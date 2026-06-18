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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

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Classifica di potenza dei Mondiali 2026: Lionel Messi porta l’Argentina al primo posto, mentre Spagna e Portogallo scendono in classifica dopo pareggi deludenti all’esordio

Power rankings
Coppa del Mondo
Inghilterra
USA
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Cechia
Bosnia ed Erzegovina
RD Congo
Iraq
Storie

Il primo turno dei gironi dei Mondiali 2026 è archiviato: il torneo è partito forte. Nonostante un calendario, sulla carta, senza grandi sfide nel nuovo formato ampliato, non sono mancati emozioni e colpi di scena, con i campioni che hanno brillato per le rispettive nazionali. Quasi tutti.

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Se le prime partite sono indicative, quest’estate sarà una vera festa. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto agevolmente; il Brasile è stato fermato dal Marocco, mentre la Germania ha travolto Curaçao. Olanda e Giappone hanno offerto un match da manuale e Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo.

Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Dopo la prima giornata e con tante altre in programma, GOAL analizza le chance delle 48 squadre in Nord America.

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️

    Curaçao, la nazione più piccola – per superficie e popolazione – mai qualificata ai Mondiali, era destinata a faticare dopo il sorteggio che l’ha messa contro la Germania, quattro volte campione, all’esordio. E così è stato: la squadra di Dick Advocaat è stata travolta 7-0 a Houston.

    La piccola isola caraibica conserverà per sempre il ricordo del gol del momentaneo pareggio di Livano Comenencia, a prescindere dagli esiti delle sfide con Ecuador e Costa d’Avorio.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama rimpiangerà l’occasione mancata contro il Ghana, sconfitta all’ultimo minuto nonostante alcune buone occasioni.

    Con ancora da affrontare Croazia e Inghilterra nel Gruppo L, il torneo della “Marea Rossa” sembra già finito, come dimostra il loro linguaggio del corpo al fischio finale.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Iraq ⬇️

    Quarantottesima e ultima squadra a qualificarsi, l’Iraq mancava da 40 anni dai Mondiali. I giocatori hanno osato sognare quando Aymen Hussein, reduce da un interrogatorio di sette ore alle dogane Usa, ha pareggiato con la Norvegia a Boston. Ma il sogno è durato solo quattro minuti: Erling Haaland ha approfittato di un errore del portiere e ha riportato avanti gli scandinavi.

    Alla fine gli australiani, guidati da Graham Arnold, hanno perso 4-1 all’esordio nel Gruppo I, e ora affrontano la Francia, un impegno che promette di essere ancora più difficile. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunisia ⬇️

    La Tunisia rischia di guidare la classifica delle squadre più caotiche del primo turno. In campo ha avuto il peggior inizio possibile, subendo un’umiliante sconfitta per 5-1 contro la Svezia a Monterrey: dopo aver accorciato le distanze, ha incassato altri gol a causa di errori grossolani.

    La reazione è stata rapida e brutale: l’allenatore Sabri Lamouchi è stato esonerato il giorno dopo, tra i dubbi sulle sue capacità di guida. È così diventato il primo tecnico licenziato così presto nel torneo, sostituito in panchina dal veterano francese Hervé Renard.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    La qualificazione di Haiti alla sua seconda Coppa del Mondo, 52 anni dopo la prima, è stata quasi un miracolo. La squadra ha mostrato il suo valore nonostante la sconfitta di misura all’esordio nel Gruppo C contro la Scozia.

    Purtroppo per loro, quella era probabilmente la partita più facile: ora Haiti affronterà il Brasile e poi chiuderà il girone contro il Marocco.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Giordania ⬆️

    Alla prima partecipazione ai Mondiali, la Giordania ha pareggiato con l’Austria grazie a Ali Olwan, prima di subire due gol negli ultimi 15 minuti e perdere all’esordio. La squadra di Jamal Sellami ha mostrato qualità e può puntare a un risultato utile contro l’Algeria nella seconda giornata.

