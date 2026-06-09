Classifica di forza per i Mondiali 2026: la Spagna resta in testa nonostante i problemi fisici di Lamal Yamal; Carlo Ancelotti riporta il Brasile nella top 10, mentre la nazionale statunitense sale in classifica in vista del grande calcio d'inizio

L'Iran ha conquistato il pass per i Mondiali 2026 rimontando due volte e pareggiando 2-2 con l'Uzbekistan, secondo in classifica, a Teheran nel marzo 2025. Il risultato ha confermato la squadra tra le prime due del Gruppo A dell'AFC. Mehdi Taremi, come previsto, è stato decisivo: l'attaccante dell'Olympiacos ha segnato entrambe le reti della nazionale, ben assistito da Sardar Azmoun.

La rosa non è molto ampia, come dimostrato dalla sconfitta contro gli stessi uzbechi nella Coppa delle Nazioni CAFA 2025, ma l’esperienza non manca e la 21ª posizione nel ranking mondiale impone rispetto. Sarà la loro quarta fase finale consecutiva e, avendo pescato Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, potrebbero finalmente superare il girone al settimo tentativo.

I preparativi della nazionale, e persino la sua partecipazione, sono però finiti nel caos per il conflitto fra Stati Uniti, Israele e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti dichiarato inopportuno far giocare Taremi e compagni, poiché non può garantirne la sicurezza. Nonostante tutte le gare del girone si disputino negli Stati Uniti, la squadra ha dovuto trasferirsi in Messico – dopo aver spostato il quartier generale da Tucson, in Arizona – e dovrà volare sul posto per ogni partita, in una situazione complessa per visti e accessi allo stadio.

Anche Azmoun è stato escluso dalla rosa, avendo, secondo quanto riferito, fatto infuriare il governo iraniano con un post sui social media considerato un atto di slealtà.