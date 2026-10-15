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Lelio Donato

Com'è andata l'Inter senza Lautaro Martinez? I numeri della scorsa stagione: quante partite hanno vinto i nerazzurri

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Bologna vs Inter
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Nonostante una rosa completa in tutti i reparti l'assenza di Lautaro Martinez ha il suo peso per l'Inter sia dentro che fuori dal campo. E i numeri della scorsa stagione lo confermano.

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La brutta sconfitta contro il Brugge lascia in eredità all'Inter una notizia se possibile ancora peggiore.

Nelle prossime settimane, ricche peraltro di impegni ravvicinati, i nerazzurri non avranno a disposizione Lautaro Martinez.

Il capitano si è fermato per un problema muscolare che lo terrà fuori fino alla sosta e obbligherà Chivu a trovare soluzioni alternative in attacco.

Ma quanto pesa l'assenza di Lautaro Martinez nell'Inter? Proviamo a capirlo analizzando i risultati ottenuti dai nerazzurri quando il Toro non gioca.

  • L'INFORTUNIO DI LAUTARO E QUANDO TORNA

    Ma cosa si è fatto esattamente Lautaro Martinez e quando torna in campo?

    L'attaccante, autore di una doppietta nella sconfitta di martedì sera in Champions League contro il Brugge, ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

    Lautaro Martinez dunque salterà le prossime gare dell'Inter a partire dalla trasferta di Bologna. Il suo rientro in gruppo è previsto dopo la sosta di novembre quindi il Toro non ci sarà contro Fiorentina, Venezia e Como in campionato.

    Ma soprattutto non potrà giocare il derby di Milano del 31 ottobre e le sfide contro Shakhtar e Feyenoord in Champions League.

  • I RISULTATI DELL'INTER SENZA LAUTARO

    Per l'argentino non si tratta del primo problema muscolare accusato quest'anno.

    Gli ultimi mesi della scorsa stagione sono stati particolarmente tormentati per Lautaro Martinez che aveva saltato cinque partite di campionato per un problema muscolare tra metà febbraio e inizio aprile.

    Inoltre, sempre nello stesso periodo, il Toro era rimasto seduto in panchina altre tre volte perché non al meglio fisicamente dopo il problema accusato nella gara d'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.

    Ma com'era andata l'Inter senza Lautaro? I nerazzurri hanno battuto Lecce, Genoa e Como. Ma sono stati fermati sul pareggio da Atalanta. Fiorentina e Torino.

    Inoltre l'ultima sconfitta in campionato, proprio nel derby dell'8 marzo, era arrivata senza Lautaro Martinez. E in Champions i nerazzurri avevano perso il ritorno in casa contro il Bodo/Glimt.

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  • TRE DOPPIETTE IN STAGIONE

    Lautaro Martinez, inutile girarci intorno, è un fattore per la squadra di Chivu. Com'è normale che sia visto che stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti al mondo e di un leader riconosciuto all'interno dello spogliatoio.

    In questa stagione peraltro l'argentino è partito fortissimo nonostante sia tornato tra gli ultimi dopo la lunga avventura ai Mondiali con la sua Nazionale, terminata con la sconfitta in finale contro la Spagna.

    Dopo essere rimasto a secco nelle prime due di campionato, Lautaro ha realizzato due doppiette decisive nei big-match contro Napoli e Roma. Mentre con l'Udinese era rimasto a riposo e nell'ultimo turno contro il Parma è subentrato solo nel finale. Una gestione oculata che non è bastata ad evitare l'infortunio.

    Anche in Champions il contributo di Lautaro è stato importante visto che al 'Bernabeu' aveva servito un assist mentre col Brugge è arrivata la sua terza doppietta stagionale. E siamo solo a metà ottobre.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI LAUTARO

    Ma ora chi gioca al posto di Lautaro Martinez?

    Il peso dell'attacco in sua assenza sarà maggiormente sulle spalle del suo partner abituale, ovvero Marcus Thuram, che peraltro durante la sosta era rimasto ad Appiano perché non convocato dalla Francia.

    Al suo fianco, probabilmente, si alterneranno Pio Esposito e Bonny la cui crescita rispetto alla scorsa stagione è evidente ma ora deve essere confermata nel momento più importante.

    Toccherà a loro non fare rimpiangere troppo il capitano in attesa del suo totale recupero. Esposito ha finora segnato due goal in sette presenze ufficiali con l'Inter, due i goal anche per Bonny che però tra i quattro attaccanti a disposizione di Chivu è quello che ha fin qui giocato meno per distacco.

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17 ott 2026

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