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Luciano Spalletti JuventusGetty
Leonardo Gualano

Colpo della Juventus sul campo dell'Atalanta, Spalletti: "Altre volte abbiamo fatto meglio senza portare a casa la gara"

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Atalanta vs Juventus
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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, commenta la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dell'Atalanta.

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La Juventus espugna il campo dell'Atalanta e, non solo prolunga una lunga striscia positiva in campionato che adesso parla di quattro vittorie e due pareggi, ma soprattutto mette in cascina tre pesantissimi punti per la corsa che conduce alla prossima Champions League.

In attesa infatti della risposta del Como, che nella sua prossima uscita ospiterà l'Inter, la compagine bianconera si porta momentaneamente al quarto posto in classifica, a sole tre lunghezze di distacco dal Milan terzo.

Luciano Spalletti, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di Sky.

  • "NEL PRIMO TEMPO ABBIAMO SOFFERTO"

    "Nella prima mezz'ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi, noi eravamo sempre in ritardo e non si saliva mai con la linea difensiva nell'impostazione, non siamo stati bravi a giocare una palla sui piedi, a creare una triangolazione, un uno-due, niente. Per questo motivo nel primo tempo abbiamo sofferto e siamo stati costretti alla fase difensiva, poi nel secondo è stata tutta un'altra partita e abbiamo giocato alla pari. E' successo tante volte di aver fatto meglio dal punto di vista del gioco e di non aver portato a casa la gara, questa volta la cosa si è ribaltata".

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  • "NELLA RIPRESA UN'ALTRA PARTITA"

    "Ora ci sono partite che valgono molto. Purtroppo a questa non ci siamo arrivati benissimo perché Yildiz aveva un problemino e Conceiçao anche, ma ho deciso di farli giocare subito per vedere e perché privarsi di giocatori così è sempre difficile. Sono stati un po' sotto il loro livello, anche Thuram non era al meglio e all'inizio abbiamo giocato troppo su Holm costringendo Conceiçao ad entrare troppo nel campo. Poi ci siamo incastrati meglio ed abbiamo trovato più riferimenti e tempi di uscita e nel secondo tempo è stata un'altra partita".

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  • "SALIAMO POCO CON LA LINEA DIFENSIVA"

    "In Coppa Italia contro l'Atalanta l'abbiamo pagata troppo cara, stasera non riuscendo a gestire palla loro ti portano a destra e a sinistra facendo questo perimetrale che ti costringe ad abbassarti. Siamo stati poco bravi a trovare le misure. Un altro difetto è quello che si sale poco con la linea difensiva, a volte restiamo lunghi e allora si subiscono le giocate dentro che ti spaccano in due".

  • "UNA SETTIMANA DIFFICILE PER TANTI"

    "Nel calcio moderno c'è la tendenza ad andare uomo su uomo, ma se decidi di fare questa scelta se salta il tempo di una marcatura, salta il banco. Ora il dato del possesso palla non conta più nulla, bisogna creare gioco uscendo dalla pressione che devi subire. Servono fisico e personalità e ad inizio partita l'Atalanta è stata più in gara rispetto a noi che abbiamo trovato poche giocate. Nel secondo tempo potevamo fare anche più male a loro, ma venivamo da una settimana difficile per diversi giocatori e il fatto di aver fatto questa partita è molto importante".


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