    Tuttavia, anche vincendo contro i nordafricani potrebbero non bastare per superare il girone, visto l’ultimo impegno contro l’Argentina.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Sudafrica ⬇️

    L’esordio del Sudafrica è stato un disastro. Nonostante il nuovo modulo 5-3-2, i Bafana Bafana sono stati surclassati dal Messico e hanno perso 2-0 solo per fortuna.

    La squadra di Hugo Broos ha contribuito alla propria sconfitta con passaggi azzardati dalla difesa e due espulsioni nel secondo tempo che ne riducono ulteriormente il già limitato talento. Serviranno netti miglioramenti per sperare di accedere agli ottavi.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Uzbekistan ⬇️

    L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha esordito con grinta, ma non ha potuto nulla contro una Colombia trascinata da Luis Díaz.

    Abbosbek Fayzullaev è entrato nella storia come primo marcatore della nazionale in una Coppa del Mondo, ma la sconfitta per 3-1 costringe i «Lupi Bianchi» a battere la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima gara del girone per sperare ancora nella qualificazione, prima di affrontare il Portogallo.
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  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Alla prima partecipazione ai Mondiali dal 2010, il Paraguay rischia l’eliminazione dopo il ko per 4-1 contro i co-padroni di casa degli Stati Uniti all’esordio nel Gruppo D. Al 7’ Damian Bobadilla ha segnato un autogol, e da lì è stato tutto in discesa per gli USA.

    Turchia e Australia attendono ora la squadra sudamericana, ma se la prova odierna è un indicatore, le sue chance di qualificazione appaiono minime.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Nuova Zelanda ⬆️

    L’allenatore della Nuova Zelanda Darren Bazeley ha ammesso la delusione per non aver vinto l’esordio contro l’Iran, nonostante i due vantaggi nella gara chiusasi 2-2 a Los Angeles. «Non siamo mai stati così vicini a vincere un match ai Mondiali, ma oggi non ce l’abbiamo fatta», ha sottolineato.

    Bazeley è orgoglioso della prestazione: la squadra ha giocato bene e Elijah Just, autore di una doppietta, ha mostrato grande intesa con Chris Wood. Tuttavia le speranze degli All Whites restano incerte, perché nel prossimo match affronteranno l’Egitto, che ha già impressionato nel pareggio con il Belgio, favorito del Gruppo G.

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  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Qatar ⬆️

    Dopo la deludente Coppa del Mondo casalinga del 2022, il Qatar puntava a riscattarsi. Contro la Svizzera è stato fortunato a tratti, ma il 1-1 è stato meritato: Boualem Khoukhi ha costretto Miro Muheim all’autogol nel recupero.

    La squadra di Julen Lopetegui è apparsa più organizzata rispetto al torneo precedente e ora può puntare alla fase a eliminazione diretta, in vista delle prossime sfide con Canada e Bosnia-Erzegovina.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Algeria ⬇️

    Dopo 12 anni di assenza, l’Algeria è tornata ai Mondiali con grande entusiasmo, avendo battuto l’Olanda in un’amichevole pre-torneo. Martedì però è tornata con i piedi per terra, diventando l’ultima vittima di Lionel Messi: il maestro argentino ha segnato una tripletta indimenticabile e ha regalato la vittoria ai campioni in carica.

    Vladimir Petkovic e i suoi devono ora leccarsi le ferite e prepararsi per la sfida contro la Giordania, ormai da vincere a tutti i costi contro gli esordienti del torneo. Un risultato diverso, considerando che poi ci sarà l’Austria, significherebbe probabilmente un ritorno a casa anticipato per i Fennecs.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Capo Verde ⬆️

    Che risultato! All’esordio ai Mondiali, Capo Verde ha pareggiato 0-0 con la Spagna meritatamente. Torres ha colpito la traversa, il portiere 40enne Vozinha ha fatto miracoli, ma tutta la squadra ha lavorato alla grande, rendendo la Spagna banale e prevedibile.

