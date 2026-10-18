Com'è andato l'esordio da titolare di Alaba in Udinese-Lecce: 45 minuti da incubo, poi il cambio all'intervallo

Alaba si è piazzato al centro della retroguardia a tre dell'Udinese: ai suoi lati Solet ed Ebosse, rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra. Ma nel primo tempo, assolutamente nulla è andato per il verso giusto per i bianconeri.

L'ex Real si è fatto immediatamente vedere in avanti andando a un cross che non ha avuto esito, poi ha mantenuto la posizione. Senza riuscire, però, a evitare che le folate giallorosse portassero a un primo tempo semplicemente da incubo per la squadra di Runjaic. Sotto tutti i punti di vista.

Alaba non ha fatto peggio di molti compagni, svagati e, da un certo punto in poi, completamente nel pallone. È però saltato fuori tempo sullo 0-2 di N'Dri, avendo quindi una parte di responsabilità. Sul finire del tempo si è invece perso Geubbels, presentatosi solo davanti a Okoye prima di calciare clamorosamente a lato.

Fondamentale, però, è stato un intervento difensivo dell'austriaco poco prima dell'intervallo: la sua scivolata ha impedito che un cross basso di Coulibaly raggiungesse Geubbels, che questa volta avrebbe probabilmente avuto poche difficoltà a segnare davanti alla porta.