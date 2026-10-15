Com'è andata l'Inter senza Lautaro Martinez? I numeri della scorsa stagione: quante partite hanno vinto i nerazzurri

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La brutta sconfitta contro il Brugge lascia in eredità all'Inter una notizia se possibile ancora peggiore.
Nelle prossime settimane, ricche peraltro di impegni ravvicinati, i nerazzurri non avranno a disposizione Lautaro Martinez.
Il capitano si è fermato per un problema muscolare che lo terrà fuori fino alla sosta e obbligherà Chivu a trovare soluzioni alternative in attacco.
Ma quanto pesa l'assenza di Lautaro Martinez nell'Inter? Proviamo a capirlo analizzando i risultati ottenuti dai nerazzurri quando il Toro non gioca.