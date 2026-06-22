Com'è andato il vertice Gasperini-D'Amico, il piano della Roma sul mercato: dai rinnovi di Pellegrini e Dybala al colpo Greenwood

Ovviamente l'operazione Greenwood è stata al centro dei discorsi. L'esterno inglese è il nome richiesto da Gasperini per far svoltare un attacco che ha già visto la conferma di Donyell Malen, ma in cui tanto potrebbe cambiare. L'idea dei dirigenti è trovare una formula che impatti poco sul bilancio al 30 giugno 2026, ma che garantisca al Marsiglia il pagamento dei 50 milioni circa richiesti per il suo cartellino.