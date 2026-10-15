Com'è andata l'Inter senza Lautaro Martinez? I numeri della scorsa stagione: quante partite hanno vinto i nerazzurri

Lautaro Martinez, inutile girarci intorno, è un fattore per la squadra di Chivu. Com'è normale che sia visto che stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti al mondo e di un leader riconosciuto all'interno dello spogliatoio.

In questa stagione peraltro l'argentino è partito fortissimo nonostante sia tornato tra gli ultimi dopo la lunga avventura ai Mondiali con la sua Nazionale, terminata con la sconfitta in finale contro la Spagna.

Dopo essere rimasto a secco nelle prime due di campionato, Lautaro ha realizzato due doppiette decisive nei big-match contro Napoli e Roma. Mentre con l'Udinese era rimasto a riposo e nell'ultimo turno contro il Parma è subentrato solo nel finale. Una gestione oculata che non è bastata ad evitare l'infortunio.

Anche in Champions il contributo di Lautaro è stato importante visto che al 'Bernabeu' aveva servito un assist mentre col Brugge è arrivata la sua terza doppietta stagionale. E siamo solo a metà ottobre.