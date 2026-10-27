Come Alajbegovic può riprendersi spazio nella Juventus: le parole di Spalletti e la soluzione per il bosniaco

Kerim Alajbegovic ha appena vissuto una serata se non altro interessante: si è piazzato al settimo posto nella classifica dei giovani talenti maschili del 2026, nell'ambito della consegna del Pallone d'Oro.
Solo che c'è un piccolo problema, almeno nelle ultime partite: Alajbegovic ha perso spazio alla Juventus. Sia per colpa di prestazioni complessivamente altalenanti, che della decisione di Luciano Spalletti di iniziare a utilizzare un modulo un pochino più coperto, senza la presenza di due o tre trequartisti dietro a un centravanti.
Come risolvere, dunque, il rompicapo Alajbegovic? Lo stesso Spalletti ne ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia di Genoa-Juventus, gara che si giocherà al Ferraris mercoledì sera alle 20.45.
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