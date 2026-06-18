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World Cup Power Rankings GFXGOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

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Classifica di potenza dei Mondiali 2026: Lionel Messi porta l’Argentina al primo posto, mentre Spagna e Portogallo scendono dopo pareggi deludenti all’esordio

Power rankings
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RD Congo
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Storie

Il primo turno dei gironi dei Mondiali 2026 è chiuso e il torneo è iniziato forte. Nonostante un calendario apparentemente povero di big match nel nuovo formato ampliato, non sono mancati emozioni e colpi di scena, con quasi tutti i grandi nomi in campo per le loro nazionali.

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Se le prime partite sono indicative, quest’estate sarà una vera festa. Messico e Stati Uniti, padroni di casa, hanno vinto agevolmente; il Brasile è stato fermato dal Marocco, mentre la Germania ha travolto Curaçao. Olanda e Giappone hanno offerto un match da manuale e Capo Verde e Repubblica Democratica del Congo hanno strappato pareggi sorprendenti contro Spagna e Portogallo.

Tra le stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane hanno già segnato due gol ciascuno, ma Lionel Messi ha rubato la scena con una tripletta per l’Argentina campione in carica. Cristiano Ronaldo, invece, ha vissuto un esordio da dimenticare.

Dopo la prima giornata e con tante altre in programma, GOAL analizza le chance delle 48 squadre in Nord America.

Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curaçao ↔️

    Curaçao, la nazione più piccola – per superficie e popolazione – mai qualificata ai Mondiali, era destinata a faticare dopo il sorteggio che l’ha messa contro la Germania, quattro volte campione, all’esordio. E così è stato: la squadra di Dick Advocaat è stata travolta 7-0 a Houston.

    La piccola nazione caraibica ricorderà sempre il momentaneo pareggio di Livano Comenencia in questo torneo, a prescindere dagli esiti delle sfide con Ecuador e Costa d’Avorio.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama rimpiangerà l’occasione mancata contro il Ghana, sconfitta all’ultimo minuto nonostante alcune buone occasioni.

    Il torneo della “Marea Rossa” sembra già finito: restano due sfide durissime con Croazia e Inghilterra nel Gruppo L. Il loro linguaggio del corpo al fischio finale lo confermava.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Iraq ⬇️

    Quarantottesima e ultima squadra a qualificarsi, l’Iraq mancava da 40 anni dai Mondiali. Gli iracheni hanno osato sognare quando Aymen Hussein, reduce da un interrogatorio di sette ore alle dogane Usa, ha pareggiato contro la Norvegia a Boston. Il sogno è durato solo quattro minuti: Erling Haaland ha approfittato di un errore del portiere e ha riportato avanti gli scandinavi.

    Alla fine l’Australia di Graham Arnold è stata sconfitta 4-1 all’esordio nel Gruppo I, e ora affronta la Francia. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunisia ⬇️

    La Tunisia rischia di guidare la classifica delle squadre più caotiche del primo turno. In campo ha avuto il peggior inizio possibile, subendo un’umiliante sconfitta per 5-1 contro la Svezia a Monterrey: dopo aver accorciato le distanze, ha incassato altri gol a causa di errori grossolani.

    La reazione è stata rapida e brutale: l’allenatore Sabri Lamouchi è stato esonerato il giorno dopo, tra i dubbi sulle sue capacità di guida. È così diventato il primo tecnico licenziato così presto nel torneo, sostituito in panchina dal veterano francese Hervé Renard.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    La qualificazione di Haiti alla sua seconda Coppa del Mondo, 52 anni dopo la prima, è stata quasi un miracolo. La squadra ha mostrato il suo valore nonostante la sconfitta di misura all’esordio nel Gruppo C contro la Scozia.

    Purtroppo per loro, quella era probabilmente la partita più facile: ora Haiti affronterà il Brasile e poi chiuderà il girone contro il Marocco.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Giordania ⬆️

    Alla prima partecipazione ai Mondiali, la Giordania ha pareggiato con l’Austria grazie a Ali Olwan, prima di subire due gol negli ultimi 15 minuti e perdere all’esordio. La squadra di Jamal Sellami ha mostrato qualità e può puntare a un risultato utile contro l’Algeria nella seconda giornata.