    Superato l’ostacolo più duro del Gruppo H, ora Capo Verde sa che, vincendo con Uruguay o Arabia Saudita, sarebbe quasi certo di accedere tra le 32 qualificate. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arabia Saudita ⬆️

    Per lunghi tratti a Miami l’Arabia Saudita ha creduto di poter sorprendere ancora all’esordio mondiale. Battere l’Uruguay non avrebbe avuto lo stesso clamore della vittoria sull’Argentina in Qatar quattro anni fa, ma sarebbe stato comunque un risultato di rilievo per una squadra apparsa poco in forma dopo la qualificazione. Meritavano il vantaggio al 41’ firmato da Abdulelah Al-Amri, ma non possono lamentarsi del 1-1 finale, visto il dominio dell’Uruguay nel secondo tempo. 

    Conquistare un punto contro la Spagna sembra ancora un’impresa quasi impossibile per i Falchi Verdi, ma la difesa mostrata contro l’Uruguay e il pareggio poco incisivo della Roja con Capo Verde offrono speranze. Una vittoria nell’ultima gara del girone contro il Cape Verde li proietterebbe agli ottavi, scenario che in partenza avrebbero firmato a occhi chiusi.

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  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️

    Dal punto di vista sportivo, il 2-2 con la Nuova Zelanda è un risultato deludente per l’Iran, 59ª nel ranking contro gli All Whites. Ma in questo Mondiale il trattamento ricevuto dall’Iran è stato tutt’altro che sportivo: gli Stati Uniti, paese co-organizzatore, hanno esercitato un’influenza scandalosa su una nazionale che hanno smesso di bombardare da poco.

    In queste circostanze, il punto conquistato dall’Iran, pur essendo andato due volte sotto, è il risultato più ammirevole della prima fase finora. La qualificazione agli ottavi sembra ora lontana, con Belgio ed Egitto ancora da affrontare, ma la Team Melli continuerà a onorare la maglia, qualunque sia il futuro.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Repubblica Ceca ⬇️

    Dopo 20 anni di attesa, la Repubblica Ceca torna ai Mondiali ma appare contratta all'esordio contro la Corea del Sud. Subito in difesa, rischia di subire gol in più occasioni.

    Avrebbero potuto passare in vantaggio con un colpo di testa del capitano Ladislav Krejci, ma non hanno mantenuto l’iniziativa e la Corea del Sud ha ribaltato il punteggio vincendo 2-1. Ora servono due vittorie: prima contro il Sudafrica, poi contro una Corea del Sud data per favorita. Anche raggiungendo gli ottavi, il cammino ceco sembra destinato a fermarsi lì.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Repubblica Democratica del Congo ⬆️

    La Repubblica Democratica del Congo è andata sotto al 6’ contro il Portogallo all’esordio nel Gruppo K, ma ha reagito e, pur con poco possesso palla, ha pareggiato con Yoane Wissa.

    Se confermerà questo risultato contro la Colombia, la fiducia salirà in vista dell’ultima gara, da vincere, contro l’Uzbekistan.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia ed Erzegovina ⬆️

    Ultima nel girone, la Bosnia-Erzegovina sogna l'impresa dopo l'1-1 all'esordio col Canada a Toronto. Avrebbe potuto vincere, ma l'attaccante Ermedin Demirovic ha fallito un rigore. In difesa, Sead Kolasinac è stato decisivo.

    Il Gruppo B è equilibrato e, pur partendo sfavoriti, i bosniaci possono ancora ottenere punti contro Svizzera e Qatar. La gara con il Qatar appare decisiva: una vittoria garantirebbe quasi gli ottavi.

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  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Canada ⬆️

    Dopo la prima giornata, il Canada, co-padrone di casa, ha ancora tutto da giocarsi. Tuttavia, potrebbe rimpiangere di non aver battuto la Bosnia-Erzegovina, match chiuso 1-1 grazie al pareggio di Cyle Larin. In un girone equilibrato, quella vittoria avrebbe potuto dargli un vantaggio prezioso su Svizzera e Qatar.

    La squadra di Jesse Marsch punta a raccogliere i punti necessari nelle prossime gare casalinghe. In un girone così equilibrato, però, la differenza reti potrebbe risultare decisiva.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Il Ghana doveva battere Panama, 25ª nel ranking FIFA, per sperare di essere tra le migliori terze della fase a gironi. Ce l’ha fatta al 95’ grazie a Caleb Yirenkyi, che ha segnato il gol vittoria.

