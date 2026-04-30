Cody Gakpo deve dimostrare di essere l'ala che il Liverpool cerca, soprattutto dopo l'ultima lezione di Luis Diaz contro il Bayern Monaco

La vittoria per 5-4 del Paris Saint-Germain sul Bayern Monaco di martedì è stata uno spettacolo entusiasmante. Una prova di «bel gioco», una partita avvincente tra due squadre coraggiose e fluide. Per i tifosi del Liverpool, però, è stato anche un doloroso promemoria di ciò che avrebbe potuto essere.
Ricordiamo che i Reds erano stati accostati a Khvicha Kvaratskhelia e a Michael Olise prima dei loro trasferimenti al Parc des Princes e all’Allianz Arena. Luis Diaz, protagonista della Premier 2023 del Liverpool, è stato ceduto al Bayern a luglio per 75 milioni di euro.
All'epoca sembrava un buon prezzo, ora no. Non solo perché il colombiano brilla sul palcoscenico più importante del calcio.
Le sue prestazioni folgoranti stonano con quelle del suo sostituto designato, Cody Gakpo, che delude quasi ogni settimana ad Anfield.