Com'è andato il vertice Gasperini-D'Amico, il piano della Roma sul mercato: dai rinnovi di Pellegrini e Dybala al colpo Greenwood

La Roma si muove e si muoverà sul mercato seguendo gli input di Gian Piero Gasperini e il summit andato in scena oggi fra Trigoria e il centro della città, testimoniato da Il Romanista con il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico va tutto in questa direzione.
Da qui al prossimo 30 giugno, infatti, il club dovrà prendere delle decisioni importanti su diversi temi sia in entrata che in uscita, ma soprattutto per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni dei giocatori più chiacchierati della rosa.