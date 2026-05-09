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Venezia AdoranteVenezia FC
Matteo Occhiuto

Com’è andata la Serie B 2025/26: estasi Venezia e Frosinone, rimandate le corazzate Monza e Palermo, il crollo dello Spezia e il fallimento di Insigne a Pescara

Serie B

L’analisi dell’annata in Serie B: grandi percorsi per Venezia e Frosinone, deludono le big annunciate Monza e Palermo, il quadro di playoff e playout.

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La regular season di Serie B si è conclusa. Venerdì 8 maggio si è giocata la 38esima giornata, con gli ultimi verdetti che sono stati scritti, definendo il quadro anche di playoff e playout. Il Venezia ha vinto il campionato 2025/26, ottenendo la promozione insieme al Frosinone, che ha superato 5-0 il Mantova. Ai playoff, invece, è andato l’Avellino, ultima qualificata insieme a Juve Stabia, Catanzaro, Modena, Palermo e Monza.

Il playout sarà Sudtirol-Bari, mentre a retrocedere in C sono Reggiana, Pescara e Spezia. Ma, al di là dei verdetti, com’è andata davvero l’annata cadetta?

  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    CHI HA FATTO BENISSIMO: VENEZIA E FROSINONE

    Chi ha volato, sempre e comunque, sono Venezia e Frosinone. Non tanto per il raggiungimento del risultato, il ritorno in Serie A, ma anche per il modo attraverso cui è stato conseguito. Un calcio divertente, offensivo, capace anche di mettere in mostra giocatori di talento. Stroppa e Alvini si sono distinti, ancora una volta, come due guide tecniche capaci e brillanti: la promozione non è che una logica conseguenza di un enorme lavoro, estendibile anche per quanto riguarda le rispettive società. Promosse, a pieni voti. 

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  • Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    RIMANDATE AL PLAYOFF: MONZA E PALERMO

    Hanno steccato, invece, Monza e Palermo. Ci si aspettava, francamente, di più: erano le corazzate attese, due rose di livello superiore, forse anche a Venezia e Frosinone. E invece dovranno accontentarsi dei playoff, in cui partono da favorite, ma consapevoli che le insidie saranno enormi. E che, soprattutto, solo una potrà riuscire ad arrivare alla Serie A.

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  • Alphadjo CisseUS Catanzaro/Luigi Silipo

    LA FORZA DELLE IDEE DI CATANZARO E JUVE STABIA

    Stupiscono, invece, nuovamente il Catanzaro e la Juve Stabia. Le loro idee sono, ancora una volta, vincenti. Aquilani e Abate fanno uno step di crescita nella loro formazione in panchina, raggiungendo i playoff con due gruppi in cui si sono segnalati giovani importanti, come Alpha Cissè, Liberali, Cacciamani e Leone. Nota di merito aggiuntiva per i campani: nell’ultimo periodo i problemi societari potevano distrarre, ma i campani sono rimasti sempre sul pezzo, non regalando niente a nessuno. 


  • Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    LA SAMP STAVOLTA SI SALVA

    Sufficienza alla Sampdoria e no, non era scontato. I blucerchiati si salvano un anno dopo essere retrocessi sul campo, chiudendo in tranquillità la pratica con un turno d’anticipo. La Serie B non è la dimensione dei doriani, per storia, blasone e tifoserie, ma nelle ultime annate nulla è scontato a Genova. Attilio Lombardo ha restituito tranquillità quando serviva: è chiaro che mantenere la cadetteria per un club come quello genovese non è che sia il massimo traguardo storico, ma per come si era messa a un certo punto… 


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  • Rao BariSSCalcioBari/Domenico Bari

    BARI, TUTTO IN DUE NOTTI

    Il Bari farà i playout. Come due anni fa, quando prevalse sulla Ternana. Stavolta l’avversario sarà il Sudtirol, che si è incredibilmente divorato la salvezza diretta, ma a far riflettere è comunque l’incapacità generale di rialzarsi per un club che tre anni fa era a 50 secondi dal ritorno in A. Da quel momento i pugliesi hanno faticato, in costante affanno: la piazza ormai contesta apertamente la multiproprietà e la sensazione è che, nelle due notti dei playout, ci si giochi anche più della salvezza.


  • Lorenzo Insigne PescaraDAZN

    DISASTRO SPEZIA, FALLIMENTO INSIGNE A PESCARA

    Chi è deragliato in maniera incredibile è lo Spezia. Dalla finale playoff con la Cremonese alla retrocessione in C, arrivata al culmine di un percorso costantemente vissuto in zona rossa. E dire che, pur avendo ringiovanito la rosa, nessuno si aspettava un tale crollo. E, a proposito di debacle, ha fatto rumore anche il flop di Insigne e del Pescara. Il suo ritorno in Abruzzo aveva dato una scossa agli abruzzesi, che a un certo punto sembravano la squadra più in forma del lotto salvezza. Tutto vanificato dal rigore sbagliato a Padova da Russo, non battuto dai senatori, che ha condannato la squadra di Gorgone a ritornare in C. 

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  • Verona v Monza - Serie AGetty Images Sport

    SERIE B, IL PROGRAMMA DI PLAYOFF E PLAYOUT

    Di seguito, ecco quello che sarà il programma di playoff e playout del campionato di Serie B.


    PLAYOFF

    Turno preliminare playoff (gara unica)

    Martedì 12 maggio 2026 - (Modena-Juve Stabia) - ore 18.45

    Martedì 12 maggio 2026 - (Catanzaro-Avellino) - ore 21.00

    Semifinali playoff (andata)

    Sabato 16 maggio 2026 - (Modena o Juve Stabia vs Monza) - ore 20.00

    Domenica 17 maggio 2026 - (Catanzaro o Avellino vs Palermo) - ore 20.00

    Semifinali playoff (ritorno)

    Martedì 19 maggio 2026 - (Monza vs Modena o Juve Stabia) - ore 20.00

    Mercoledì 20 maggio 2026 - (Palermo vs Catanzaro o Avellino) - ore 20.00

    Finale playoff (andata e ritorno)

    Domenica 24 maggio 2026 - ore 20.00

    Venerdì 29 maggio 2026 - ore 20.00


    PLAYOUT

    Venerdì 15 maggio 2026 - (Bari-Sudtirol) - ore 20.00

    Venerdì 22 maggio 2026 - (Sudtirol-Bari) - ore 20.00