    Il giovane centrocampista Caleb Yirenkyi ha spinto la palla oltre la linea al 95° minuto, conquistando tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per le Black Stars. Ora le attende un compito arduo contro i Three Lions, ma sperano di ottenere un risultato utile nell’ultima gara con la Croazia per raggiungere gli ottavi.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Scozia ↔️

    Dopo 28 anni la Scozia è tornata in campo ai Mondiali. La vittoria per 1-0 su Haiti di sabato non è stata memorabile, ma ha fatto esultare la “Tartan Army” a Boston, rompendo un digiuno che durava dal 1990.

    Il tiro deviato di John McGinn permette alla squadra di Steve Clarke di muovere i primi passi nel Gruppo C, ma servirà almeno un altro punto contro Marocco o Brasile per accedere agli ottavi.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Il Senegal rimpiange le occasioni sprecate nel primo tempo contro la Francia. La squadra di Pape Thiaw ha tenuto testa ai Bleus per 45 minuti, ma dopo l’intervallo la Francia ha accelerato e ha vinto 3-1 nel New Jersey.

    La sua rete straordinaria ha mostrato perché su di lui c’è tanto entusiasmo, e il suo coraggio potrebbe fare la differenza se i Leoni del Teranga vogliono battere la Norvegia e restare in corsa per il passaggio del turno contro l’Iraq.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turchia ⬇️

    Tornata ai Mondiali per la prima volta dal terzo posto del 2002, la Turchia era indicata come “outsider”. A Vancouver, però, la squadra di Vincenzo Montella ha deluso: poca lucidità in attacco e difese vulnerabili hanno permesso all’Australia di vincere.

    L’esordio negativo li costringe a battere il Paraguay per evitare un’eliminazione precoce.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ecuador ⬇️

    L’Ecuador rischia di pagare caro l’esordio perso contro la Costa d’Avorio. La Tri ha sprecato molte occasioni, colpendo tre pali, ma non ha segnato. All’90° è arrivata la beffa: un gol subito che ha deciso la partita.

    La qualificazione agli ottavi come una delle otto migliori terze è ancora possibile, ma serve battere con un largo margine Curaçao per migliorare la differenza reti; in caso contrario, l’ultima sfida con la Germania potrebbe essere decisiva.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australia ⬆️

    L'Australia ha raggiunto gli ottavi nel 2022 e, grazie al 2-0 sulla Turchia sabato scorso, è già in corsa per ripetersi. La squadra di Tony Popovic ha sofferto a Vancouver ma, con due conclusioni precise, ha conquistato una vittoria cruciale nel Gruppo D.

    Per confermarsi dovranno ripetere la stessa prova contro gli Stati Uniti, ma puntano a chiudere il discorso qualificazione battendo il Paraguay nell’ultima giornata.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Corea del Sud ⬆️

    La vittoria all’esordio contro la Repubblica Ceca era vitale per la Corea del Sud nel equilibrato Gruppo A, che include anche i co-organizzatori Messico e Sudafrica. La squadra ha sofferto ma ha portato a casa il risultato.

    Hanno sprecato molte occasioni e incassato per primi, ma poi hanno ribaltato il punteggio a Guadalajara grazie alla rete decisiva di Oh Hyeon-gyu a 10 minuti dalla fine. Il Messico, padroni di casa, saranno un ostacolo difficile alla seconda giornata, ma la Corea punta a battere il Sudafrica nell’ultima e si trova già in buona posizione per il passaggio del turno.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Nel pareggio per 1-1 di lunedì con l’Arabia Saudita, l’Uruguay di Marcelo Bielsa ha mostrato due volti, con un risultato finale frustrante. Nel primo tempo d’esordio ai Mondiali, La Celeste è parsa spenta e meritava lo svantaggio all’intervallo. Bielsa, però, ha osato: ha sostituito Darwin Núñez e l’Uruguay è tornato in campo trasformato. Il pareggio è stato meritato e la vittoria sfumata solo per poco. 

