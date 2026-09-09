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Arsenal goal 2026 Community ShieldGetty
Stefano Silvestri

Com'è cambiato l'Arsenal, avversario del Napoli: acquisti top, continuità e convinzione, oggi è ancora più forte

Champions League
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal

Campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa in carica, i Gunners hanno aggiunto alcuni elementi di qualità alla propria rosa e fin qui hanno sempre vinto: la missione azzurra è impossibile?

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D'accordo, la prima in Champions League. La musichetta, l'atmosfera, l'entusiasmo. Ma quando sei reduce da due sconfitte di fila, come è capitato al Napoli, l'adrenalina può anche trasformarsi in paura.

Se il calendario ti mette di fronte all'esordio un avversario come l'Arsenal, poi, peggio ancora. Uno dei più duri che sarebbero potuti capitare alla squadra di Massimiliano Allegri, ancora alle prese con un'operazione di recupero psicologico dopo le sconfitte in serie rimediate contro Como e Inter.

La missione del Napoli contro l'Arsenal è impossibile? Certamente no: nel calcio tutti possono battere tutti (più o meno). Ma che a Hojlund e compagni serva un'impresa, non ci sono dubbi: i Gunners sono ancora più forti rispetto alla scorsa stagione.


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  • bruno tzolisGetty Images

    GLI INNESTI DAL MERCATO

    Sul mercato, intanto, l'Arsenal ha fatto la voce grossa. Anche se non ha preso Vinicius Junior. In che modo? Intanto mantenendo praticamente intatta la rosa che ha conquistato il titolo di Premier League dopo 23 anni di digiuno: sembra una banalità, ma non lo è.

    Il vero elemento chiave costretto a cambiare squadra è stato Leandro Trossard, passato al Besiktas. I 32 anni hanno pesato, nonostante il contributo alla causa biancorossa nelle ultime stagioni. Via anche Gabriel Martinelli, all'Al Hilal per una settantina di milioni. E poi basta.

    I due sono stati rimpiazzati da un esterno offensivo finalmente in rampa di lancio: il greco Christos Tzolis, di nuovo in Premier League dopo aver fallito da giovanissimo nel Norwich (era stato l'acquisto più caro della storia dei Canaries) ed essersi ripreso tutto al Bruges. Tzolis si è preso il posto e ha iniziato alla grande, con un paio di assist nel Community Shield contro il Manchester City e uno nel weekend contro i Chelsea.

    Ottimi anche gli inserimenti di due nazionali reduci dai Mondiali: l'inglese Ezri Konsa, che a Napoli sarà titolare per la seconda partita consecutiva a causa dei problemi fisici di Saliba, e Bruno Guimaraes, ancora in cerca di un posto al sole dopo aver brillato al Newcastle.

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  • CONTINUITÀ

    Arteta e il club hanno deciso di battere la strada della continuità. L'undici base del manager spagnolo ricalca in maniera praticamente totale quello che lo scorso anno ha portato i Gunners sul trono d'Inghilterra e in finale di Champions League.

    L'unico volto nuovo è il già citato Tzolis, subito impattante. I centrali difensivi sono sempre Saliba e Gabriel, ma come detto il francese a Napoli non ci sarà e verrà rimpiazzato da Konsa. Accanto a Rice, in mezzo al campo, c'è l'imbarazzo della scelta tra l'enfant du pays Lewis-Skelly, Zubimendi, il già citato Bruno Guimaraes.

    Odegaard è il 10 incaricato di portare fantasia, a destra Saka se la gioca con Madueke, davanti il titolare è Havertz con Gyokeres costretto ancora una volta a rincorrere una maglia. Dietro è destinato a trovare sempre più spazio il "nostro" Riccardo Calafiori, non a caso sempre titolare fin qui, ora che Hincapié è tornato al Bayer Leverkusen per fine prestito.

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  • mikel arteta(C)Getty Images

    L'ABITUDINE A VINCERE

    Quel che risalta maggiormente all'occhio è il cambio di rotta dell'Arsenal: da eterni incompiuti, i Gunners si sono finalmente trasformati in un club che ha imparato a vincere.

    Gli uomini di Arteta hanno rischiato come tutte le volte di perdere il campionato nel 2025/26. Ancora una volta a favore del Manchester City, com'era già accaduto in passato. Ma questa volta non è successo: hanno tenuto duro, si sono difesi dalla rimonta avversaria in classifica, alla fine hanno conquistato il titolo con 90 minuti d'anticipo. Pur essendo costretti a dividere la mente tra Premier League e Champions League.

    La cavalcata fino alla finale contro il PSG ha dato nuovo slancio alle ambizioni europee dell'Arsenal. Che già aveva chiuso al primo posto la Fase Campionato, bene ricordarlo, imponendosi peraltro con un 3-1 in rimonta in casa dell'Inter in una delle otto partite giocate.

    L'Arsenal è solido, spesso non gioca granché bene ma sa quel che deve fare in campo. La difesa è un bunker: appena una rete subita in quattro partite ufficiali nel 2026/27, proprio domenica contro il Chelsea. E poi, appunto, c'è quella convinzione che un tempo mancava e oggi è alla base di tutto: quella di credere ciecamente nei propri mezzi. Il tris al City nel Community Shield ne è stato un primo esempio lampante.

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  • ANCORA PIÙ FORTI?

    La sensazione quasi unanime, insomma, è che l'Arsenal si sia presentato ai nastri di partenza della nuova stagione ancora più forte di quanto lo fosse un anno fa. Il sollievo per aver vinto il titolo di Premier League aiuta, naturalmente. Tanto che il ko col PSG è quasi passato in secondo piano.

    "Dovremo dimostrare se siamo migliori o meno. Vedremo. Dobbiamo giocare. Non mi piace fare supposizioni in anticipo - ha detto Arteta qualche giorno fa - È nella natura umana volere di più. Quando parli con le persone e chiedi loro cosa desiderino, loro scrivono la lista dei desideri. E a volte dimentichiamo la lista dei desideri al contrario, ovvero le cose incredibili che già abbiamo nella nostra vita, ma a cui diamo così tanta importanza che niente sembra mai abbastanza. Non succede solo nel calcio, ma anche in altri ambiti”.

    Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha detto invece che "Arteta è stato bravo a sistemare la fase difensiva, l'Arsenal subisce pochi goal e di squadra lavorano molto bene".

    Sa benissimo, l'ex allenatore del Milan, che questa sera servirà un'impresa per venire a capo di un avversario complicatissimo. E per raddrizzare la stagione del Napoli. Che, a differenza di quella di un Arsenal convintissimo di sé, è iniziata in maniera troppo traballante.

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