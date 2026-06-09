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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Tradotto da

Classifica di forza per i Mondiali 2026: la Spagna resta in testa nonostante i problemi fisici di Lamal Yamal; Carlo Ancelotti riporta il Brasile nella top 10, mentre la nazionale statunitense sale in classifica in vista del grande calcio d'inizio

Power rankings
Coppa del Mondo
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USA
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Svezia
Turchia
Cechia
Bosnia ed Erzegovina
RD Congo
Iraq
Storie

Nulla batte i Mondiali. Le qualificazioni infiammano i paesi ben più del calcio di club, e le scene di gioia si sono moltiplicate mentre le nazionali conquistavano il pass per la festa estiva in Nord America. A marzo sono stati definiti gli ultimi sei: Svezia, Turchia, Repubblica Ceca e Bosnia-Erzegovina hanno conquistato i quattro posti europei, Iraq e Repubblica Democratica del Congo hanno vinto gli spareggi interconfederali.

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È tutto pronto per una finale avvincente: l’Argentina di Lionel Messi vuole difendere il titolo conquistato in Qatar quattro anni fa, ma dovrà affrontare rivali di alto livello.

La Francia ha il potenziale per raggiungere la terza finale consecutiva, la Spagna arriva con grande fiducia dopo aver vinto Euro 2024 e il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo potrebbe finalmente conquistare l’unico trofeo che manca al suo palmarès. La Germania campione 2014, ora guidata da Julian Nagelsmann, sembra pronta, ma il trofeo potrebbe finire a un altro tedesco, Thomas Tuchel, chiamato a interrompere i 60 anni di attesa dell’Inghilterra. 

Non vanno trascurati i tre Paesi co-organizzatori – Canada, Messico e Stati Uniti – né squadre come Giappone, Senegal e Marocco, pronte a sorprendere. A pochi giorni dal via, come si preparano le 48 nazionali? Di seguito GOAL analizza le chance di ogni Paese in questa Coppa del Mondo, la più grande e incerta di sempre.

Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curaçao ↔️

    Curaçao, la nazione più piccola – per superficie e popolazione – mai arrivata ai Mondiali, negli ultimi dieci anni è passata dal 150° all’82° posto della classifica mondiale. Nonostante ciò, la sua qualificazione alla fase finale resta sorprendente. Sembrava ancora improbabile durante la partita decisiva del girone contro la Giamaica favorita, che ha colpito tre pali e visto annullare un rigore nel recupero per mano del VAR.

    Neppure la panchina è stata immune dai colpi di scena: l’esperto tecnico olandese Dick Advocaat si è dimesso a febbraio per la salute della figlia, ma è tornato in carica a maggio dopo le dimissioni del successore Fred Rutten, spinto dalle pressioni dei giocatori. Così, a 78 anni, Advocaat sarà il più anziano allenatore della storia del torneo.

    La recente amichevole persa 4-1 con la Scozia ricorda che, con pochi nomi noti (su tutti Tahith Chong, ex Manchester United), l'Onda Blu fatica a essere competitiva. Curaçao ha già fatto la storia e ora affronterà Germania, Ecuador e Costa d’Avorio.

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  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️

    Dopo essersi conquistati il cuore di tutti ai Mondiali 2018 in Russia, i fantastici tifosi di Panama torneranno con entusiasmo alla fase finale, grazie alla qualificazione diretta ottenuta dall'ultima giornata delle qualificazioni CONCACAF. La “Marea Rossa” ha travolto 3-0 El Salvador già eliminato a Panama City, mentre la contemporanea sconfitta del Suriname in Guatemala (3-1) ha consegnato a Christiansen il primo posto nel Gruppo A.

    Nonostante la rosa non sia tra le più forti, i Canaleros hanno dimostrato di non essere squadra da sottovalutare, pareggiando nell’ultima amichevole con la Bosnia-Erzegovina dopo il pesante 6-2 subito a maggio dal Brasile. Pesca nel girone Inghilterra, Croazia e Ghana: un sorteggio che rischia di condurre Panama a un nuovo triplo ko, come a Russia 2018.

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  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Nuova Zelanda ⬇️

    La decisione della FIFA di assegnare all’Oceania un posto fisso ai Mondiali 2026 ha reso la qualificazione della Nuova Zelanda, la prima dal 2010, una formalità, visto che nell’OFC non ha rivali. Dopo la vittoria per 3-0 sulla Nuova Caledonia che ha certificato il pass, il difensore Michael Boxall ha commentato: "Abbiamo vissuto grandi delusioni in passato, ma con l'ampliamento del torneo ce l'aspettavamo".

    La vittoria di marzo per 4-1 sul Cile ha interrotto un digiuno di otto gare senza successi, ma resta il fatto che l’attaccante del Nottingham Forest Chris Wood è l’unico giocatore di livello internazionale della rosa.

    Battere l’Iran all’esordio appare quindi fondamentale per sperare di superare un girone che include anche Egitto e Belgio, ma le recenti sconfitte per 4-0 contro Haiti e contro l’Inghilterra suggeriscono che l’impresa sarà ardua.

  • jordanGetty Images

    45Giordania ⬇️

    Nel giugno 2025 la Giordania ha fatto la storia, qualificandosi per la prima volta ai Mondiali e scatenando festeggiamenti in tutto il Paese. La vittoria per 3-0 sull’Oman, firmata dalla tripletta di Ali Olwan, ha portato gli Al Nashama a un passo dal Mondiale. Il secondo posto nel Gruppo B dell’AFC è stato confermato dal 2-0 della Corea del Sud sull’Iraq.

    Le recenti amichevoli perse contro Svizzera e Colombia non fanno ben sperare per la fase finale, dove comunque non sono attese grandi prestazioni. La rosa di Jamal Sellami milita quasi interamente in patria, ad eccezione dell’ala Musa Al-Taamari, che ha lasciato il Montpellier per il Rennes.

    Attualmente 63ª nel ranking FIFA, la Giordania è in crescita da anni e ha persino battuto la Corea del Sud, chiudendo al secondo posto la Coppa d’Asia 2023 in Qatar. Il loro girone include Argentina, Austria e Algeria: per sperare negli ottavi servirà almeno una vittoria contro una delle due europee.

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  • qatarGetty Images

    44Qatar ⬇️

    Dopo la deludente Coppa del Mondo casalinga del 2022, il Qatar cercherà di riscattarsi nel torneo di qui a quattro anni. La loro qualificazione, però, è stata controversa: ai due volte campioni asiatici è stato permesso di giocare entrambe le gare del quarto turno in casa. Dopo lo 0-0 con l’Oman ad Al Rayyan, hanno battuto gli Emirati Arabi Uniti 2-1 nella stessa sede, conquistando il primo posto nel girone a tre.

