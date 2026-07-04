Colombia-Ghana 1-0, pagelle e tabellino: Arias vale gli ottavi, Suarez decisivo, Lucumi solido, Semenyo non al top, Ayew nullo

L'ultima squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 è la Colombia, che batte 1-0 il Ghana e ora affronterà la Svizzera.
I Cafeteros in realtà dominano ben oltre il risultato finale confermandosi una delle squadre più solide. Il difetto, semmai, sono le poche occasioni concretizzate rispetto alla grande mole di gioco creata.
Decisivo per l'andamento della sfida si rivela l'infortunio di Cordoba, costretto al cambio dopo pochi minuti. Al suo posto entra Luis Suarez, attaccante come l'ex Liverpool, che poco dopo fornisce l'assist per il goal di Jhon Arias.
Il Ghana, dopo un discreto avvio di gara, di fatto non si vede più anche perché l'ottima coppia Sanchez-Lucumi annulla Ayew mentre Semenyo, stellina del Manchester City, è ben lontano dalla forma migliore.
La Colombia dunque vince e vola agli ottavi con pieno merito mentre il Ghana esce mestamente di scena senza mai riuscire a tirare in porta.