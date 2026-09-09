Com'è cambiato l'Arsenal, avversario del Napoli: acquisti top, continuità e convinzione, oggi è ancora più forte

D'accordo, la prima in Champions League. La musichetta, l'atmosfera, l'entusiasmo. Ma quando sei reduce da due sconfitte di fila, come è capitato al Napoli, l'adrenalina può anche trasformarsi in paura.
Se il calendario ti mette di fronte all'esordio un avversario come l'Arsenal, poi, peggio ancora. Uno dei più duri che sarebbero potuti capitare alla squadra di Massimiliano Allegri, ancora alle prese con un'operazione di recupero psicologico dopo le sconfitte in serie rimediate contro Como e Inter.
La missione del Napoli contro l'Arsenal è impossibile? Certamente no: nel calcio tutti possono battere tutti (più o meno). Ma che a Hojlund e compagni serva un'impresa, non ci sono dubbi: i Gunners sono ancora più forti rispetto alla scorsa stagione.
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