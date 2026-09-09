Com'è cambiato l'Arsenal, avversario del Napoli: acquisti top, continuità e convinzione, oggi è ancora più forte

Quel che risalta maggiormente all'occhio è il cambio di rotta dell'Arsenal: da eterni incompiuti, i Gunners si sono finalmente trasformati in un club che ha imparato a vincere.

Gli uomini di Arteta hanno rischiato come tutte le volte di perdere il campionato nel 2025/26. Ancora una volta a favore del Manchester City, com'era già accaduto in passato. Ma questa volta non è successo: hanno tenuto duro, si sono difesi dalla rimonta avversaria in classifica, alla fine hanno conquistato il titolo con 90 minuti d'anticipo. Pur essendo costretti a dividere la mente tra Premier League e Champions League.

La cavalcata fino alla finale contro il PSG ha dato nuovo slancio alle ambizioni europee dell'Arsenal. Che già aveva chiuso al primo posto la Fase Campionato, bene ricordarlo, imponendosi peraltro con un 3-1 in rimonta in casa dell'Inter in una delle otto partite giocate.

L'Arsenal è solido, spesso non gioca granché bene ma sa quel che deve fare in campo. La difesa è un bunker: appena una rete subita in quattro partite ufficiali nel 2026/27, proprio domenica contro il Chelsea. E poi, appunto, c'è quella convinzione che un tempo mancava e oggi è alla base di tutto: quella di credere ciecamente nei propri mezzi. Il tris al City nel Community Shield ne è stato un primo esempio lampante.