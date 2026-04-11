Colpo della Juventus sul campo dell'Atalanta, Spalletti: "Altre volte abbiamo fatto meglio senza portare a casa la gara"

La Juventus espugna il campo dell'Atalanta e, non solo prolunga una lunga striscia positiva in campionato che adesso parla di quattro vittorie e due pareggi, ma soprattutto mette in cascina tre pesantissimi punti per la corsa che conduce alla prossima Champions League.
In attesa infatti della risposta del Como, che nella sua prossima uscita ospiterà l'Inter, la compagine bianconera si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, a sole tre lunghezze di distacco dal Milan terzo.
Luciano Spalletti, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di Sky.