    Tuttavia, anche vincendo contro i nordafricani potrebbero non bastare per il passaggio del turno, poiché nell’ultima gara del Gruppo J li attenderà l’Argentina.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Sudafrica ⬇️

    Il Sudafrica ha esordito con una pesante sconfitta contro il Messico, co-padrone di casa, e il pareggio lottato con la Repubblica Ceca non basta a far sperare nell’impresa necessaria per battere la Corea del Sud e accedere agli ottavi.

    I Bafana Bafana sono stati anche un po’ fortunati, poiché hanno avuto l’opportunità di pareggiare dal dischetto a soli sette minuti dalla fine, dopo che Pavel Sulc è stato punito per un fallo di mano in area di rigore, nonostante la palla gli fosse rimbalzata addosso da pochi metri di distanza. Tuttavia, essendosi salvati per un soffio, il Sudafrica può ora sperare in un miracolo nell’ultima partita della fase a gironi.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Uzbekistan ⬇️

    L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha esordito con grinta, ma non ha potuto nulla contro una Colombia trascinata da Luis Díaz.

    Abbosbek Fayzullaev è entrato nella storia come primo marcatore della nazionale in una Coppa del Mondo, ma la sconfitta per 3-1 costringe i «Lupi Bianchi» a battere la Repubblica Democratica del Congo nell’ultima gara del girone per sperare ancora nella qualificazione, prima di affrontare il Portogallo.
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  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    Alla prima partecipazione ai Mondiali dal 2010, il Paraguay rischia l’eliminazione dopo il pesante k.o. per 4-1 contro i co-padroni di casa degli Stati Uniti all’esordio nel Gruppo D. Al 7’ Damian Bobadilla ha segnato un autogol, e da lì è stato un continuo declino.

    Turchia e Australia attendono ora la squadra sudamericana, ma se la prova odierna è indicativa, le sue chance di qualificazione appaiono remote.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Nuova Zelanda ⬆️

    L’allenatore della Nuova Zelanda Darren Bazeley ha ammesso la delusione per il pareggio 2-2 contro l’Iran a Los Angeles, nonostante i due vantaggi della sua squadra. «Non siamo mai stati così vicini a vincere ai Mondiali, ma oggi non ce l’abbiamo fatta», ha dichiarato.

    Bazeley è orgoglioso della prestazione: la squadra ha giocato bene e Elijah Just, autore di una doppietta, ha mostrato grande intesa con Chris Wood. Tuttavia le speranze di qualificazione degli All Whites restano in bilico, perché nel prossimo match affronteranno l’Egitto, che all’esordio ha pareggiato con il Belgio, favorito del Gruppo G.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Qatar ⬆️

    Dopo l’euforia del punto conquistato alla Svizzera all’esordio, è arrivata la delusione per il pesante ko contro il Canada. Il Qatar ha giocato male nella sconfitta per 6-0 a Vancouver e ha reagito peggio alla frattura alla gamba che Assim Madibo ha causato a Ismael Kone, con giocatori non in campo che hanno tentato di difendere l’indifendibile. L’allenatore Julen Lopetegui ha poi litigato con il collega canadese Jess Marsch al fischio finale.

    Nonostante tutto, il Qatar può ancora sperare negli ottavi, ma battere la Bosnia-Erzegovina appare un’impresa ardua per una squadra con evidenti limiti, ora priva di Madibo e di Homam Ahmed, espulso per fallo da ultimo uomo.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Algeria ⬇️

    Dopo 12 anni di assenza, l’Algeria è tornata ai Mondiali con grande entusiasmo, avendo battuto l’Olanda in un’amichevole pre-torneo. Martedì, però, è tornata con i piedi per terra, diventando l’ultima vittima di Lionel Messi: il maestro argentino ha segnato una tripletta indimenticabile, assicurando la vittoria ai campioni in carica.

