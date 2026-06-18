Se le prime partite sono indicative, quest’estate sarà una vera festa. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto agevolmente; il Brasile è stato fermato dal Marocco, mentre la Germania ha travolto Curaçao. Olanda e Giappone hanno offerto un match da manuale e Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo.

Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Dopo la prima giornata e con tante altre in programma, GOAL analizza le chance delle 48 squadre in Nord America.

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026.