    Indovinare le mosse di “El Loco” è difficile, ma se la Celeste ripeterà l’intensità del secondo tempo, nonostante il caldo di Miami, potrà battere Capo Verde dove la Spagna ha fallito. Resta il problema: in rosa nessuno ha segnato più di Núñez, e lunedì è stato pessimo.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Egitto ↔️

    Dopo l’1-1 col Belgio, l’Egitto è frustrato: per 45 minuti ha dominato i “Red Devils” e, senza un autogol, avrebbe ottenuto la prima storica vittoria ai Mondiali.

    Tuttavia, l’attesa potrebbe finire presto: le combinazioni tra Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko ed Emam Ashour dovrebbero permettere all’Egitto di battere Nuova Zelanda e Iran.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Croazia ⬇️

    Dopo la finale 2018 e le semifinali 2022, la Croazia è arrivata in Nord America con grandi ambizioni. Ma è stata travolta nel secondo tempo e ha perso 4-2 contro l’Inghilterra a Dallas.

    Luka Modric è stato sostituito prima dell’ora di gioco, e la squadra di Zlatko Dalic deve ringraziare le parate di Dominik Livakovic per aver limitato il passivo. I due splendidi gol segnati mercoledì offrono comunque speranze: contro il Panama alla seconda giornata i croati puntano al riscatto.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Austria ⬇️

    L’Austria sapeva che, per superare il Gruppo J, doveva battere la Giordania all’esordio. La squadra di Ralf Rangnick ha vinto 3-1 solo nel finale, ma ora può affrontare l’Argentina senza pressioni nella seconda giornata.

    Nonostante l’infortunio dell’attaccante chiave Christoph Baumgartner, l’Austria sta ancora cercando la giusta intesa in attacco ma può guardare con fiducia alla qualificazione.

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  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Svezia ⬆️

    La Svezia si è qualificata ai Mondiali con un po’ di fortuna, vincendo a sorpresa il girone di Nations League con Azerbaigian, Estonia e Slovacchia. Ora che è in Qatar, però, non vuole fermarsi.

    Nel girone con Paesi Bassi e Giappone, ha esordito con un 5-1 alla Tunisia grazie alla guida di Graham Potter e alle reti dei bomber della Premier Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Il centrocampista del Brighton Yasin Ayari, autore di una doppietta a Monterrey, potrebbe però dire altro.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Svizzera ⬇️

    Grazie a un sorteggio favorevole, la Svizzera era data per favorita nel girone. Le attese sono però calate dopo il deludente pareggio con il Qatar sabato a San Francisco.

    Breel Embolo ha finalmente sbloccato il punteggio, ma la squadra di Murat Yakin è apparsa poco incisiva sotto porta e ha pagato caro il proprio spreco quando il Qatar ha pareggiato nel recupero del secondo tempo. Il prossimo impegno nel Gruppo B vedrà la Svizzera affrontare la Bosnia-Erzegovina, prima del match conclusivo con il Canada, co-organizzatore del torneo.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Costa d'Avorio ↔️

    Tornata ai Mondiali dopo due edizioni di assenza, la Costa d’Avorio ha esordito con una vittoria all’ultimo respiro sull’Ecuador, approfittando degli errori avversari. Al 90° Amad Diallo, del Manchester United, ha deviatato in rete un cross, scatenando la festa.

    Grazie ai tre punti, la nazionale africana può ora affrontare la Germania con meno pressione e, nell’ultima gara del girone, la modesta Curaçao, che dovrebbe battere senza difficoltà. L’obiettivo degli Elefanti è il secondo posto, o magari il primo, per un percorso più agevole nella fase a eliminazione diretta.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Colombia ⬇️

    La Colombia sapeva che vincere le prime due gare del girone, contro Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, l’avrebbe messa in una posizione ideale prima di affrontare il favorito Portogallo. E ha esordito alla grande.

