Colpo della Juventus sul campo dell'Atalanta, Spalletti: "Altre volte abbiamo fatto meglio senza portare a casa la gara"

"Ora ci sono partite che valgono molto. Purtroppo a questa non ci siamo arrivati benissimo perché Yildiz aveva un problemino e Conceiçao anche, ma ho deciso di farli giocare subito per vedere e perché privarsi di giocatori così è sempre difficile. Sono stati un po' sotto il loro livello, anche Thuram non era al meglio e all'inizio abbiamo giocato troppo su Holm costringendo Conceiçao ad entrare troppo nel campo. Poi ci siamo incastrati meglio ed abbiamo trovato più riferimenti e tempi di uscita e nel secondo tempo è stata un'altra partita".