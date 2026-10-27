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Spalletti AlajbegovicGetty Images
Stefano Silvestri

Come Alajbegovic può riprendersi spazio nella Juventus: le parole di Spalletti e la soluzione per il bosniaco

Serie A
Juventus
L. Spalletti
K. Alajbegovic

L'allenatore bianconero ha parlato della questione modulo nella conferenza verso il Genoa, un 3-5-2 che apparentemente penalizza l'ex Leverkusen: "Ma basta una piccolissima rotazione".

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Kerim Alajbegovic ha appena vissuto una serata se non altro interessante: si è piazzato al settimo posto nella classifica dei giovani talenti maschili del 2026, nell'ambito della consegna del Pallone d'Oro.

Solo che c'è un piccolo problema, almeno nelle ultime partite: Alajbegovic ha perso spazio alla Juventus. Sia per colpa di prestazioni complessivamente altalenanti, che della decisione di Luciano Spalletti di iniziare a utilizzare un modulo un pochino più coperto, senza la presenza di due o tre trequartisti dietro a un centravanti.

Come risolvere, dunque, il rompicapo Alajbegovic? Lo stesso Spalletti ne ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia di Genoa-Juventus, gara che si giocherà al Ferraris mercoledì sera alle 20.45.


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  • "BASTA UNA PICCOLISSIMA ROTAZIONE"

    "Come può rientrare nelle rotazioni nel 3-5-2?": questa è la domanda che un giornalista presente in sala stampa ha posto a Spalletti. E l'ex ct della Nazionale ha risposto.

    "Questo è un tema corretto, nel senso che il 3-5-2 parte un pochino dalla valutazione dei calciatori, e che naturalmente non fa dimenticare la composizione della nostra rosa. Bisogna non penalizzare quelli che hanno caratteristiche diverse, perché basta una piccolissima rotazione e diventa un 3-4-2-1. Nei due sotto punta ci possono stare tutti. Questo lo puoi fare anche con Kolo Muani, che può stare in questo mezzo spazio, può essere più trequartista o più punta esterna. Alajbegovic fa parte di questi calciatori".

  • "NIENTE RICHIESTE DAL GRUPPO"

    Il 3-5-2 che, di fatto, ha tolto spazio ad Alajbegovic ma anche a Edon Zhegrova, è come noto arrivato da un confronto che Spalletti ha avuto con lo spogliatoio dopo la scoppola rimediata dalla Lazio.

    Attenzione, però: il tecnico juventino ha voluto precisare una cosa, e cioè che non si è trattato di una richiesta vera e propria da parte dei calciatori.

    "Quando si è voluto dire che questo sistema di gioco era stato richiesto dal gruppo, è una cosa che non appartiene ai calciatori. Io ho a che fare con un gruppo di calciatori molto serio, più di quel livello di domande. E non si permetterebbero mai di venire a dire con che sistema giocare, anche perché finirebbero di mancare di rispetto ai compagni. A Yildiz, a Conceiçao... Sembra quasi che dietro ci sia dietro un gruppo Whatsapp, che si trasferiscano le domande…".

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  • E LA DIFESA A QUATTRO?

    Alajbegovic avrebbe certamente maggiori possibilità di far parte dell'undici base di Spalletti in caso di ritorno di quest'ultimo alla difesa a quattro. Opzione che, in questo momento, non è però contemplata.

    "Se si ritorna con la difesa a quattro si vanno a rimischiare le cose. Con la doppia versione in campo si perde il sistema tattico, però alcune catene si ritrovano, con un centrale in più hai più fisico in mezzo. E allora la rotazione va fatta solo con quelli davanti. A Lecce nel secondo tempo loro si sono messi a tre dietro: per fare l'uomo contro uomo tu devi uscire col centrocampista e diventi 3-4-2-1. A sinistra attaccava Kolo, a destra McKennie, Woltemade era sul centrale difensivo. Quando riconquisti palla, si tenta di rimettersi nell'altra maniera, ma ripartendo da quella situazione. Sono due cose che si incontrano nello svolgimento della partita e siamo costretti a farle tutte e due".

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  • VERSO UN'ALTRA PANCHINA

    Nonostante la possibilità per Alajbegovic di ritrovare spazio nell'undici della Juventus, ben spiegata con un lungo discorso tattico da Spalletti, effettivamente ci sia, l'ex giocatore di Bayer Leverkusen e Salisburgo va verso un'altra panchina contro il Genoa.

    Sarebbe la terza di fila per il gioiello bosniaco, che dopo un inizio in sordina era riuscito a ritagliarsi minuti anche da titolare: già a Lecce e contro il Rennes era entrato a una manciata di secondi dalla fine, facendo di fatto la comparsa.

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