    Vladimir Petkovic e i suoi devono ora leccarsi le ferite e prepararsi per la sfida contro la Giordania, ormai da vincere a tutti i costi contro gli esordienti del torneo. Un risultato diverso, considerando che poi ci sarà l’Austria, significherebbe probabilmente un ritorno a casa anticipato per i Fennecs.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Capo Verde ⬆️

    Che risultato! All’esordio ai Mondiali, Capo Verde ha pareggiato 0-0 con la Spagna, meritatamente. Ferran Torres ha colpito la traversa, mentre il portiere quarantenne Vozinha ha effettuato parate decisive. La squadra ha lavorato bene, rendendo la Spagna banale e prevedibile.

    Superato l’ostacolo più duro del Gruppo H, ora Capo Verde sa che vincendo con Uruguay o Arabia Saudita sarebbe quasi certo di accedere tra le 32 qualificate. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Arabia Saudita ⬆️

    Per lunghi tratti a Miami l’Arabia Saudita ha creduto di poter sorprendere ancora all’esordio mondiale. Battere l’Uruguay non avrebbe avuto lo stesso clamore della vittoria sull’Argentina in Qatar quattro anni fa, ma sarebbe stato comunque un risultato di rilievo per una squadra apparsa poco in forma dopo la qualificazione. Meritavano il vantaggio al 41’ siglato da Abdulelah Al-Amri, ma non possono lamentarsi del 1-1 finale, visto il dominio dell’Uruguay nel secondo tempo. 

    Conquistare un punto contro la Spagna sembra ancora un’impresa quasi impossibile per i Falchi Verdi, ma la difesa mostrata contro l’Uruguay e il pareggio poco incisivo della Roja con Capo Verde offrono speranze. Una vittoria nell’ultima gara del girone contro il Cape Verde li porterebbe quasi certamente agli ottavi, scenario che, alla vigilia, avrebbero firmato a occhi chiusi.

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  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Iran ⬆️

    Dal punto di vista sportivo, il 2-2 con la Nuova Zelanda è un risultato deludente per l’Iran, 59ª nel ranking contro gli All Whites. Ma in questo Mondiale il trattamento ricevuto dall’Iran è stato tutt’altro che sportivo: gli Stati Uniti, co-organizzatori, hanno esercitato un’influenza scandalosa su una squadra proveniente da una nazione che hanno smesso di bombardare da poco.

    In queste circostanze, il punto conquistato dall’Iran, pur essendo andato due volte sotto, è il risultato più ammirevole della prima fase finora. La qualificazione agli ottavi sembra ora lontana, con Belgio ed Egitto ancora da affrontare, ma la Team Melli continuerà a onorare la maglia, qualunque sia il futuro.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Repubblica Ceca ⬇️

    Il Mondiale si sta rivelando un flop per la Repubblica Ceca, tornata in campo dopo 20 anni. Ha sprecato due vantaggi consecutivi: prima col Sudafrica e poi con la Corea del Sud.

    Dopo il ko per 2-1 con la Corea del Sud, la squadra doveva battere i Bafana Bafana ma ha pareggiato. Ora serve un’impresa: vincere in Messico, in forma, per sperare negli ottavi.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Repubblica Democratica del Congo ⬆️

    La Repubblica Democratica del Congo è andata sotto al 6’ contro il Portogallo all’esordio nel Gruppo K, ma ha reagito e, pur con poco possesso palla, ha pareggiato con Wissa.

    Se confermerà questo risultato contro la Colombia, la fiducia salirà in vista dell’ultima gara, da vincere contro l’Uzbekistan.

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia ed Erzegovina ⬆️

    Ultima nel girone, la Bosnia-Erzegovina sembrava diretta verso un pareggio contro la Svizzera a 20 minuti dalla fine, ma ha incassato quattro reti nel finale e perso 4-1. Il rosso a Tarik Muharemovic all’80’ ha complicato ulteriormente la situazione.

    Grazie al punto conquistato all’esordio contro il Canada, co-padrone di casa, la Bosnia è ancora in corsa per uno dei 32 posti utili e, per ottenerlo, dovrà battere il Qatar nel prossimo turno.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Canada ⬆️

    La vittoria 6-0 del Canada sul Qatar è stata offuscata dal grave infortunio di Ismael Kone, causato da un fallo di Assim Madibo che ha provocato la frattura di una gamba al centrocampista del Sassuolo. Kone, eletto miglior giocatore della gara dopo l’1-1 con la Bosnia-Erzegovina, è una perdita enorme per i Canucks.

