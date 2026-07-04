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FBL-WC-2026-MATCH87-COL-GHAAFP
Lelio Donato

Colombia-Ghana 1-0, pagelle e tabellino: Arias vale gli ottavi, Suarez decisivo, Lucumi solido, Semenyo non al top, Ayew nullo

Coppa del Mondo
Colombia vs Ghana
Colombia
Ghana

La Colombia batte per 1-0 il Ghana col goal di Arias, vola agli ottavi dove affronterà la Svizzera e si conferma una delle Nazionali più solide di questi Mondiali. Ma serve più concretezza in avanti.

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L'ultima squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana e ora affronterà la Svizzera.

I Cafeteros in realtà dominano ben oltre il risultato finale confermandosi una delle squadre più solide. Il difetto, semmai, sono le poche occasioni concretizzate rispetto alla grande mole di gioco creata.

Decisivo per l'andamento della sfida si rivela l'infortunio di Cordoba, costretto al cambio dopo pochi minuti. Al suo posto entra Luis Suarez, attaccante come l'ex Liverpool, che poco dopo fornisce l'assist per il goal di Jhon Arias.

Il Ghana, dopo un discreto avvio di gara, di fatto non si vede più anche perché l'ottima coppia Sanchez-Lucumi annulla Ayew mentre Semenyo, stellina del Manchester City, è ben lontano dalla forma migliore.

La Colombia dunque vince e vola agli ottavi con pieno merito mentre il Ghana esce mestamente di scena senza mai riuscire a tirare in porta.


  • PAGELLE COLOMBIA-GHANA

    Sanchez (7) e Lucumi (7) muro insuperabile, Arias (7) ha il giusto tempismo, James Rodriguez (5) è spento, Suarez (7) entra e la decide, Luis Diaz (6.5) sempre attivo.


    Zigi (7) evita un passivo peggiore, Mensah (5) soffre, Yirenkyi (5) si perde Arias sul goal, Semenyo (5.5) non sta bene, Ayew (4.5) nullo.


    COLOMBIA (4-3-3): Vargas 6; Munoz 7, Sanchez 7, Lucumi 7, Mojica 6.5; Arias 7 (73' Quintero 6), Lerma 6.5, Puerta 7; James Rodriguez 5 (46' Rios 6), Jhon Cordoba sv (8' L.Suarez 7), Luis Diaz 6.5 (90' Campaz sv). CT: Lorenzo

    GHANA (4-1-4-1): Zigi 7; Senaya sv (13' Seidu 5), Luckassen 5.5, Opoku 5.5, Mensah 5; Partey 6; I. Williams 5 (62' Fatawu 5.5), Yirenkyi 5 (79' Adu sv), Sibo 5.5 (62' Owusu 6), Semenyo 5.5; Ayew 4.5 (79' Nuamah sv). CT: Addo

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  • TABELLINO COLOMBIA-GHANA

    COLOMBIA-GHANA 1-0

    Marcatori: 14' Arias

    COLOMBIA (4-3-3): Vargas 6; Munoz 7, Sanchez 7, Lucumi 7, Mojica 6.5; Arias 7 (73' Quintero 6), Lerma 6.5, Puerta 7; James Rodriguez 5 (46' Rios 6), Jhon Cordoba sv (8' L.Suarez 7), Luis Diaz 6.5 (90' Campaz sv). CT: Lorenzo

    GHANA (4-1-4-1): Zigi 7; Senaya sv (13' Seidu 5), Luckassen 5.5, Opoku 5.5, Mensah 5; Partey 6; I. Williams 5 (62' Fatawu 5.5), Yirenkyi 5 (79' Adu sv), Sibo 5.5 (62' Owusu 6), Semenyo 5.5; Ayew 4.5 (79' Nuamah sv). CT: Addo

    Arbitro: Turpin (Francia)

    Ammoniti: Arias, Yirenkyi, Fatawu, Seidu, Rios

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