    L’ex ct di Spagna e Real Madrid Julen Lopetegui, subentrato nel finale di qualificazioni, ha sistemato la difesa, prima battuta 24 volte in 10 match nel terzo turno, e può contare sull’attaccante Almoez Ali, capocannoniere della zona AFC con 12 reti.

    Nel sorteggio dei Mondiali ha evitato le grandi potenze ed è finito nel girone con Canada, Svizzera e Bosnia-Erzegovina, ma la fase a eliminazione diretta resta un traguardo difficile per una squadra che non vince da sei partite, dopo il successo sugli Emirati Arabi Uniti.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Iraq ⬆️

    Quarantottesima e ultima squadra a qualificarsi, l’Iraq manca la Coppa del Mondo da 40 anni. Ha conquistato l’unico posto asiatico negli spareggi interconfederali dopo una lunga campagna iniziata nel 2023 con cinque turni di qualificazione. A novembre 2025 ha superato di misura gli Emirati Arabi Uniti in due gare, poi ha affrontato la Bolivia per il pass finale.

    A marzo ha affrontato la Bolivia in Messico, vincendo 2-1 nonostante i preparativi fossero stati complicati dallo scoppio della guerra in Medio Oriente. Il trionfo è arrivato dopo nove interminabili minuti di recupero.

    Il successo li ha inseriti nel “Gruppo della morte” con la Francia campione 2018, il forte Senegal e la sorpresa Norvegia. L’Iraq, grande outsider, non sembra curarsene dopo quarant’anni di attesa. Il pareggio in amichevole con la Spagna conferma che la squadra merita di confrontarsi con i migliori.

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  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haiti ⬆️

    La qualificazione di Haiti alla sua seconda Coppa del Mondo, 52 anni dopo la prima, è quasi un miracolo. L'assenza delle tre squadre più forti del girone CONCACAF (USA, Messico e Canada, co-organizzatori del torneo) ha favorito il cammino, ma in pochi scommettevano su Les Grenadiers. La nazionale di Sébastien Migne ha dovuto giocare tutte le gare interne a Curaçao a causa del conflitto che colpisce Haiti dal terremoto del 2010. 

    Migne, che non ha ancora potuto visitare l’isola caraibica e si è affidato ai funzionari della Federcalcio haitiana per informazioni sui giocatori locali, non dispone di una rosa particolarmente forte. Tuttavia, dopo aver convinto il centrocampista dei Wolves Jean-Ricner Bellegarde, nato in Francia, a scegliere Haiti, l’attaccante del Sunderland Wilson Isidor ha seguito l’esempio, alimentando le speranze di una sorpresa in un girone che include Brasile, Marocco e Scozia.

    Negli ultimi test Haiti ha battuto 4-0 la Nuova Zelanda e perso di misura col Perù, con un altro gol di Isidor.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41Iran ⬇️

    L'Iran ha conquistato il pass per i Mondiali 2026 rimontando due volte e pareggiando 2-2 con l'Uzbekistan, secondo in classifica, a Teheran nel marzo 2025. Il risultato ha confermato la squadra tra le prime due del Gruppo A dell'AFC. Mehdi Taremi, come previsto, è stato decisivo: l'attaccante dell'Olympiacos ha segnato entrambe le reti della nazionale, ben assistito da Sardar Azmoun.

    La rosa non è molto ampia, come dimostrato dalla sconfitta contro gli stessi uzbechi nella Coppa delle Nazioni CAFA 2025, ma l’esperienza non manca e la 21ª posizione nel ranking mondiale impone rispetto. Sarà la loro quarta fase finale consecutiva e, avendo pescato Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, potrebbero finalmente superare il girone al settimo tentativo.

    I preparativi della nazionale, e persino la sua partecipazione, sono però finiti nel caos per il conflitto fra Stati Uniti, Israele e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti dichiarato inopportuno far giocare Taremi e compagni, poiché non può garantirne la sicurezza. Nonostante tutte le gare del girone si disputino negli Stati Uniti, la squadra ha dovuto trasferirsi in Messico – dopo aver spostato il quartier generale da Tucson, in Arizona – e dovrà volare sul posto per ogni partita, in una situazione complessa per visti e accessi allo stadio.

    Anche Azmoun è stato escluso dalla rosa, avendo, secondo quanto riferito, fatto infuriare il governo iraniano con un post sui social media considerato un atto di slealtà.

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  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Arabia Saudita ⬆️

    Di ritorno ai Mondiali per l'ottava volta dal debutto nel 1994, l'Arabia Saudita ha faticato in qualificazione, conquistando il posto solo a ottobre.

    Dopo una Coppa d’Asia deludente e un inizio difficile nelle qualificazioni nel 2024, Roberto Mancini si è dimesso dopo poco più di un anno. Al suo posto è tornato Hervé Renard. Nonostante prestazioni altalenanti, la squadra ha superato l'Iraq per differenza reti nel quarto turno, anche grazie a due gare casalinghe a Gedda.

    Ad aprile, dopo le amichevoli perse con Egitto e Serbia, Renard è stato esonerato e sostituito dall’ex nazionale greco Georgios Donis a due mesi dal torneo. L’arrivo di molte stelle straniere in Saudi Pro League sembra aver indebolito la nazionale, con diversi giocatori esclusi dai club, e oggi una nuova impresa come quella contro l’Argentina nel 2022 appare poco probabile.

  • cape verde Getty Images

    39Capo Verde ⬆️

    Capo Verde sarà la terza nazione meno popolosa della storia a partecipare ai Mondiali. Gli «Squali Blu» hanno mantenuto i nervi saldi e si sono guadagnati il posto con una vittoria per 3-0 sull'Eswatini a ottobre, chiudendo il girone davanti al Camerun.

    Non ha grandi nomi né una federazione ricca: Pico Lopes, dello Shamrock Rovers, è stato contattato su LinkedIn, e altri giocatori si sono resi disponibili dopo i quarti di finale alla Coppa d'Africa 2023.

    Nel girone con Spagna e Uruguay, i verdeoro partono sfavoriti ma credono di poter battere l’Arabia Saudita. Le recenti vittorie per 3-0 su Serbia e Bermuda danno fiducia.

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  • tunisia Getty Images

    38Tunisia ⬇️

    La Tunisia ha raggiunto per la terza volta consecutiva la fase finale dei Mondiali, ma il suo percorso è ora incerto dopo la deludente Coppa d'Africa. La sconfitta ai rigori contro il Mali, pur giocando in superiorità numerica per gran parte della gara, ha portato all'esonero di Sami Trabelsi e all'arrivo di Sabri Lamouchi.

