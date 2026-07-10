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KARIM ADEYEMI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
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Colpo Barcellona, arriva Adeyemi: le cifre e i dettagli dell'accordo col Borussia Dortmund

Calciomercato
Barcellona
K. Adeyemi

Tutto fatto per l'approdo al Barça dell'esterno offensivo tedesco, che in precedenza aveva già raggiunto un'intesa totale: affare da 22 milioni più altri 7 di bonus.

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Il Barcellona ha raggiunto l'accordo con il Borussia Dortmund per l'acquisto di Karim Adeyemi: lo scrive Fabrizio Romano. Accordo totale tra i club sulla base di 22 milioni di euro, più 7 milioni di bonus legati alla conquista di trofei e al numero di presenze.


Adeyemi voleva soltanto il Barcellona e firmerà un contratto di cinque anni con i blaugrana.


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  • Laporta regala a Flick una nuova risorsa offensiva dopo il mancato riscatto di Rashford. Adeyemi, in scadenza nel 2027 con il Dortmund, aveva fatto sapere che intendeva rinnovare il contratto. Tradotto, le richieste del Dortmund non potevano essere particolarmente esose, dato che il nazionale tedesco considerava chiusa la sua avventura al Signal Iduna Park.


    Adeyemi ha disputato 146 partite con il Borussia Dortmund, realizzando 36 gol e fornendo 25 assist. Ha collezionato 11 presenze e segnato una rete con la Germania. Prima di approdare al Dortmund, ha vestito la maglia del Red Bull Salisburgo, totalizzando 94 presenze, 33 gol e 24 assist.


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