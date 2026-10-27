Come Alajbegovic può riprendersi spazio nella Juventus: le parole di Spalletti e la soluzione per il bosniaco

Il 3-5-2 che, di fatto, ha tolto spazio ad Alajbegovic ma anche a Edon Zhegrova, è come noto arrivato da un confronto che Spalletti ha avuto con lo spogliatoio dopo la scoppola rimediata dalla Lazio.

Attenzione, però: il tecnico juventino ha voluto precisare una cosa, e cioè che non si è trattato di una richiesta vera e propria da parte dei calciatori.

"Quando si è voluto dire che questo sistema di gioco era stato richiesto dal gruppo, è una cosa che non appartiene ai calciatori. Io ho a che fare con un gruppo di calciatori molto serio, più di quel livello di domande. E non si permetterebbero mai di venire a dire con che sistema giocare, anche perché finirebbero di mancare di rispetto ai compagni. A Yildiz, a Conceiçao... Sembra quasi che dietro ci sia dietro un gruppo Whatsapp, che si trasferiscano le domande…".