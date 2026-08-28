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Redazione Goal

Colpo a sorpresa per l'attacco del Bologna: chi è Jay Enem, in arrivo dalla Stella Rossa di Belgrado

Calciomercato
Bologna
Stella Rossa
J. Enem
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Il Bologna ha preso la terza punta centrale della sua sessione di mercato estiva: via Castro e Dallinga, ceduti a Roma e Colonia, dentro Dovbyk proprio dai giallorossi e Piccoli dalla Fiorentina, ma ora anche Jay Ifeanyi-Junior Tyron Enem, olandese classe 2003 in arrivo dalla Stella Rossa di Belgrado, Serbia.

  • CHI E' ENEM

    Enem è un attaccante, un numero 9 alto 1,95, quindi un target man, una punta di peso di origini nigeriane come tradisce il nome completo. E' cresciuto tra AZ Alkmaar e Ajax, poi è arrivato in Italia dove ha militato in Venezia e Vis Pesaro prima di trasferirsi a Cipro, vestendo le maglie di Ethnikos Achna e Omonia. Da lì l'approdo in Serbia, prima all'OFK Belgrado e poi alla Stella Rossa. L'ultima stagione ci parla di 33 presenze, 16 reti e 3 assist in tutte le competizioni, 13 goal in 24 partite in campionato con media superiore a 0,5 a gara.

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  • LA FORMULA

    Si tratta secondo Sky di un acquisto a titolo definitivo per 6 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

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