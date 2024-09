Classifica girone Champions aggiornata: come funziona per passare agli ottavi, chi va ai playoff e chi è eliminato nella fase campionato 2024/25

Otto gironi in pensione, uno solo con una classifica che deciderà chi proseguirà il torneo nella fase ad eliminazione diretta: chi si qualifica.

Niente più retrocessioni in Europa League, niente più gironi da quattro squadre e otto in totale.

La Champions League 2024/2025 è rivoluzionaria, con 36 formazioni al via in un girone unico che determinerà quali saranno le 16 qualificate agli ottavi, ancora una volta prima fase ad eliminazione diretta in inverno.

Settimana dopo settimana, i risultati delle squadre qualificate al girone di Champions si sommeranno come in campionato: da un minimo di 0 punti ad un massimo di 24, i trentasei club qualificati potranno costruire la propria eventuale qualificazione agli ottavi della manifestazione.