Com’è andata la Serie B 2025/26: estasi Venezia e Frosinone, rimandate le corazzate Monza e Palermo, il crollo dello Spezia e il fallimento di Insigne a Pescara

La regular season di Serie B si è conclusa. Venerdì 8 maggio si è giocata la 38esima giornata, con gli ultimi verdetti che sono stati scritti, definendo il quadro anche di playoff e playout. Il Venezia ha vinto il campionato 2025/26, ottenendo la promozione insieme al Frosinone, che ha superato 5-0 il Mantova. Ai playoff, invece, è andato l’Avellino, ultima qualificata insieme a Juve Stabia, Catanzaro, Modena, Palermo e Monza.

Il playout sarà Sudtirol-Bari, mentre a retrocedere in C sono Reggiana, Pescara e Spezia. Ma, al di là dei verdetti, com’è andata davvero l’annata cadetta?