    Trabelsi, ex difensore centrale, era tornato in carica solo nel febbraio scorso e aveva guidato le Aquile di Cartagine alla qualificazione ai Mondiali 2026 senza subire gol. In Coppa d'Africa, però, la Tunisia è stata eliminata ai rigori dal Mali negli ottavi, pur giocando per oltre 90 minuti contro dieci uomini a Casablanca.

    Nel girone con Olanda e Giappone, Lamouchi dovrà fare miracoli: la rosa manca di stelle e, dopo il 5-0 col Belgio e l’1-0 subìto dall’Austria in 10, i dubbi crescono.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Uzbekistan ⬇️

    Dopo diverse delusioni, quest’estate l’Uzbekistan esordirà finalmente alla fase finale dei Mondiali. La qualificazione non è stata facile: Srecko Katanec si è dimesso da allenatore a gennaio per motivi di salute e l’ex centrocampista Timur Kapadze, subentrato, ha chiuso il girone con un 0-0 contro gli Emirati Arabi Uniti nel giugno 2025, garantendo il secondo posto nel Gruppo A dell’AFC. 

    La guida tecnica è ora affidata alla leggenda italiana Fabio Cannavaro, con Kapadze suo assistente. Il loro avvio è stato promettente: vittoria all’Al Ain International Cup (torneo amichevole) battendo Egitto in semifinale e Iran ai rigori in finale, poi successi su Gabon e Venezuela nella FIFA Series 2026. 

    Le loro speranze di accedere agli ottavi di finale dipendono da una difesa solida guidata dal centrale del Manchester City Abdukodir Khusanov, chiamato a fermare Luis Díaz e Cristiano Ronaldo nelle prime due gare contro Colombia e Portogallo, prima dello scontro decisivo con la Repubblica Democratica del Congo.

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  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Ghana ⬇️

    I preparativi del Ghana per i Mondiali sono stati problematici: l’ex allenatore Otto Addo è stato esonerato a fine marzo dopo quattro amichevoli perse di fila, tra cui un umiliante 5-1 contro l’Austria. A sostituirlo ad aprile è stato l’ex assistente del Manchester United Carlos Queiroz, già incapace di qualificare l’Oman al torneo estivo. Nelle prime due uscite ha incassato una sconfitta col Messico e un pareggio col Galles.

    Nonostante l'attaccante del Manchester City Antoine Semenyo, le Black Stars dovranno fare a meno di Mohammed Kudus, ancora fermo per un infortunio al quadricipite rimediato con il Tottenham. Con poca fiducia, affronteranno un girone che include Inghilterra, Croazia e Panama.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35Repubblica Democratica del Congo ⬆️

    L'ex giocatore della Nazionale Under 21 inglese Axel Tuanzebe ha permesso alla Repubblica Democratica del Congo di qualificarsi ai Mondiali dopo 52 anni d'attesa. L’ex difensore del Manchester United e oggi giocatore del Burnley Axel Tuanzebe ha segnato al 100° minuto nella finale intercontinentale contro la Giamaica, in Messico a marzo, quando la squadra – un tempo chiamata Zaire – aveva già eliminato Camerun e Nigeria e superato il girone dietro al Senegal.

    Nel Gruppo K troveranno Portogallo, Colombia e Uzbekistan. In rosa figurano Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Noah Sadiki (Sunderland) e l’attaccante del Newcastle Yoane Wissa. Dopo un utile pareggio con la Danimarca, giocatori e tifosi vivono finalmente la gioia di essere al Mondiale.

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  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Sudafrica ⬆️

    Per la prima volta dal 2010, quando ospitò il torneo, e per la terza volta nella sua storia, il Sudafrica si è qualificato ai Mondiali. La nazionale ha però rischiato di fallire l’obiettivo nonostante una buona campagna nel Gruppo C della CAF. La squalifica di un giocatore contro il Lesotho a settembre è costata loro tre punti, costringendoli a battere il Ruanda all'ultima giornata e a sperare nell'aiuto della Nigeria per il pass.

    La semifinale alla Coppa d'Africa 2023 sembrava segnare il ritorno dei Bafana Bafana dopo un decennio di oblio, ma l'eliminazione agli ottavi di quest'anno ha confermato che c'è ancora molto da fare, in campo e fuori. Il ct belga Hugo Broos, impotente di fronte ai problemi strutturali del calcio sudafricano, si concentra sulla preparazione per i Mondiali.

    Il sorteggio è stato clemente con una squadra che punta molto sui giocatori del Mamelodi Sundowns. Come 16 anni fa, il Sudafrica esordirà contro il Messico, poi affronterà la Czechia e chiuderà il girone con la Corea del Sud. Non è il peggior girone possibile, ma le recenti sconfitte in Coppa d’Africa contro Egitto e Camerun e il pareggio nell’amichevole col Nicaragua suggeriscono che il percorso potrebbe essere arduo per i Bafana Bafana.

  • australiaGetty Images

    33Australia ⬆️

    L'Australia si è qualificata per i Mondiali 2026 vincendo in trasferta contro l'Arabia Saudita nel giugno 2025 (sarebbe bastato non perdere con cinque gol di scarto) e, soprattutto, battendo 1-0 il Giappone cinque giorni prima.

    I Socceroos puntano alla sesta fase finale consecutiva, ma l'attuale rosa, priva di stelle, non sembra poter eguagliare gli ottavi del 2006 e 2022. Le prestazioni sono migliorate da quando Tony Popovic ha sostituito Graham Arnold come allenatore nel settembre 2024, e l’emergere di giovani come Mohamed Toure, Nestory Irankunda e Alessandro Circati fa ben sperare per il futuro.

    Aver evitato le grandi potenze nel girone potrebbe permettere loro di raggiungere gli ottavi: il pareggio in amichevole con la Svizzera e la sconfitta di misura col Messico indicano che l’Australia può raccogliere punti contro Turchia, Stati Uniti e Paraguay.

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  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosnia-Erzegovina ⬆️

    La Bosnia-Erzegovina ha impedito all’Italia di qualificarsi per la terza Coppa del Mondo consecutiva. Dopo aver mancato la qualificazione diretta dal Gruppo H per un pareggio all’ultimo minuto dell’Austria, i bosniaci erano dati per spacciati. Invece, hanno eliminato l’Italia nel playoff.

    In semifinale hanno superato il Galles ai rigori, grazie a un pari all’86’ di Edin Dzeko. Quattro giorni dopo la storia si è ripetuta: l’espulsione di Alessandro Bastoni nel primo tempo ha riaprire il match, e i rigori hanno di nuovo sorriso ai bosniaci.

