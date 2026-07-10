Colpo Barcellona, arriva Adeyemi: le cifre e i dettagli dell'accordo col Borussia Dortmund

Laporta regala a Flick una nuova risorsa offensiva dopo il mancato riscatto di Rashford. Adeyemi, in scadenza nel 2027 con il Dortmund, aveva fatto sapere che intendeva rinnovare il contratto. Tradotto, le richieste del Dortmund non potevano essere particolarmente esose, dato che il nazionale tedesco considerava chiusa la sua avventura al Signal Iduna Park.





Adeyemi ha disputato 146 partite con il Borussia Dortmund, realizzando 36 gol e fornendo 25 assist. Ha collezionato 11 presenze e segnato una rete con la Germania. Prima di approdare al Dortmund, ha vestito la maglia del Red Bull Salisburgo, totalizzando 94 presenze, 33 gol e 24 assist.



