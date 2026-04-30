Cody Gakpo deve dimostrare di essere l'ala che il Liverpool cerca, soprattutto dopo l'ultima lezione di Luis Diaz contro il Bayern Monaco

Ad Anfield ci si aspettava che Gakpo sostituisse Diaz, e c’erano motivi per essere ottimisti. Slot ha fatto molte scelte giuste nel suo primo anno, ma schierare Gakpo quasi solo sull’ala sinistra è stata una delle migliori.

"Quando è arrivato il nuovo allenatore, ho parlato con lui e mi ha detto: 'Devi concentrarti sul ruolo di ala sinistra: questa è la tua posizione quando entri in campo o quando parti titolare'", spiega Gakpo. "Mi ha aggiunto: 'Qui c'è molta concorrenza, quindi devi solo metterti in mostra. Quella sarà la tua posizione'."

Mi è sembrato di tornare al vecchio me stesso, come ai tempi del PSV. Mi trovo bene qui: posso mostrare il mio meglio. Ora vivo più uno contro uno frontali, posso tagliare dentro o fuori e crossare o tirare, ed è così che aiuto di più la squadra”.