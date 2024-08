La squadra di Kompany debutta in Bundesliga con una vittoria negli ultimi minuti, errori in difesa per Kim e Upamecano.

C'era grande attesa per la prima in Bundesliga del nuovo Bayern Monaco di Vincent Kompany. I bavaresi, impegnati domenica pomeriggio sul campo del Wolfsburg, non hanno fallito l'appuntamento seppure rischiando parecchio. La vittoria del Bayern Monaco infatti è arrivata solo negli ultimi minuti, dopo aver subito la momentanea rimonta avversaria. L'articolo prosegue qui sotto