Coda raggiunge Schwoch: è il miglior marcatore di tutti i tempi in Serie B

Goal storico per Massimo Coda, diventato il miglior marcatore di sempre in Serie B: raggiunto Stefan Schwoch.

Giornata storica per Massimo Coda, grande protagonista nel 2-2 strappato dalla sua Sampdoria sul campo del Catanzaro: il bomber 36enne è diventato il marcatore più prolifico di sempre in Serie B.

Una rete attesa da tempo, che ha permesso al classe 1988 di eguagliare in questa speciale classifica Stefan Schwoch, altro attaccante simbolo della categoria.

La speranza della Sampdoria è che di marcature ne arrivino altre da qui al termine della stagione: in palio, infatti, c'è una salvezza da conquistare a tutti i costi per scongiurare lo spettro della discesa in Serie C.