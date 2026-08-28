Colpo a sorpresa per l'attacco del Bologna: chi è Jay Enem, in arrivo dalla Stella Rossa di Belgrado

Enem è un attaccante, un numero 9 alto 1,95, quindi un target man, una punta di peso di origini nigeriane come tradisce il nome completo. E' cresciuto tra AZ Alkmaar e Ajax, poi è arrivato in Italia dove ha militato in Venezia e Vis Pesaro prima di trasferirsi a Cipro, vestendo le maglie di Ethnikos Achna e Omonia. Da lì l'approdo in Serbia, prima all'OFK Belgrado e poi alla Stella Rossa. L'ultima stagione ci parla di 33 presenze, 16 reti e 3 assist in tutte le competizioni, 13 goal in 24 partite in campionato con media superiore a 0,5 a gara.