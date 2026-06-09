Classifica di forza per i Mondiali 2026: la Spagna resta in testa nonostante i problemi fisici di Lamal Yamal; Carlo Ancelotti riporta il Brasile nella top 10, mentre la nazionale statunitense sale in classifica in vista del grande calcio d'inizio

È tutto pronto per una finale avvincente: l’Argentina di Lionel Messi vuole difendere il titolo conquistato in Qatar quattro anni fa, ma dovrà affrontare rivali di alto livello.
La Francia ha il potenziale per raggiungere la terza finale consecutiva, la Spagna arriva con grande fiducia dopo aver vinto Euro 2024 e il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo potrebbe finalmente conquistare l’unico trofeo che manca al suo palmarès. La Germania campione 2014, ora guidata da Julian Nagelsmann, sembra pronta, ma il trofeo potrebbe finire a un altro tedesco, Thomas Tuchel, chiamato a interrompere i 60 anni di attesa dell’Inghilterra.
Non vanno trascurati i tre Paesi co-organizzatori – Canada, Messico e Stati Uniti – né squadre come Giappone, Senegal e Marocco, pronte a sorprendere. A pochi giorni dal via, come si preparano le 48 nazionali? Di seguito GOAL analizza le chance di ogni Paese in questa Coppa del Mondo, la più grande e incerta di sempre.
Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2026.