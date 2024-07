I viola al lavoro con i brianzoli per definire il trasferimento del pupillo del nuovo allenatore: dialogo in corso.

La nuova Fiorentina di Raffaele Palladino prende forma: dopo l'arrivo di Moise Kean, che va a rafforzare l'attacco, i viola lavorano per consegnare all'allenatore uno dei suoi pupilli.

Dialoghi in corso, infatti, secondo Sky Sport, con il Monza per definire la trattativa, e il conseguente trasferimento, di Andrea Colpani in Toscana.

Si tratterebbe della naturale conseguenza di un percorso che ha visto il trequartista e Palladino insieme proprio in Brianza.