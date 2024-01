Claudio Echeverri, il ‘Nuovo Messi’ destinato a diventare una delle stelle del Manchester City

Esploso giovanissimo con il River, si è già guadagnato i paragoni con Leo Messi: il Manchester City ha anticipato tutti acquistando il suo cartellino.

In un’era dominata dai social media, spesso accade che i giovani calciatori in erba abbiano la possibilità di farsi un nome ben prima di entrare nel mondo del calcio professionistico. Claudio Echeverri, per fare un esempio, ha visto le sue immagini diventare virali in rete quando aveva appena 11 anni e stava prendendo parte con il suo River Plate al Venice Champions Trophy, un tornato giovanile di calcio a sette al quale in quel 2017 presero parte anche Atletico Madrid, Ajax, Juventus e Chelsea.

Echeverri segnò nove goal in sei partite, quattro dei quali contro la Juve, e trascinò la sua squadra al terzo posto: “La verità è che on siamo contenti, perché volevamo vincere questo torneo”.

Quella fame di vittorie lo ha reso diverso da molti talenti della sua età ed oggi, nonostante abbia compiuto 18 anni solo lo scorso 2 gennaio, per lui sono pronte a spalancarsi le porte del calcio ad altissimi livelli. Ad attenderlo c'è infatti un futuro al Manchester City, club che si è già aggiudicato il suo cartellino.

L'articolo prosegue qui sotto

Il City d’altronde ha un’ottima tradizione con i giocatori argentini, visto che nel corso degli anni ha accolto campioni del calibro di Zabaleta, Tevez ed Aguero che gli hanno consentito di cambiare il suo status a livello nazionale ed internazionale. Oggi a portare in alto la bandiera ‘albiceleste’ a Manchester è Julian Alvarez, altro gioiello prelevato proprio dal River Plate.