Hojlund lotta tanto, spalle alla porta, ma la manovra è comunque lenta, sfilacciata. Serve rapidità, e qui veniamo ai cambi.

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  • COME ALLEGRI HA CAMBIATO NAPOLI-BOLOGNA

    Le sostituzioni dell'intervallo di Napoli-Bologna non sono scontate: Allegri avrebbe potuto tenere in campo Vergara, autore di un buon primo tempo, ma non lo fa. Schiera Lang. Un giocatore "spinto", che non pensa troppo alle conseguenze, che ci prova, insomma.

    Lascia in panchina Politano, anonimo, e schiera Favasuli: stiamo parlando di un giocatore che viene dalla Serie B. Un giocatore che avrebbe bisogno di tempo. Che va dosato (e verrà dosato), ma la personalità messa sul terreno di gioco dal classe 2004 fa capire che in prospettiva l'Italia del calcio, e il Napoli ovviamente, hanno tanto di cui parlare.

    Entra e cambia la partita: tira, dribbla, si fa vedere. Punta. Un esterno che punta, finalmente. E decide tutto: assist a Lobotka e 1-0 portato a casa. Grazie ai cambi.

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  • COSA MANCA ANCORA AL NAPOLI PER ESSERE PERFETTO

    Serve ancora tanto, ovviamente, al Napoli per avere un'identità ben precisa: la vittoria contro il Bologna non risolve tutto. Lascia alcuni dubbi noti, soprattutto in avanti, come ad esempio la questione legata a Lorenzo Lucca, un'altra volta in difficoltà e poco incisivo. O alcune amnesie difensive (che hanno portato Allegri a dire che, sì, si stava "dormendo").

    La formazione azzurra può senza dubbio continuare sulla logica del doppio "regista", Lobotka e De Bruyne, concedendo sempre più minutaggio a quest'ultimo che, piano piano, sta incidendo sempre di più, esattamente come ci si aspettava, ma la vittoria contro il Bologna è importante per dare ossigeno a una piazza che pensava di dover affrontare alcune problematiche note (Allegri non è certo reduce da stagioni esaltanti dal punto di vista del gioco e il Napoli ha dovuto fare i conti, in tutti i sensi, con questioni di bilancio e con il biennio molto ), ma che si augurava di partire meglio. È comunque un buon segnale.

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