    Contro gli uzbeki, Luis Díaz ha fornito un assist a Daniel Muñoz e, dopo l’intervallo, ha segnato il gol della vittoria, mentre il pareggio di Ronaldo e compagni con la Repubblica Democratica del Congo ha favorito i sudamericani.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Messico ⬆️

    Giovedì l’Estadio Azteca è stato invaso da migliaia di tifosi che volevano vedere il Messico inaugurare il torneo, e “El Tri” ha mantenuto la promessa battendo facilmente il Sudafrica. Julio Quiñones sembra aver conservato la forma da Scarpa d’Oro della scorsa stagione in Arabia Saudita, mentre Raúl Jiménez, liberatosi dal peso di non aver mai segnato in un Mondiale, potrebbe vivere un mese da ricordare a 35 anni.

    Il rosso al capitano César Montes è un neo, ma i co-padroni di casa hanno comunque le carte in regola per vincere il Gruppo A e giocare in casa anche negli ottavi.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Stati Uniti ⬆️

    Che inizio per gli Stati Uniti! I co-organizzatori non avrebbero potuto sperare in un risultato migliore all’esordio: hanno spazzato via il Paraguay a Los Angeles. L’attaccante Folarin Balogun ha acquisito fiducia con una doppietta nella vittoria per 4-1. Il suo secondo gol, un sinistro all’incrocio, è stato spettacolare.

    La squadra di Mauricio Pochettino ha ora una base solida su cui costruire: tre punti potrebbero già bastare per entrare tra le ultime 32, e la vittoria migliora la differenza reti. Gli Stati Uniti affronteranno Australia e Turchia con la fiducia di poter raccogliere i punti necessari per chiudere tra le prime due del Gruppo D.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgio ⬇️

    L’ala del Manchester City Jeremy Doku aveva già ammesso a novembre che il Belgio “non era stato all’altezza in molte qualificazioni”, quindi l’esordio altalenante ai Mondiali contro l’Egitto non sorprende. Nel primo tempo a Seattle i Red Devils non hanno creato alcun tiro in porta e sono stati fortunati a chiudere l’intervallo solo sotto di un gol. 

    Solo l’ingresso di un Lukaku non ancora al meglio ha portato all’autogol che ha salvato il pareggio. Pur potendo ancora vincere il girone con Iran e Nuova Zelanda, confermiamo la nostra opinione: la squadra di Rudi Garcia è lontana dalla vittoria finale. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Giappone ⬆️

    Nonostante alcuni infortuni, il Giappone era favorito e ha confermato il suo valore: ha rimontato due volte l’Olanda a Dallas, chiudendo 2-2 grazie al gol all’89’ di Daichi Kamada. Le sostituzioni nel secondo tempo scelte dall’allenatore Hajime Moriyasu si sono rivelate decisive.

    Con le prossime sfide del Gruppo F contro Tunisia e Svezia ancora da giocare, il Giappone sa di avere buone chance di ottenere le vittorie necessarie per accedere alla fase a eliminazione diretta.

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  • Koeman(C)Getty Images

    10Paesi Bassi ⬇️

    I Paesi Bassi di Ronald Koeman non convincono: domenica, dopo un primo tempo opaco, hanno due volte in vantaggio sul Giappone ma sono stati ripresi in entrambe le occasioni, perdendo due punti all’esordio nel Gruppo F.

    La scelta di schierare Crysencio Summerville ha dato buoni frutti, ma la mancanza di audacia degli Oranje preoccupa in vista delle decisive sfide con Svezia e Tunisia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvegia ⬆️

    La Norvegia ha superato l’Iraq 4-1 all’esordio e punta a confermarsi come outsider. Con Erling Haaland già in rete due volte, gli scandinavi sognano di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

    La doppietta di Erling Haaland nel primo tempo lo libera da pressioni per le sfide con Senegal e Francia. Se il fuoriclasse continuerà a segnare, la squadra di Stale Solbakken può puntare al primo posto nel Gruppo I.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marocco ⬆️

    A parte Lionel Messi, che ha portato l’Argentina alla gloria mondiale, il Marocco è stato il protagonista di Qatar 2022: i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali nella storia del torneo. Se la loro prestazione contro il Brasile è indicativa, i vincitori della Coppa d’Africa (per ora!) possono puntare a un altro percorso di successo.

