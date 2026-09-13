Come Allegri ha risolto Napoli-Bologna: Favasuli e Lang, le sostituzioni che hanno cambiato la partita del Maradona

Le sostituzioni dell'intervallo di Napoli-Bologna non sono scontate: Allegri avrebbe potuto tenere in campo Vergara, autore di un buon primo tempo, ma non lo fa. Schiera Lang. Un giocatore "spinto", che non pensa troppo alle conseguenze, che ci prova, insomma.

Lascia in panchina Politano, anonimo, e schiera Favasuli: stiamo parlando di un giocatore che viene dalla Serie B. Un giocatore che avrebbe bisogno di tempo. Che va dosato (e verrà dosato), ma la personalità messa sul terreno di gioco dal classe 2004 fa capire che in prospettiva l'Italia del calcio, e il Napoli ovviamente, hanno tanto di cui parlare.

Entra e cambia la partita: tira, dribbla, si fa vedere. Punta. Un esterno che punta, finalmente. E decide tutto: assist a Lobotka e 1-0 portato a casa. Grazie ai cambi.