    L’allenatore Jesse Marsch si è detto orgoglioso della reazione della squadra, che ora, unita dal dolore, può trovare nuova forza.

    Con Jonathan David, autore di una tripletta, il Canada potrebbe persino conquistare il primo posto nel girone rubando un punto alla Svizzera nell’ultima gara e centrando così un traguardo storico per una nazionale mai vincente ai Mondiali.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Ghana ⬆️

    Il Ghana doveva battere Panama, 25ª nel ranking FIFA, per sperare di essere tra le migliori terze della fase a gironi. Ce l’ha fatta al 95’ grazie a Caleb Yirenkyi, che ha segnato il gol vittoria.

    Il giovane centrocampista Caleb Yirenkyi ha spinto la palla oltre la linea al 95° minuto, conquistando tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per le Black Stars, ora attese da un difficile match contro i Three Lions. Per gli ottavi di finale, Ghana punta a ottenere un risultato utile nell’ultima gara del girone contro la Croazia.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28Scozia ↔️

    Dopo 28 anni la Scozia è tornata in campo ai Mondiali. La vittoria per 1-0 su Haiti di sabato non è stata memorabile, ma ha fatto esultare la “Tartan Army” a Boston, rompendo un digiuno che durava dal 1990.

    Il tiro deviato di John McGinn lancia la squadra di Steve Clarke nel Gruppo C, ma servirà almeno un altro punto contro Marocco o Brasile per accedere agli ottavi.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Il Senegal rimpiange le occasioni sprecate nel primo tempo contro la Francia. La squadra di Pape Thiaw ha tenuto testa ai Bleus per 45 minuti, ma dopo l’intervallo la Francia ha accelerato e ha vinto 3-1 nel New Jersey.

    La sua rete straordinaria ha mostrato perché su di lui c’è tanto entusiasmo, e il suo coraggio potrebbe servire fin dall’inizio contro la Norvegia per evitare la sconfitta e mantenere vive le speranze in vista dell’ultima sfida con l’Iraq.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Turchia ⬇️

    Tornata ai Mondiali per la prima volta dal terzo posto del 2002, la Turchia era indicata come “outsider”. A Vancouver, però, la squadra di Vincenzo Montella ha deluso: poca lucidità in attacco e difese vulnerabili hanno permesso all’Australia di vincere.

    L’esordio fallito li costringe a battere il Paraguay per evitare un’eliminazione precoce.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ecuador ⬇️

    L’Ecuador rischia di pagare caro l’esordio perso contro la Costa d’Avorio. La Tri ha creato molto, colpendo tre pali, ma non ha segnato. All’90° è arrivata la beffa: un gol che ha deciso l’incontro.

    La qualificazione come una delle otto migliori terze è ancora possibile, ma serve battere Curaçao con un ampio margine per migliorare la differenza reti; in caso contrario, l’ultima sfida con la Germania potrebbe essere decisiva.

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Australia ⬆️

    L'Australia ha raggiunto gli ottavi nel 2022 e, grazie al 2-0 sulla Turchia sabato scorso, è già in corsa per ripetersi. La squadra di Tony Popovic ha sofferto a Vancouver ma, con due conclusioni precise, ha conquistato una vittoria cruciale nel Gruppo D.

    Per battere gli Stati Uniti nella seconda giornata servirà un’altra prova simile, ma la squadra punta a conquistare i punti necessari contro il Paraguay nell’ultima giornata.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    23Corea del Sud ⬆️

    La Corea del Sud avrebbe dovuto ottenere almeno un punto nella seconda giornata contro il Messico. È stata leggermente superiore in un match mediocre a Guadalajara, ma è tornata a casa a mani vuote per un errore di Kim Seung-Gyu che ha lasciato a Luis Romo una porta vuota.

    Nel finale Cho Gue-Sung ha colpito di testa dall’area piccola, ma Raul Rangel ha respinto. I coreani restano comunque in corsa per gli ottavi: basterà battere il Sudafrica nell’ultima gara del girone.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Nel pareggio per 1-1 di lunedì con l’Arabia Saudita, l’Uruguay di Marcelo Bielsa ha mostrato due volti, con un primo tempo opaco e un secondo più brillante. Nel primo tempo d’esordio ai Mondiali, La Celeste è parsa spenta e meritava lo svantaggio all’intervallo. Bielsa, però, ha osato: ha sostituito Darwin Núñez e l’Uruguay è tornato in campo trasformato. Il pareggio è stato meritato e la vittoria sfiorata. 

