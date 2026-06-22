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Dybala Gasperini Roma GFXGOAL
Redazione Goal

Com'è andato il vertice Gasperini-D'Amico, il piano della Roma sul mercato: dai rinnovi di Pellegrini e Dybala al colpo Greenwood

Calciomercato
Roma
G. Gasperini
P. Dybala
L. Pellegrini
M. Celik
M. Soule
M. Greenwood

L'allenatore giallorosso e il neo-direttore sportivo si sono confrontati a Roma su alcuni dei più importanti temi mercato: dai rinnovi al colpo Greenwood.

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La Roma si muove e si muoverà sul mercato seguendo gli input di Gian Piero Gasperini e il summit andato in scena oggi fra Trigoria e il centro della città, testimoniato da Il Romanista con il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico va tutto in questa direzione.


Da qui al prossimo 30 giugno, infatti, il club dovrà prendere delle decisioni importanti su diversi temi sia in entrata che in uscita, ma soprattutto per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni dei giocatori più chiacchierati della rosa.


  • DA TRIGORIA A UN HOTEL DEL CENTRO

    L'incontro, iniziato nella mattinata di oggi lunedì 22 giugno nel centro sportivo giallorosso di Trigoria, è proseguito nel corso del pomeriggio in un noto hotel del centro di Roma insieme al direttore sportivo in pectore (nonché firmatario ad interim fino al 30 giugno) Maurizio Lombardo. Secondo il Romanista potrebbe esserci stata anche la presenza in video-conferenza di Ryan Friedkin che dovrebbe essere in patria negli Stati Uniti per il Mondiale.

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  • GREENWOOD

    Ovviamente l'operazione Greenwood è stata al centro dei discorsi. L'esterno inglese è il nome richiesto da Gasperini per far svoltare un attacco che ha già visto la conferma di Donyell Malen, ma in cui tanto potrebbe cambiare. L'idea dei dirigenti è trovare una formula che impatti poco sul bilancio al 30 giugno 2026, ma che garantisca al Marsiglia il pagamento dei 50 milioni circa richiesti per il suo cartellino.

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  • CHI PARTE?

    Tante sono invece le richieste per i giocatori oggi sotto contratto con la Roma e che potrebbero, o meglio dovrebbero, garantire una ricca plusvalenza per le casse societarie. Da Manu Kone che piace in Premier ad Evan Ndicka, ma anche e soprattutto Matias Soulé, un big dovrà essere ceduto con la priorità a chi può garantire una plusvalenza maggiore.

  • I RINNOVI

    Infine c'è il capitolo rinnovi, con 3 elementi importantissimi dell'attuale rosa ancora in scadenza proprio al 30 giugno. Gian Piero Gasperini ha dato la sua priorità alla permanenza in rosa di Paulo Dybala, ma ancora non è arrivata la risposta della proprietà alla controfferta al rialzo presentata dalla Joya rispetto alla proposta giallorossa di dimezzare lo stipendio. Oggi Lorenzo Pellegrini è stato a Trigoria, ma non è andato in scena l'incontro per il rinnovo contrattuale (anche lui a cifre dimezzate). Infine Gasperini terrebbe volentieri anche il jolly Celik, che piace anche alla Juventus nel caso in cui non firmasse il prolungamento.

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