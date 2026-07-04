Colombia-Ghana 1-0, pagelle e tabellino: Arias vale gli ottavi, Suarez decisivo, Lucumi solido, Semenyo non al top, Ayew nullo

Sanchez (7) e Lucumi (7) muro insuperabile, Arias (7) ha il giusto tempismo, James Rodriguez (5) è spento, Suarez (7) entra e la decide, Luis Diaz (6.5) sempre attivo.





Zigi (7) evita un passivo peggiore, Mensah (5) soffre, Yirenkyi (5) si perde Arias sul goal, Semenyo (5.5) non sta bene, Ayew (4.5) nullo.





COLOMBIA (4-3-3): Vargas 6; Munoz 7, Sanchez 7, Lucumi 7, Mojica 6.5; Arias 7 (73' Quintero 6), Lerma 6.5, Puerta 7; James Rodriguez 5 (46' Rios 6), Jhon Cordoba sv (8' L.Suarez 7), Luis Diaz 6.5 (90' Campaz sv). CT: Lorenzo

GHANA (4-1-4-1): Zigi 7; Senaya sv (13' Seidu 5), Luckassen 5.5, Opoku 5.5, Mensah 5; Partey 6; I. Williams 5 (62' Fatawu 5.5), Yirenkyi 5 (79' Adu sv), Sibo 5.5 (62' Owusu 6), Semenyo 5.5; Ayew 4.5 (79' Nuamah sv). CT: Addo