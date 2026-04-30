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Cody Gakpo Luis Diaz GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Cody Gakpo deve dimostrare di essere l'ala che il Liverpool cerca, soprattutto dopo l'ultima lezione di Luis Diaz contro il Bayern Monaco

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Manchester United vs Liverpool

Cody Gakpo è ora sotto pressione e deve dimostrare di poter essere l'ala che il Liverpool cerca, dopo la lezione di come si gioca sulla fascia data da Luis Díaz in Champions League contro il PSG.

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La vittoria per 5-4 del Paris Saint-Germain sul Bayern Monaco di martedì è stata uno spettacolo entusiasmante. Una prova di «bel gioco», una partita avvincente tra due squadre coraggiose e fluide. Per i tifosi del Liverpool, però, è stato anche un doloroso promemoria di ciò che avrebbe potuto essere.

Ricordiamo che i Reds erano stati accostati a Khvicha Kvaratskhelia e a Michael Olise prima dei loro trasferimenti al Parc des Princes e all’Allianz Arena. Luis Diaz, protagonista della Premier 2023 del Liverpool, è stato ceduto al Bayern a luglio per 75 milioni di euro.

All'epoca sembrava un buon prezzo, ora no. Non solo perché il colombiano brilla sul palcoscenico più importante del calcio.

Le sue prestazioni folgoranti stonano con quelle del suo sostituto designato, Cody Gakpo, che delude quasi ogni settimana ad Anfield.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    DIAZ CEDUTO DAL LIVERPOOL: I MOTIVI

    Arne Slot ha subito chiarito che la cessione di Diaz era una scelta economica. Da allora si è vociferato che l’allenatore si fosse opposto, ipotesi che sembrava plausibile. L’olandese stimava molto l’ala versatile, sia come giocatore che come persona.

    "Si presentava sempre ad ogni sessione di allenamento e dava il massimo, con il sorriso sulle labbra", ha dichiarato Slot la scorsa estate. Tuttavia, ha anche lasciato intendere di avere le mani legate: servivano sacrifici dopo la storica campagna acquisti da 450 milioni di sterline (600 milioni di dollari) per giocatori come Alexander Isak, Hugo Ekitike e Florian Wirtz.

    "Questo è ciò che siamo come club", ha dichiarato l'ex tecnico del Feyenoord. "Abbiamo investito molto negli ultimi anni, ma dobbiamo anche recuperare fondi per chiudere queste operazioni".

    Non va dimenticato che Diaz voleva andarsene: aveva apprezzato il periodo a Liverpool, elogiando Slot per la stagione più prolifica della sua carriera, ma sentiva di aver concluso un ciclo.

    Per questo la cessione di Diaz ha soddisfatto tutti. L’errore del Liverpool non è stato cederlo, ma non sostituirlo con un altro dribblatore altrettanto versatile.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GAKPO E IL RITORNO SULLA FASCIA

    Ad Anfield ci si aspettava che Gakpo sostituisse Diaz, e c’erano motivi per essere ottimisti. Slot ha fatto molte scelte giuste nel suo primo anno, ma schierare Gakpo quasi solo sull’ala sinistra è stata una delle migliori.

    "Quando è arrivato il nuovo allenatore, ho parlato con lui e mi ha detto: 'Devi concentrarti sul ruolo di ala sinistra: questa è la tua posizione quando entri in campo o quando parti titolare'", spiega Gakpo. "Mi ha aggiunto: 'Qui c'è molta concorrenza, quindi devi solo metterti in mostra. Quella sarà la tua posizione'."

    Mi è sembrato di tornare al vecchio me stesso, come ai tempi del PSV. Mi trovo bene qui: posso mostrare il mio meglio. Ora vivo più uno contro uno frontali, posso tagliare dentro o fuori e crossare o tirare, ed è così che aiuto di più la squadra”.

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  • Liverpool FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    UOMO CHIAVE

    Gakpo ha contribuito alla conquista del ventesimo titolo del Liverpool. Più a suo agio sulla fascia, dove ha dimostrato maggiore efficacia. Nonostante fosse più lontano dalla porta, ha segnato di più.

