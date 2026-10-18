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AlabaGetty Images
Stefano Silvestri

Com'è andato l'esordio da titolare di Alaba in Udinese-Lecce: 45 minuti da incubo, poi il cambio all'intervallo

Serie A
Udinese
Udinese vs Lecce
D. Alaba

L'ex Real è sceso in campo per la prima volta dall'inizio in Serie A, ma è sprofondato assieme a una squadra in balia dell'avversaria. Con qualche responsabilità sullo 0-2.

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Ecco David Alaba. Poco meno di un mese dopo l'annuncio ufficiale del suo arrivo, l'Udinese e la Serie A hanno dato il benvenuto dal primo minuto all'ex difensore di Bayern e Real Madrid.

Alaba aveva già collezionato uno spezzone di partita lunedì scorso, nel posticipo contro il Torino perso per 2-1 dalla squadra di Runjaic. Dalla panchina, però. Meno di una settimana più tardi, eccolo invece guidare la retroguardia a tre dei friulani dall'inizio, per la prima volta dal suo ingaggio da svincolato.

Com'è andato dunque Alaba nell'anticipo andato in scena a mezzogiorno e mezzo al Bluenergy Stadium? Non bene. Per nulla. Anche se le colpe non sono da ricercare tanto nella sua prestazione, quanto in quella della propria squadra.


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  • IL PRIMO TEMPO DA INCUBO DELL'UDINESE

    Alaba si è piazzato al centro della retroguardia a tre dell'Udinese: ai suoi lati Solet ed Ebosse, rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. Ma nel primo tempo, assolutamente nulla è andato per il verso giusto per i bianconeri.

    L'ex Real si è fatto immediatamente vedere in avanti andando a un cross che non ha avuto esito, poi ha mantenuto la posizione. Senza riuscire, però, a evitare che le folate giallorosse portassero a un primo tempo semplicemente da incubo per la squadra di Runjaic. Sotto tutti i punti di vista.

    Alaba non ha fatto peggio di molti compagni, svagati e, da un certo punto in poi, completamente nel pallone. È però saltato fuori tempo sullo 0-2 di N'Dri, avendo quindi una parte di responsabilità. Sul finire del tempo si è invece perso Geubbels, presentatosi solo davanti a Okoye prima di calciare clamorosamente a lato.

    Fondamentale, però, è stato un intervento difensivo dell'austriaco poco prima dell'intervallo: la sua scivolata ha impedito che un cross basso di Coulibaly raggiungesse Geubbels, che questa volta avrebbe probabilmente avuto poche difficoltà a segnare davanti alla porta.

  • LA SOSTITUZIONE

    Dopo un simile incubo, era inevitabile che Runjaic effettuasse almeno un cambio all'intervallo: così è stato. E uno dei prescelti è stato proprio Alaba.

    Il mancino è rimasto negli spogliatoi per far posto a Palma. Mentre Arizala ha preso il posto di Kamara, pure lui molto negativo, sulla corsia sinistra del centrocampo friuliano.

    Proprio Palma è andato a rimpiazzare Alaba in tutto e per tutto. Nel senso che si piazzato a sua volta al centro della difesa dell'Udinese, con Solet ed Ebosse ai propri lati.

    La prima partita da titolare di Alaba in Serie A, così, è durata 45 minuti più un paio di recupero. E non è andata bene, né individualmente né collettivamente. Anche se, come detto, a combinare veri disastri sono stati soprattutto altri compagni.

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  • SECONDA PRESENZA IN A

    La presenza contro il Lecce, come già accennato, è stata la seconda di Alaba con la maglia dell'Udinese: la prima era arrivata lunedì scorso nel posticipo dell'Olimpico Grande Torino contro i granata.

    Anche in quel caso non era andata bene: i padroni di casa si erano imposti per 2-1 grazie a un fortunosissimo goal di Kulenovic, favorito da una clamorosa papera di Okoye e Bertola, cinque minuti prima che Runjaic decidesse di concedere i primi minuti nel nostro campionato all'austriaco.

    A Torino Alaba era entrato in campo in contemporanea con Davis e Jovanovic. Ed era andata meglio rispetto a oggi: l'ex Real aveva esordito col piglio giusto, portandosi pure in avanti nei concitati quanto inutili assalti finali dei friulani.

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