    Il magnifico pallonetto di Ismael Saibari sopra Alisson è stato uno dei migliori gol del primo turno e, pur tornando dal New Jersey con un 1-1, il Marocco può ora puntare a battere Scozia e Haiti per superare il Gruppo C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasile ↔️

    Lo scorso maggio la CBF ha convinto Carlo Ancelotti a guidare la Seleção. Prima della sfida col Marocco l’allenatore forse non immaginava la difficoltà del compito, ma ora sì.

    Il Brasile deve molto alla classe di Vinicius Jr, che ha permesso di strappare un punto in un match a tratti caotico, soprattutto nel primo tempo. Le amichevoli con Haiti e Scozia daranno ad Ancelotti modo di correggere i problemi più gravi, ma serve migliorare prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portogallo ⬇️

    Dopo il deludente pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo all’esordio nel Gruppo K, torna l’interrogativo: la Seleção farebbe meglio senza Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez evita la questione, ipnotizzato dal cinque volte Pallone d’Oro, ma la squadra è apparsa ancora una volta inefficace in attacco, mentre il capitano quarantunenne vagava in avanti senza incisività.

    Ronaldo vorrebbe chiudere la sua carriera mondiale con un torneo all’altezza della sua leggenda, ma, se la gara di mercoledì è indicativa, rischia invece di macchiare l’eredità e pesare su una delle rose più talentuose del torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Germania ⬆️

    La netta vittoria della Germania per 7-1 su Curaçao va valutata con cautela per la differenza di livello, ma l’attacco di Julian Nagelsmann ha funzionato alla perfezione, lanciando il Gruppo E domenica.

    Jamal Musiala e Florian Wirtz sono apparsi in ottima forma e Kai Havertz ha già segnato: fiducia alle stelle in vista delle prossime sfide con Costa d’Avorio ed Ecuador.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spagna ⬇️

    La Spagna era la nostra favorita prima del torneo, ma avevamo due dubbi: la dipendenza da Lamine Yamal per creare occasioni e la mancanza di un vero numero 9. Entrambi i problemi sono emersi nell’umiliante 0-0 con Capo Verde ad Atlanta.

    Yamal è comunque entrato per 20 minuti e il suo ritorno da titolare aumenterà il pericolo offensivo della Spagna. Ma la mancanza di un attaccante affidabile potrebbe costare caro alla Roja nelle fasi finali del torneo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inghilterra ⬆️

    L’Inghilterra non è stata perfetta all’esordio contro la Croazia, ma nella ripresa, a Dallas, ha travolto gli avversari mostrando il potenziale della rosa guidata da Thomas Tuchel.

    Harry Kane e Jude Bellingham sono in grande forma sotto porta e, pur con qualche dubbio sulla solidità difensiva, l’attacco inglese resta tra i più temibili del torneo.

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  • Mbappe Torgetty

    2Francia ⬆️

    Favorita dei tifosi, la Francia ha faticato per un’ora contro il Senegal, con Kylian Mbappé apparso fuori fase. Poi l’attaccante del Real Madrid ha ricevuto un assist perfetto di Michael Olise e ha battuto Edouard Mendy con un tiro preciso, innescando la rimonta dei Bleus, vincitori per 3-1.

    Il suo splendido tiro dalla distanza, che ha coronato la vittoria, mostra la sua attuale sicurezza. Mbappé spesso riserva il meglio per i Mondiali, e quest’estate potrebbe essere davvero speciale per lui.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Ammettilo: pensavi che il 38enne Lionel Messi fosse finito e incapace di lasciare il segno alla sua sesta Coppa del Mondo? L’esperienza in MLS dell’otto volte Pallone d’Oro sembra aver colto di sorpresa l’Europa, ma Messi ha subito ricordato a tutti il suo talento con una tripletta che ha battuto l’Algeria.

    A Kansas City è apparso in forma smagliante, una brutta notizia per le altre favorite. Il ct Lionel Scaloni non ha mai fallito un torneo con l’Argentina e l’Albiceleste non sembra pronta a fermarsi.

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