    Lo scorso anno ha segnato 18 volte in tutte le competizioni, il suo miglior bottino dai tempi del PSV. Molti goal sono stati decisivi: quello del pareggio contro il Brighton e l'1-0 contro il Manchester City ad Anfield, che ha aperto una striscia di sette reti in dieci match di Premier.

    Da notare che l'infortunio di febbraio lo ha tenuto ai box nella settimana peggiore del Liverpool, limitandolo sia nella sconfitta in Champions contro il PSG sia in finale di Carabao Cup contro il Newcastle.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    LE CRITICHE DEI TIFOSI

    Gakpo ha iniziato bene la stagione, segnando all'esordio contro il Bournemouth e servendo due assist nella vittoria per 3-2 a Newcastle. Nel 2026, però, i suoi goal si sono quasi azzerati.

    Da gennaio ha segnato una sola volta in tutte le competizioni ed è finito nel mirino delle critiche per la sua abitudine di tagliare verso l'interno sul destro, spesso con scarsi risultati.

    Tuttavia è ingiusto farlo passare per capro espiatorio: molti compagni faticano nella squadra di Slot. I difensori avversari hanno capito come marcarlo e come contenere il Liverpool.

    Gli avversari usano un blocco basso e lanci lunghi per saltare il pressing, e finora Slot non ha trovato contromisure.


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  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    PRIMA SALAH, ORA GAKPO?

    La mancanza di idee del Liverpool fa sì che Gakpo e Mohamed Salah, il cui rendimento è calato in modo ancora più drastico in questa stagione, finiscano per ritrovarsi in zone affollate, perdendo il possesso palla o provando tiri alla cieca con una percentuale di successo bassissima.

    Per Gakpo cresce il rischio di diventare un esubero ad Anfield, come Salah, la cui partenza è già certa. Dopo la grande prova di Olise nel classico di metà settimana al Parc des Princes, l’ex ala del Liverpool Jermaine Pennant ha suggerito di ingaggiare il francese “a tutti i costi, qualsiasi cifra più Gakpo”.

    Il Bayern non sembra disposto a cedere Olise per meno di 150 milioni di euro (130 milioni di sterline/175 milioni di dollari), ma la partenza di Gakpo, pur avendo firmato un nuovo contratto lo scorso agosto, non è più da escludere.


  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    "DIFFICILE DOMINARE I DUELLI"

    Il rinnovo di due anni e mezzo di Gakpo dimostra la grande stima di Slot, ma l’allenatore olandese ammette che il gioco spesso monodimensionale del connazionale è stato un problema quest’anno.

    "A mio parere, Cody ha faticato a dominare i duelli uno contro uno", ha dichiarato Slot ai giornalisti dopo l'amaro pareggio per 1-1 contro il Sunderland a dicembre. "Contro una squadra che gioca con un blocco basso, per segnare servono o un lampo di classe o un calcio piazzato. Nel primo tempo ho avuto l'impressione che facesse fatica a creare quel momento, perché faticava a vincere i duelli e a crossare".

    Per questo molti chiedono di lasciare Gakpo in panchina e lanciare il 17enne Rio Ngumoha, più bravo nell'uno contro uno. Non a caso si sente la mancanza di Diaz.

    L’ex fuoriclasse del Porto era di gran lunga il più abile: 79 dribbling riusciti lo scorso anno, quasi il doppio di Gakpo (43), la cui tendenza a ripetere sempre lo stesso movimento sta esasperando i tifosi.

    Nelle ultime, deludenti partite della stagione Gakpo ha comunque fornito assist per Salah contro Fulham ed Everton e vanta un buon ruolino contro lo United: quattro goal in sei presenze in Premier, uno nelle ultime due.

    Più dei goal, i tifosi vogliono vedere la sua crescita, o almeno il potenziale di miglioramento, perché dopo la lezione collettiva sull’arte del dribbling a Parigi è difficile credere che Gakpo sia ancora l’ala giusta per i Reds.

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