    Felice di essere ai Mondiali, la Bosnia punta a superare un girone con Canada, Svizzera e Qatar, offrendo a Dzeko, 40 anni, un commiato festoso e magari il sogno di giocare accanto al 18enne Kerim Alajbegovic. I recenti pareggi con Macedonia del Nord e Panama, però, smorzano un po’ l’entusiasmo.

  • czechia Getty Images

    31Repubblica Ceca ⬆️

    Dopo vent’anni la Repubblica Ceca torna al Mondiale. A marzo ha vinto gli spareggi, chiudendo seconda nel girone dietro la Croazia.

    In semifinale, sotto 2-0 dopo 23 minuti contro l’Irlanda a Praga, i cechi hanno rimontato: pareggio di Ladislav Krejci all’86’ e, ai rigori, vittoria decisiva del giocatore dei Wolves. Contro la Danimarca, dopo il pari nei supplementari, i danesi hanno sbagliato tre rigori su quattro, e la Repubblica Ceca ha vinto nonostante l’inferiorità statistica.

    Finiscono così nel Gruppo A con i co-padroni di casa del Messico, Sudafrica e Corea del Sud. Nonostante talenti offensivi come Pavel Sulc e Patrik Schick e una difesa solida, sembra difficile che possano andare lontano: le vittorie nelle amichevoli contro Kosovo e Guatemala contano poco.

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  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Canada ↔️

    Sotto la guida di Jesse Marsch il Canada è migliorato, come dimostra il 30° posto nel ranking mondiale. Non sono però mancati alti e bassi. L’eliminazione ai quarti della Gold Cup CONCACAF contro il Guatemala e la sconfitta in amichevole con l’Australia avevano destato dubbi, ma i recenti pareggi con Colombia, Ecuador e Tunisia, tutte qualificate ai Mondiali, dimostrano che i Canucks possono competere ai massimi livelli.

    Poco dopo il suo arrivo, nel maggio 2023, Marsch ha guidato la squadra al quarto posto nella Copa América 2024, il miglior risultato della storia canadese. Ora l’obiettivo è lasciare il segno in Coppa del Mondo. In passato ha partecipato solo nel 1986 e nel 2022, uscendo sempre al girone, ma ora può puntare agli ottavi: esordirà contro la Bosnia-Erzegovina, poi affronterà Qatar e Svizzera.

    La forma del capitano Alphonso Davies, reduce da vari infortuni, sarà cruciale, ma ancor più lo è il ritorno al gol di Jonathan David, che da quando è alla Juventus ha perso smalto. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Corea del Sud ⬇️

    La Corea del Sud sarà ai prossimi Mondiali, come da pronostico: i Taeguk Warriors hanno partecipato agli ultimi 10 tornei. Questa volta si sono qualificati senza sconfitte, chiudendo con un 4-0 al Kuwait.

    Non è stato tutto facile: tre pareggi di fila prima del successo sull’Iraq, e diversi giocatori chiave, come il capitano Son Heung-min, stanno invecchiando. L'allenatore Hong Myung-bo, subentrato dopo l'esonero di Jurgen Klinsmann a seguito della semifinale persa alla Coppa d'Asia 2023 contro la Giordania, ha riportato l'ordine e iniziato a ringiovanire la rosa.

    Le recenti pesanti sconfitte contro Brasile e Costa d’Avorio fanno dubitare che possa ripetere il quarto posto del 2002, pur trovando in Messico, Sudafrica e Repubblica Ceca un Gruppo A alla portata.

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  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28Scozia ⬇️

    La Scozia torna al Mondiale dopo 28 anni grazie a una rimonta mozzafiato: contro la Danimarca all’Hampden Park, sotto di un uomo, ha segnato due gol nei minuti di recupero e vinto 4-2. In realtà i danesi, anche in dieci, sono stati migliori, ma gli scozzesi hanno mostrato grande grinta e qualità. Le reti di Scott McTominay, Kieran Tierney e Kenny McLean nella famosa vittoria per 4-2 sono state sensazionali.

    Resta da vedere se la squadra abbia abbastanza qualità per superare il girone, soprattutto dopo le recenti amichevoli perse contro Giappone e Costa d'Avorio. La squadra ha impressionato nelle qualificazioni a Euro 2024, ma in Germania è stata disastrosa, e il sorteggio per il Nord America non è stato clemente, inserendo i ragazzi di Clarke nello stesso girone di Brasile e Marocco.

    Dovrebbe comunque battere Haiti e, con il sostegno della Tartan Army, potrebbe ottenere il punto necessario per il terzo posto.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Algeria ⬆️

    Dopo 12 anni di assenza, l'Algeria tornerà alla fase finale dei Mondiali nel 2026, avendo conquistato il posto con una giornata d'anticipo nelle qualificazioni CAF. Nel frattempo le Volpi del Deserto hanno vinto la Coppa d'Africa 2019 ma sono state eliminate ai gironi in tre edizioni successive senza vittorie. Nell'ultima edizione hanno superato la Repubblica Democratica del Congo negli ottavi, ma poi sono stati eliminati 2-0 dalla Nigeria. La FAF ha protestato per alcune decisioni arbitrali, definendole “scandalose”.

    In molti hanno visto in quelle proteste un tentativo di distogliere l'attenzione dalla prestazione opaca, e non è passato inosservato che, attaccando gli arbitri, la FAF abbia contemporaneamente chiesto ai tifosi di restare uniti attorno a Vladimir Petković e ai suoi giocatori in vista dei Mondiali. La nazionale è in fase di ricostruzione e resta troppo dipendente dal 35enne Riyad Mahrez, pur avendo trovato in Mohamed Amoura, autore di 10 gol nelle qualificazioni, un’alternativa promettente.

    L’Algeria difficilmente supererà il girone che include l’Argentina campione in carica, ma crede di poter finire davanti a Giordania e Austria, come dimostra il recente successo in amichevole sull’Olanda.

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  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Messico ↔️

    Jaime Lozano ha guidato il Messico alla vittoria della Gold Cup 2023, ma è stato esonerato dopo la deludente Copa América, dove El Tri non ha superato un girone con Giamaica, Venezuela ed Ecuador. Al suo posto è tornato Javier Aguirre, affiancato dalla leggenda Rafael Márquez, destinato a diventare CT dopo il Mondiale.

    Il terzo mandato di Aguirre è stato fin qui movimentato: il Messico ha prima superato una sconcertante sconfitta contro l’Honduras (durante la quale l’allenatore è stato colpito da una lattina lanciata da un tifoso di casa) per poi vincere la Nations League lo scorso marzo e, a giugno, battere 2-1 gli Stati Uniti nella finale della Gold Cup a Houston. 