    Indovinare le mosse di “El Loco” è difficile, ma se la Celeste ripeterà l’intensità del secondo tempo, nonostante il caldo di Miami, potrà battere Capo Verde dove la Spagna ha fallito. Resta il problema: in rosa nessuno ha segnato più di Núñez, e lunedì è stato pessimo.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Egitto ↔️

    Dopo l’1-1 col Belgio, in Egitto prevale la frustrazione: per 45 minuti i “Red Devils” erano alla portata e, senza un autogol, sarebbe arrivata la prima storica vittoria.

    Tuttavia, l’attesa potrebbe finire presto: le combinazioni tra Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko ed Emam Ashour dovrebbero bastare per battere Nuova Zelanda e Iran.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Croazia ⬇️

    Dopo la finale 2018 e le semifinali 2022, la Croazia è arrivata in Nord America con grandi ambizioni. Ma è stata travolta nel secondo tempo e ha perso 4-2 contro l’Inghilterra a Dallas.

    Luka Modric è stato sostituito prima dell’ora di gioco, e la squadra di Zlatko Dalic deve ringraziare le parate di Dominik Livakovic per aver limitato il passivo. I due splendidi gol segnati mercoledì offrono comunque speranze: contro il Panama alla seconda giornata i croati puntano al riscatto.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Austria ⬇️

    L’Austria sapeva che, per superare il Gruppo J, doveva battere la Giordania all’esordio. La squadra di Ralf Rangnick ha vinto 3-1 solo nel finale, ma ora può affrontare l’Argentina senza pressioni nella seconda giornata.

    Nonostante l’infortunio dell’attaccante chiave Christoph Baumgartner, l’Austria sta ancora cercando la giusta formula in attacco ma può guardare con fiducia alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta.

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  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Svezia ⬆️

    La Svezia si è qualificata ai Mondiali con un po’ di fortuna, vincendo a sorpresa il girone di Nations League con Azerbaigian, Estonia e Slovacchia. Ora che è in Qatar, però, non vuole fermarsi.

    Nel girone con Paesi Bassi e Giappone, gli svedesi hanno esordito con un 5-1 alla Tunisia grazie alla guida di Graham Potter e alle reti dei bomber della Premier Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Il centrocampista del Brighton Yasin Ayari, autore di una doppietta a Monterrey, potrebbe però dire la sua.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    17Svizzera ⬇️

    Dopo il deludente pareggio iniziale col Qatar, la Svizzera ha reagito battendo 4-1 la Bosnia-Erzegovina a Los Angeles e si è qualificata per la fase a eliminazione diretta.

    La vittoria per 4-1, con tutte le reti segnate dopo il 74°, è stata illuminata dalla doppietta di Johan Manzambi, subentrato dalla panchina. Probabilmente sarà titolare contro il Canada, padrone di casa, in un match decisivo per la vetta del Gruppo B, dove finora è mancata incisività.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Costa d'Avorio ↔️

    Tornata ai Mondiali dopo due edizioni di assenza, la Costa d’Avorio ha esordito con una vittoria all’ultimo respiro sull’Ecuador, approfittando degli errori avversari. Al 90° Amad Diallo, del Manchester United, ha deviato in rete un cross, scatenando la festa.

    Grazie ai tre punti, gli Elefanti possono ora affrontare la Germania con meno pressione e, nell’ultima gara, la modesta Curaçao, favorita per la vittoria. L’obiettivo è il secondo posto, o magari il primo, per un percorso più agevole verso la fase a eliminazione diretta.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Colombia ⬇️

    La Colombia sapeva che vincere le prime due gare del girone, contro Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, l’avrebbe messa in una posizione ideale prima di affrontare il favorito Portogallo. E ha esordito alla grande.

