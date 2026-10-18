Com'è andato l'esordio da titolare di Alaba in Udinese-Lecce: 45 minuti da incubo, poi il cambio all'intervallo

Ecco David Alaba. Poco meno di un mese dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo, l'Udinese e la Serie A hanno dato il benvenuto dal primo minuto all'ex difensore di Bayern e Real Madrid.
Alaba aveva già collezionato uno spezzone di partita lunedì scorso, nel posticipo contro il Torino perso per 2-1 dalla squadra di Runjaic. Dalla panchina, però. Meno di una settimana più tardi, eccolo invece guidare la retroguardia a tre dei friulani dall'inizio, per la prima volta dal suo ingaggio da svincolato.
Com'è andato dunque Alaba nell'anticipo andato in scena a mezzogiorno e mezzo al Bluenergy Stadium? Non bene. Per nulla. Anche se le colpe non sono da ricercare tanto nella sua prestazione, quanto in quella della propria squadra.
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