    Nel 2025 la squadra non ha vinto altre partite, ma nel 2026 ha iniziato con tre successi, poi ha pareggiato con Portogallo e Belgio, ridando speranza ai quarti di finale del Mondiale, che il Messico non raggiunge dal 1986.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa sta portando l’Uruguay ai Mondiali: una grande notizia per chi ama i personaggi eccentrici e il calcio offensivo. “El Loco”, tra i tecnici più iconici della storia, resta imprevedibile.

    Durante la Copa America 2024 ha eliminato il Brasile e, nelle qualificazioni, ha tolto quattro punti alla Seleção, vincendo anche in Argentina. Nel 2025 la squadra ha faticato a essere continua e, dopo il 5-1 subito dagli Stati Uniti, Bielsa ha riflettuto su se stesso in una lunga conferenza stampa.

    Da allora le acque si sono calmate: i pareggi con Inghilterra e Algeria nella sosta di marzo indicano che la Celeste ha la stabilità necessaria per superare un girone con Capo Verde e Arabia Saudita, anche se il primo posto sembra appannaggio della Spagna. Incertezza finale: l’Uruguay ha rinunciato alle amichevoli pre-Mondiali, confermando la propria fama di squadra imprevedibile.

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  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    Negli ultimi dodici mesi il Paraguay ha fatto passi da gigante, soprattutto grazie all'allenatore Gustavo Alfaro. Dopo l'eliminazione al primo turno della Copa América 2024, con tre sconfitte su tre, Daniel Garnero fu esonerato. Alfaro ha subito invertito la rotta: grazie a dieci match senza ko, inclusi successi su Brasile, Argentina e Uruguay, il Paraguay ha staccato il biglietto per il Mondiale.

    L'unica sconfitta, 1-0 in Brasile a giugno, non ha impedito al gruppo di qualificarsi: a settembre, uno 0-0 con l'Ecuador ha regalato il pass per il Mondiale 2026. Alfaro non ha attaccanti di livello mondiale (Miguel Almirón è la principale minaccia in zona gol), ma può contare su una difesa solida guidata dal veterano del Palmeiras Gustavo Gómez, difficile da superare. In un girone equilibrato ma non eccelso, con Stati Uniti, Turchia e Paraguay, hanno una chance di passare il turno, nonostante l'infortunio dell'attaccante Julio Enciso alla vigilia del torneo.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23Svezia ⬇️

    Qualificarsi all'ultimo respiro! La Svezia non ha vinto nessuna partita nel girone di qualificazione, chiudendo ultima dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia. Come ci sono arrivati? Torniamo a novembre 2024, quando la Svezia vinse il girone C della Nations League (Azerbaigian, Estonia, Slovacchia) e ottenne il pass per gli spareggi.

    La scelta di sostituire Jon Dahl Tomasson con Graham Potter, ex tecnico di West Ham, Chelsea e Brighton, si è rivelata vincente: l’inglese ha condotto la squadra ai successi su Ucraina e Polonia, garantendo il pass per la fase finale.

    Il ritorno in forma di Alexander Isak dà slancio, e Viktor Gyokeres ha contribuito alla vittoria dell'Arsenal in Premier League, ma restano dubbi sulla vera forza della squadra, confermati dalla sconfitta in amichevole con la Norvegia, dal pareggio opaco con la Grecia e dal girone complicato con Olanda, Giappone e Tunisia.

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  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Ecuador ⬇️

    L'Ecuador è stato un incubo nelle qualificazioni sudamericane, grazie al centrale del Paris Saint-Germain Willian Pacho e al mediano del Chelsea Moises Caicedo. Nessuna squadra della CONMEBOL ha incassato meno gol (solo cinque in 18 partite) e ha collezionato 13 clean sheet; le uniche due sconfitte sono arrivate in trasferta contro Brasile e Argentina, quest’ultima battuta in casa dall’Ecuador nell’ultima gara di qualificazione che ha garantito il secondo posto.

    In attacco, però, l’allenatore Sebastian Beccacece ha poche opzioni e spesso deve affidarsi al 35enne Enner Valencia. Questa limitazione offensiva porta a molti pareggi: nell’ultima sosta ha impattato con Marocco e Olanda (in dieci).

    Nel Gruppo E dei Mondiali può comunque mettere in difficoltà Germania e Costa d’Avorio: un punto contro una delle due potrebbe bastare per riscattare l’eliminazione del 2022, vista la vittoria quasi certa su Curaçao.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Egitto ⬆️

    Nonostante i successi in Africa, l’Egitto si è qualificato ai Mondiali solo quattro volte, l’ultima nel 2018. Nel 2026 tornerà in campo per la seconda volta dal 1990. Nel 2018 persero tutte e tre le gare in un girone non irresistibile, perciò i veterani, guidati da Mohamed Salah, vogliono lasciare il segno. 

    Nonostante una possibile conclusione poco esaltante della sua avventura al Liverpool, Salah resta il talismano d’Egitto: ha segnato nove gol nelle qualificazioni e forma un attacco pericoloso con l’attaccante del Manchester City Omar Marmoush. La difesa, guidata dal ct Hossam Hassan, ha incassato solo due reti in dieci match. 

    La semifinale alla Coppa d'Africa di quest'anno conferma che, con soli tre giocatori europei in rosa, l'Egitto vive di Salah, ma le recenti vittorie sulla Arabia Saudita e il pareggio con la Spagna mostrano un gruppo solido. Se Salah sarà al meglio, potrà condurre l’Egitto agli ottavi in un girone con Belgio, Iran e Nuova Zelanda.

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Stati Uniti ⬆️

    L'attesa nomina di Mauricio Pochettino a ct degli Stati Uniti, annunciata nel settembre 2024, ha subito mostrato alti e bassi.

    Dopo alcune sconfitte pesanti, soprattutto contro Panama e Canada nella Nations League e contro il Messico nella finale della Gold Cup 2025, la squadra aveva chiuso l’anno con cinque match senza ko, culminati nel 5-1 all’Uruguay.

    A marzo il Belgio ha però ridimensionato gli USA vincendo 5-2 ad Atlanta, e subito dopo il Portogallo ha infligto un’altra sconfitta. La recente vittoria sul Senegal, con il primo gol di Pulisic nel 2026, ha ridato slancio, ma è arrivata prima del ko interno contro la Germania. 

    Il girone con Paraguay, Australia e Turchia sembra abbordabile, ma l’incostanza fa dubitare che possa eguagliare gli ottavi del 1994.