    Contro gli uzbeki, Luis Díaz ha fornito un assist a Daniel Muñoz e, dopo l’intervallo, ha segnato il gol della vittoria, mentre il pareggio di Ronaldo e compagni con la Repubblica Democratica del Congo ha favorito i sudamericani.

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Messico ⬆️

    Il Messico è la prima squadra qualificata per gli ottavi di finale grazie al 1-0 sulla Corea del Sud a Guadalajara, ma la sua prova non ha convinto. Il portiere coreano Kim Seung-gyu ha offerto l’unico gol della gara; gli ospiti hanno comunque creato più occasioni, dominato il possesso palla e registrato un xG più alto.

    Al ct messicano Javier Aguirre poco importa: il suo obiettivo è raggiunto. I co-padroni di casa sono già primi nel girone e, in caso di passaggio del turno, giocheranno in casa anche negli ottavi e nei quarti. 

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Stati Uniti ⬆️

    Che inizio per gli Stati Uniti! I co-organizzatori non avrebbero potuto sperare in un risultato migliore all’esordio: hanno spazzato via il Paraguay a Los Angeles. L’attaccante Folarin Balogun ha acquisito fiducia con una doppietta nella vittoria per 4-1. Il suo secondo gol, un sinistro all’incrocio, è stato spettacolare.

    La squadra di Mauricio Pochettino ha ora una base solida su cui costruire: tre punti potrebbero già bastare per entrare tra le ultime 32, e la differenza reti ne beneficia. Restano da affrontare Australia e Turchia, ma gli Stati Uniti credono di poter raccogliere i punti necessari per chiudere tra le prime due del Gruppo D.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgio ⬇️

    L’ala del Manchester City Jeremy Doku aveva già ammesso a novembre che il Belgio “non era stato all’altezza in molte qualificazioni”, quindi l’esordio altalenante ai Mondiali contro l’Egitto non sorprende. Nel primo tempo a Seattle i Red Devils non hanno creato alcun tiro in porta e sono stati fortunati a chiudere l’intervallo solo sotto di un gol. 

    Solo l’ingresso di un Romelu Lukaku non ancora al meglio ha portato all’autogol che ha permesso il pari. Pur potendo ancora vincere il girone con Iran e Nuova Zelanda, confermiamo la nostra opinione: la squadra di Rudi Garcia è lontana dalla vittoria finale. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Giappone ⬆️

    Nonostante alcuni infortuni, il Giappone era favorito e ha confermato il suo valore: ha rimontato due volte e ottenuto un punto contro l’Olanda a Dallas. Le sostituzioni di Hajime Moriyasu nel secondo tempo hanno pagato, con il gol all’89’ di Daichi Kamada che ha fissato il 2-2.

    Con le prossime sfide del Gruppo F contro Tunisia e Svezia, il Giappone sa di poter ottenere le vittorie necessarie per accedere alla fase a eliminazione diretta.

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  • Koeman(C)Getty Images

    10Paesi Bassi ⬇️

    I Paesi Bassi di Ronald Koeman non convincono: domenica, dopo un primo tempo opaco, hanno due volte in vantaggio sul Giappone ma sono stati ripresi in entrambe le occasioni, perdendo due punti all’esordio nel Gruppo F.

    La scelta di schierare Crysencio Summerville ha dato buoni frutti, ma la mancanza di audacia degli Oranje preoccupa in vista delle decisive sfide con Svezia e Tunisia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvegia ⬆️

    La Norvegia ha superato l’Iraq 4-1 all’esordio e punta a confermarsi come outsider. Con Erling Haaland già in rete due volte, gli scandinavi possono aspirare al primo posto nel girone e alla fase a eliminazione diretta.

    La doppietta di Erling Haaland nel primo tempo lo libera da pressioni in vista delle sfide con Senegal e Francia. Se il fuoriclasse continuerà a segnare, la squadra di Stale Solbakken può puntare al primo posto nel Gruppo I.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Marocco ⬆️

    A parte Lionel Messi, che ha portato l’Argentina alla gloria mondiale, il Marocco è stato il protagonista di Qatar 2022: i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali nella storia del torneo. Se la loro prestazione contro il Brasile è indicativa, i vincitori della Coppa d’Africa (per ora!) possono puntare a un altro percorso di successo.

