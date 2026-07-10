Colpo Barcellona, arriva Adeyemi: le cifre e i dettagli dell'accordo col Borussia Dortmund

Il Barcellona ha raggiunto l'accordo con il Borussia Dortmund per l'acquisto di Karim Adeyemi: lo scrive Fabrizio Romano. Accordo totale tra i club sulla base di 22 milioni di euro, più 7 milioni di bonus legati alla conquista di trofei e al numero di presenze.
Adeyemi voleva soltanto il Barcellona e firmerà un contratto di cinque anni con i blaugrana.
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