  • yildiz Getty Images

    19Turchia ⬆️

    Dopo 24 anni la Turchia torna ai Mondiali, avendo superato gli spareggi europei. Ritengono di meritare il pass, avendo perso solo quattro punti (tutti contro la Spagna) e chiudendo a tre lunghezze dai campioni d'Europa nel Gruppo E. Però, come spesso accade, non hanno scelto la strada più facile: favoriti, gli uomini di Vincenzo Montella hanno superato di misura Romania e Kosovo nel girone più debole degli spareggi UEFA.

    Rimane comunque una scelta popolare come outsider del torneo, e a ragione. Ha già dimostrato il suo valore raggiungendo i quarti di finale a Euro 2024. La rosa unisce giovani talenti ed esperienza, con il regista dell’Inter Hakan Calhanoglou in cabina di regia e il duo offensivo Arda Güler-Kenan Yildiz.

    Infine, è stata inserita in un girone con Stati Uniti, Australia e Paraguay, che dovrebbe superare senza troppe difficoltà.

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  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Austria ⬇️

    Chi ha seguito Euro 2024 sarà entusiasta della qualificazione dell'Austria ai Mondiali. La squadra di Ralf Rangnick è stata tra le più avvincenti in Germania, grazie a un calcio offensivo e dinamico che le ha permesso di vincere un girone molto difficile. Dopo Euro 2024 ha vissuto alti e bassi, come la sconfitta per 1-0 in Romania che ha macchiato il suo percorso nel Gruppo H, ma alla fine ha chiuso al primo posto grazie al pareggio nell’ultima giornata contro la Bosnia-Erzegovina.

    La squadra vanta giocatori di qualità, ma preoccupano l’età di Marko Arnautovic, 36 anni, e quella di Marcel Sabitzer e Michael Gregoritsch, entrambi over 30: un fattore che potrebbe limitare la loro intensità in Nord America. Christoph Baumgartner, reduce da una stagione sensazionale con l’RB Leipzig, è stato escluso per infortunio prima del primo test dell’Austria, un duro colpo per la squadra.

    A marzo l'Austria ha dimostrato il proprio valore battendo 5-1 il Ghana. Nel girone con l'Argentina, favorita, gli austriaci puntano a superare Algeria e Giordania per accedere agli ottavi.

  • modric Getty Images

    17Croazia ⬇️

    Credevamo di aver visto Luka Modric per l'ultima volta in nazionale dopo l'eliminazione della Croazia agli Europei, ma il vincitore del Pallone d'Oro, a 40 anni, guiderà ancora la sua squadra ai Mondiali.

    La squadra di Zlatko Dalic ha superato le qualificazioni senza troppe difficoltà, garantendosi il posto con un turno di anticipo grazie al 3-1 sulle Isole Faroe a Rijeka. Tuttavia, come spesso accade alla Croazia, ci chiediamo se possa davvero lasciare il segno in un torneo affidandosi ancora a stelle ormai anziane.

    Non è l’unico veterano: anche Ivan Perisic (36), Andrej Kramaric (34) e Mateo Kovacic (32) sono ancora protagonisti. Fa ben sperare l'esplosione delle giovani promesse Petar Sucic e Franjo Ivanovic, entrambi 22enni, così come il rientro dall'infortunio di Josko Gvardiol, 23 anni, essenziale per una squadra che, nel Gruppo L, dovrà probabilmente lottare con il Ghana per il secondo posto dietro l'Inghilterra.

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  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Colombia ⬇️

    Da quando ha preso la guida della Colombia nel giugno 2022, Nestor Lorenzo ha condotto i Cafeteros in finale alla Copa América 2024 e ha conquistato il pass per i Mondiali con una giornata d’anticipo. Decisivo James Rodríguez, rivelazione dei Mondiali 2014, che ha aperto le marcature nel 3-0 alla Bolivia, valido per il sesto posto CONMEBOL. Anche Luis Díaz è stato straordinario: l’ala del Bayern Monaco arriva in Nord America come candidato al Pallone d’Oro.

    La Colombia non dovrebbe faticare a creare e sfruttare le occasioni, soprattutto se Luis Suárez confermerà la sua forma realizzativa dello Sporting CP.

    Gli scommettitori restano cauti: la squadra è altalenante, ha vissuto sei gare senza vittorie prima del successo sulla Bolivia e a marzo ha perso con Croazia e Francia, mostrando difese fragili contro le big.

    Nonostante ciò, la Colombia dovrebbe superare agevolmente il girone: probabilmente avrà già 6 punti dopo le gare con Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, prima di sfidare il Portogallo per il primo posto.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Costa d'Avorio ⬆️

    La Costa d'Avorio torna ai Mondiali dopo due assenze, qualificandosi con un percorso quasi perfetto. Nel Gruppo F della CAF hanno chiuso con otto vittorie e due pareggi, senza subire gol. La squadra, affidata a Emerse Fae durante la Coppa d’Africa 2023, può contare su giocatori esperti come Franck Kessie, Nicolas Pépé, Jean-Michael Seri, Sébastien Haller e Ibrahim Sangaré.

    Non mancano però giovani di talento. Gli attaccanti Bazoumana Touré e Yan Diomande hanno mostrato il loro talento nei quarti di Coppa d'Africa, mentre il ventitreenne Amad Diallo, già autore di tre reti in cinque match in Marocco, ha siglato la vittoria nell'amichevole contro la Francia, caricando la squadra.

    Nonostante manchino i grandi nomi delle qualificazioni 2006-2014, l’imprevedibilità offensiva e l’organizzazione difensiva li rendono pronti a sfidare la Germania per il primo posto nel Gruppo E.

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  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Marocco ↔️

    A parte Lionel Messi, che ha portato l’Argentina alla gloria mondiale, il Marocco è stato il protagonista di Qatar 2022: i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali nella storia del torneo. La squadra di Achraf Hakimi, forse il miglior difensore al mondo, ha le carte in regola per lasciare il segno anche in Nord America quest’estate, visto che il suo girone (Brasile, Scozia e Haiti) non sembra irresistibile.

    La recente finale di Coppa d’Africa persa in casa contro il Senegal, poi vinta a tavolino per l’abbandono degli avversari, lascia però incertezza: la delusione potrebbe pesare, o trasformarsi in rabbia sportiva.

    A marzo Walid Regragui, esausto, si è dimesso ed è stato sostituito da Mohamed Ouahbi, esperto di squadre giovanili ma al debutto con i senior. Il pareggio per 1-1 con la Norvegia ha comunque rialzato il morale in vista dell’esordio contro il Brasile, match che potrebbe decidere il loro torneo.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norvegia ⬇️

    La Norvegia, già sicura del primo posto nel girone dopo il 4-1 all’Estonia, ha chiuso le qualificazioni con un netto 3-0 in casa dell’Italia.