    Il magnifico pallonetto di Ismael Saibari sopra Alisson è stato uno dei migliori gol del primo turno e, pur tornando dal New Jersey con un 1-1, il Marocco può ora puntare a battere Scozia e Haiti per superare il Gruppo C.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brasile ↔️

    Lo scorso maggio la CBF ha convinto Carlo Ancelotti a guidare la Seleção. Prima dell’amichevole con il Marocco, l’allenatore italiano forse non aveva realizzato la difficoltà del compito, ma ora è chiaro: vincere il sesto Mondiale non sarà facile.

    Il Brasile deve molto alla classe di Vinicius Jr, che ha permesso di strappare un punto in un match a tratti caotico, soprattutto nel primo tempo. Le amichevoli con Haiti e Scozia daranno ad Ancelotti modo di correggere i problemi più gravi, ma serve migliorare prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portogallo ⬇️

    Dopo il deludente pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo all’esordio nel Gruppo K, torna l’interrogativo: la Seleção farebbe meglio senza Cristiano Ronaldo? Roberto Martinez evita la questione, ipnotizzato dal cinque volte Pallone d’Oro, ma la squadra è apparsa ancora una volta inefficace in attacco, mentre il capitano quarantunenne vagava in avanti senza incisività.

    Ronaldo vorrebbe chiudere la sua carriera mondiale con un torneo all’altezza del suo status di leggenda, ma, se la gara di mercoledì è indicativa, rischia invece di macchiare l’eredità e pesare su una delle squadre più talentuose del torneo.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Germania ⬆️

    La netta vittoria della Germania per 7-1 su Curaçao va valutata con cautela per la differenza di livello, ma l’attacco di Julian Nagelsmann ha funzionato alla perfezione, lanciando il Gruppo E domenica.

    Jamal Musiala e Florian Wirtz sono apparsi in ottima forma e Kai Havertz ha già segnato: fiducia alta in vista delle prossime sfide con Costa d’Avorio ed Ecuador.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Spagna ⬇️

    La Spagna era la nostra favorita prima del torneo, ma avevamo due dubbi: la dipendenza da Lamine Yamal per creare occasioni e la mancanza di un vero numero 9. Entrambi i problemi sono emersi nell’umiliante 0-0 con Capo Verde ad Atlanta.

    Yamal è comunque entrato per 20 minuti e il suo ritorno da titolare aumenterà il pericolo offensivo della Spagna. Ma la mancanza di un attaccante affidabile potrebbe costare caro alla Roja nelle fasi finali del torneo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Inghilterra ⬆️

    L’Inghilterra non è stata perfetta all’esordio contro la Croazia, ma nella ripresa, a Dallas, ha travolto gli avversari mostrando il potenziale della rosa guidata da Thomas Tuchel.

    Harry Kane e Jude Bellingham sono in grande forma sotto porta e, pur con qualche incognita difensiva, l’attacco inglese resta tra i più temibili del torneo.

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  • Mbappe Torgetty

    2Francia ⬆️

    Favorita dei tifosi, la Francia ha faticato per un’ora contro il Senegal, con Kylian Mbappé apparso fuori fase. Poi l’attaccante del Real Madrid ha ricevuto un assist perfetto di Michael Olise e, superando Edouard Mendy con un tiro preciso, ha sbloccato la gara. I Bleus hanno chiuso sul 3-1.

    Il suo splendido tiro dalla distanza, che ha coronato la vittoria, mostra la grande sicurezza con cui sta giocando in questo momento. Mbappé tende a riservare il suo miglior calcio per i Mondiali, il che significa che potrebbe aspettarlo un’estate davvero speciale.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Argentina ⬆️

    Ammettilo: pensavi che il 38enne Lionel Messi fosse finito e incapace di lasciare il segno alla sua sesta Coppa del Mondo? L’esperienza in MLS dell’otto volte Pallone d’Oro sembra aver creato amnesia in Europa, ma Messi ha subito ricordato le sue capacità con una tripletta che ha battuto l’Algeria.

    A Kansas City è apparso in forma smagliante, una brutta notizia per le altre favorite. Il ct Lionel Scaloni non ha mai fallito un torneo con l’Argentina e l’Albiceleste non vuole fermarsi ora.

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