    Non sorprende che Erling Haaland sia stato tra i marcatori, con una doppietta nel secondo tempo a San Siro, ma la squadra di Stale Solbakken non vive solo di lui: Oscar Bobb e Jorgen Strand Larsen, subentrati dalla panchina, hanno dato un contributo importante contro gli Azzurri.

    La loro “ricompensa” è un girone difficile ai Mondiali con Francia, Senegal e Iraq, ma con Martin Ødegaard tornato in forma al momento giusto per giocare alle spalle di Haaland, la Norvegia può davvero dire la sua in Nord America.

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  • japan england(C)Getty Images

    12Giappone ⬆️

    Il 20 marzo scorso il Giappone è stato il primo Paese a qualificarsi per i Mondiali, battendo il Bahrein. L’obiettivo dichiarato è raggiungere i quarti di finale, ma in patria si discute se sia realistico. I Blue Samurai affronteranno Olanda, Tunisia e Svezia nel girone e sono considerati una delle outsider del torneo.

    A quattro anni dai sedicesimi conquistati con le sorprese su Spagna e Germania, Hajime Moriyasu ha creato un gruppo dinamico e solido: 30 gol fatti e solo 3 subiti nelle qualificazioni, sei vittorie di fila, il primo successo sul Brasile e trionfi in Scozia e Inghilterra.

    Esordirà con grande fiducia contro l'Olanda in Texas, potendo lanciare un chiaro segnale nonostante l'assenza dell'ala Kaoru Mitoma per infortunio.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    Il Senegal ha avuto un sorteggio sfavorevole ai Mondiali: la squadra di Pape Thiaw è nello stesso girone di Francia, Norvegia e Iraq, che ha pareggiato 1-1 con la Spagna. Tuttavia, considerando l’ultimo anno dei Leoni di Teranga, potrebbero ribaltare la sorte.

    Dopo aver superato l'Inghilterra in amichevole al City Ground lo scorso giugno, i Leoni hanno conquistato la loro seconda Coppa d'Africa battendo il Marocco in finale. La squadra ha incassato critiche per l'abbandono del campo a Rabat, che ha portato alla revoca del titolo, ma sembra averle lasciate alle spalle.

    A 33 anni Sadio Mané continua a trascinare la squadra, come dimostra la doppietta nell’amichevole persa contro gli Stati Uniti, e può contare su un gruppo solido, fisico e tecnico: Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson e il giovane talento del PSG Ibrahim Mbaye.

    Non illudetevi: il Senegal sogna di ripetere l’impresa del 2002 contro la Francia all’esordio. Se supererà il Gruppo I, sarà difficile da fermare in condizioni a esso favorevoli.

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  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10Svizzera ⬇️

    La Svizzera è una maestra delle qualificazioni: non manca ai Mondiali dal 2002 e spesso raggiunge gli ottavi. Questa volta ha dovuto aspettare l’ultima giornata per il pass al torneo del 2026, grazie a un 1-1 in Kosovo. In realtà, il primo posto nel Gruppo B era già sicuro dopo il 4-1 alla Svezia a Ginevra, vittoria che ha confermato la loro pericolosità.

    La rosa non pullula di stelle, ma può contare su Breel Embolo, attaccante esperto che potrà giocare negli USA, sul dinamico Dan Ndoye, sulla giovane promessa Johan Manzambi e, soprattutto, sul centrocampista veterano Granit Xhaka, attualmente al meglio della sua carriera.

    In sostanza, la Svizzera non va sottovalutata e punta a vincere un girone abbordabile con Canada, Qatar e Bosnia-Erzegovina.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Paesi Bassi ⬇️

    I Paesi Bassi sono una delle squadre più intriganti del calcio internazionale. A Euro 2024 non hanno convinto, ma, terzi nel girone, sono arrivati in semifinale, perdendo di misura con l'Inghilterra.

    I numeri delle qualificazioni mondiali sono ottimi: sei vittorie, due pareggi, zero sconfitte, 27 gol fatti e quattro subiti. Eppure non hanno battuto la Polonia, seconda in classifica, né in casa né in trasferta, e sono parsi disorganizzati in alcune recenti amichevoli, inclusa una sconfitta contro l’Algeria. Resta il fatto che, quando sono in forma, gli Orange diventano pericolosi.

    In difesa spicca Virgil van Dijk, con Denzel Dumfries, destinato al Real Madrid. A centrocampo agiscono Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch, mentre in attacco Memphis Depay garantisce gol. Gli infortuni di Xavi Simons, Jurrien Timber e Matthijs de Ligt pesano, e le recenti uscite – ko con l’Algeria e vittoria all’ultimo su Uzbekistan – non hanno convinto.

    Se supereranno un girone complicato con Giappone, Tunisia e Svezia, gli imprevedibili Oranje potranno essere un problema per chiunque nella fase a eliminazione diretta.

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  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belgio ⬆️

    Già nel 2022 Kevin De Bruyne aveva ammesso che la migliore occasione per il Belgio di vincere un trofeo internazionale importante con la sua "generazione d'oro" era ormai sfuggita, e da allora non è successo nulla che abbia modificato questa visione. Euro 2024 è stato un disastro per i Diavoli Rossi, con De Bruyne che ha avuto uno scontro con i tifosi al seguito della nazionale, e questo prima ancora che la squadra venisse eliminata agli ottavi di finale.

    Si sono qualificati per i Mondiali senza sconfitte, ma il girone era debole e persino Jeremy Doku, ala del Manchester City, ha ammesso dopo l'1-1 col Kazakistan a novembre che il Belgio "ha perso troppi punti" e "non è stato all'altezza in molte partite".

    La squadra di Rudi Garcia è imbattuta da 13 match e dovrebbe superare il girone con Egitto, Iran e Nuova Zelanda, ma appare comunque improbabile un trionfo finale.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brasile ⬆️

    Lo scorso maggio la CBF ha convinto Carlo Ancelotti a guidare la Seleção, ma resta il dubbio che possa farla diventare campione del mondo in poco più di un anno.

    Il Brasile vanta talenti come Raphinha e Vinicius Jr, ma ha chiuso al quinto posto in CONMEBOL, perdendo un terzo delle gare e mostrando scarsa coesione: è stato eliminato ai quarti sia a Russia 2018 sia a Qatar 2022.

    La convocazione del 34enne Neymar, invocato a gran voce, evidenzia la poca fiducia in un attacco orfano di Rodrygo ed Estevao per infortunio. Ancelotti spera quindi che uno dei suoi centravanti esploda durante la fase finale: Endrick è la scommessa più interessante.

    Il Brasile dovrebbe superare un girone complicato con Marocco, Scozia e Haiti, ma, a meno che Vinicius non ritrovi in fretta la forma del Real Madrid, è difficile vedere questa Seleção oltre i quarti.

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  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Germania ↔️

    In molti pensarono che la Germania fosse stata sfortunata a incontrare la Spagna nei quarti di finale di Euro 2024: la squadra di Julian Nagelsmann aveva brillato in un epico match a Stoccarda che sembrava una finale. La sua capacità di ottenere il meglio da un gruppo talentuoso è stata però messa in dubbio dopo due ko interni nelle finali della Nations League 2025, seguiti dall'imbarazzante 2-0 subito dalla Slovacchia all'esordio nelle qualificazioni mondiali.

    Da allora, però, Nagelsmann ha ribaltato la situazione. La Germania ha chiuso al primo posto nel Gruppo A delle qualificazioni UEFA grazie al 6-0 agli slovacchi a novembre e, con il 2-1 di sabato scorso sui co-padroni di casa degli Stati Uniti, è arrivata a nove vittorie di fila. Ora i quattro volte campioni del mondo tornano a far paura, con Kai Havertz di nuovo in forma e a segno e un Florian Wirtz, al Liverpool, che in nazionale sembra un altro rispetto alla sua prima stagione ad Anfield.

    Nel girone i tedeschi affrontano Curaçao, Costa d’Avorio ed Ecuador, ma in caso di qualificazione potrebbero ritrovare la Francia ai quarti.

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5Inghilterra ↔️

    Statisticamente, Sir Gareth Southgate è l’allenatore inglese più vincente dopo Sir Alf Ramsey, ma non ha interrotto il digiuno di titoli: i Tre Leoni sono usciti battuti dalla finale di Euro 2024 contro la Spagna. La Federcalcio inglese (FA) ha quindi chiamato Thomas Tuchel per guidare la nazionale ai Mondiali 2026. Quali sono le sue chance di successo? È presto per dirlo.

    L'Inghilterra ha sofferto contro avversari chiusi in un girone debole – le gare con l'Andorra sono state indigeste – ma la squadra di Tuchel ha comunque fatto vedere le sue intenzioni diventando la prima nazionale europea a vincere tutte le partite senza subire gol.

    Finora, però, l'Inghilterra non ha convinto nelle amichevoli, confermando una sola cosa: senza Harry Kane è inoffensiva.

    Tuchel ha a disposizione molti giocatori di alto profilo, ma deve ancora trovare il modo migliore per sfruttare il talento di Jude Bellingham, sperando che Kane resti in campo.

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  • ronaldo Getty Images

    4Portogallo ↔️

    Pochi tifosi danno peso alla Nations League, ma per Cristiano Ronaldo e Roberto Martinez è stata un’ancora di salvezza. Dopo l’imbarazzante Europeo 2024 del Portogallo, entrambi erano sotto forte pressione. La vittoria nella Nations League 2025 ha consolidato i loro ruoli di capitano e ct, permettendo a Ronaldo di guidare la Seleção ai Mondiali a 41 anni.

    Dopo aver evitato una squalifica di tre partite per il rosso rimediato nella sconfitta per 2-0 contro l’Irlanda nelle qualificazioni, il cinque volte Pallone d’Oro avrà l’occasione di iniziare bene in Nord America contro Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan.

    Certo, affidarsi ancora a un giocatore reduce da due tornei deludenti può sembrare rischioso, ma il Portogallo ha talento da vendere e può contare su un centrocampo stellare: Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. In una competizione dove il possesso palla farà la differenza, i lusitani potrebbero dominare. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3Francia ↔️

    Didier Deschamps è un osso duro. Il ct della Francia, pragmatico e spietato, sembrava un bersaglio facile dopo un Europeo 2024 soporifero, ma è tornato in campo per vincere la sua seconda Coppa del Mondo prima di chiudere un mandato di 14 anni. I Bleus possono ripetere il trionfo di Russia 2018.

    L’infortunio di Hugo Ekitike è un colpo duro, ma in attacco Deschamps può contare su Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki e Bradley Barcola, pronti a affiancare Kylian Mbappé, stella del palcoscenico più importante del calcio. La difesa è solida, ma a centrocampo manca profondità, e per questo a 35 anni viene ancora convocato N'Golo Kanté.

    Il girone è tosto: Senegal campione d’Africa, Norvegia con Haaland e Iraq. Servirà lottare per il primo posto. La recente sconfitta con la Costa d’Avorio ha evidenziato alcune fragilità, soprattutto con William Saliba out per un problema alla schiena. Superare il girone, comunque, darebbe alla Francia slancio e fiducia per il prosieguo.

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  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Argentina ↔️

    Dopo molte speculazioni, Lionel Messi ha deciso di guidare l’Argentina nella difesa del titolo mondiale, e nessuno è rimasto sorpreso. Poteva ritirarsi quattro anni fa, ma ama giocare per la sua nazionale ed era in forma con l’Inter Miami prima di un lieve infortunio muscolare.

    L'infortunio ha messo in dubbio la sua forma, ma la squadra di Lionel Scaloni non dipende più solo da lui come in Qatar. Julián Álvarez è cresciuto molto negli ultimi quattro anni e Lautaro Martínez arriva al torneo in condizioni migliori, sia mentalmente che fisicamente, rispetto all'ultima edizione.

    Molto dipenderà ancora da Messi, che non è più esplosivo come un tempo, ma la sua sola presenza in campo è una grande spinta per il gruppo argentino. L’Albiceleste, compatta e unita, resta pericolosa. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1Spagna ↔️

    La Spagna è stata eccezionale a Euro 2024 e potrebbe fare ancora meglio ai Mondiali 2026, visto che la sua rosa giovane avrà due anni in più. Tutto però dipende dalla forma di Lamine Yamal: il talento del Barcellona ha saltato la fine della stagione per un problema muscolare che ne limiterà ilimpiego nella fase a gironi.

    La Roja non dovrebbe faticare troppo contro Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, ma i suoi minuti andranno gestiti con cautela. Il recente pareggio in amichevole con l’Iraq ha mostrato che, senza di lui, la squadra soffre in attacco.

    Se però Yamal tornerà al meglio per gli ottavi, la Spagna potrà essere difficile da fermare, grazie a un centrocampo di qualità capace di gestire il possesso anche con caldo intenso e a una difesa solida. Resta da capire se in porta verrà confermato David Raya o se Luis de la Fuente conferirà ancora la maglia da titolare a Unai Simon.

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