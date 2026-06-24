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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

Tradotto da

Classifica di forza per i Mondiali 2026: Inghilterra e Spagna prendono direzioni opposte, mentre Lionel Messi, autore di prestazioni da record, mantiene l'Argentina sulla buona strada per la difesa del titolo

Power rankings
Coppa del Mondo
Inghilterra
USA
Brasile
Spagna
Argentina
Portogallo
Francia
Germania
Olanda
Messico
Norvegia
Scozia
Belgio
Canada
Australia
Uzbekistan
Ecuador
Corea del Sud
Giappone
Nuova Zelanda
Iran
Colombia
Paraguay
Uruguay
Marocco
Senegal
Egitto
Algeria
Ghana
Costa d'Avorio
Sudafrica
Arabia Saudita
Qatar
Croazia
Cabo Verde
Svizzera
Austria
Curaçao
Svezia
Cechia
Bosnia ed Erzegovina
RD Congo
Iraq
Storie

Si sono chiuse le prime due giornate della fase a gironi dei Mondiali 2026 e il torneo continua a offrire grandi emozioni. Nonostante un calendario apparentemente privo di big match nel nuovo formato allargato, non sono mancati i colpi di scena, con i campioni che hanno dato il meglio per le proprie nazionali.

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Messico, Stati Uniti, Germania e Argentina sono già prime nei loro gironi; altre 14 squadre hanno almeno 4 punti, quindi più della metà dei posti per gli ottavi è assegnata. Nella terza giornata resta molto in palio: le altre squadre lottano per gli ultimi posti utili, mentre Messi, Mbappé e Haaland inseguono la Scarpa d’Oro.

Ma chi ha più chance di alzare il trofeo nel New Jersey il 19 luglio? GOAL analizza le probabilità delle 43 squadre ancora in corsa in Nord America...

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026. Eliminate dopo la seconda giornata: Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania e Panama.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Iraq ⬆️

    L’Iraq sapeva che lunedì sera affrontare la Francia sarebbe stato duro, ma la gara si è messa ancora peggio per Graham Arnold e i suoi. Il 3-0 non è umiliante, ma è frustrante: la squadra giocava bene finché un errore difensivo su un rinvio ha permesso a Kylian Mbappé di raddoppiare.

    Inoltre, l’infortunio del capitano Aymen Hussein, uscito nel primo tempo a Filadelfia, costringerà probabilmente l’Iraq a giocare senza di lui contro il Senegal, match da vincere a tutti i costi. La squadra di Arnold sembra ora senza via d’uscita.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Uzbekistan ⬇️

    L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha esordito con una sconfitta 3-1 contro la Colombia, poi martedì ha incassato un 5-0 dal Portogallo a Houston.

    Non sono ancora eliminati, ma per sperare di passare come una delle migliori terze devono battere con largo margine la Repubblica Democratica del Congo.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Qatar ⬇️

    Dopo l’euforia del punto conquistato alla Svizzera all’esordio, è arrivata la delusione per il pesante ko contro il Canada in vista del Qatar. I padroni di casa del 2022 hanno giocato male nell’umiliante 6-0 di Vancouver, ma la loro reazione alla frattura alla gamba che Assim Madibo ha causato a Ismael Kone è stata ancora peggiore, con diversi giocatori non in campo che hanno tentato di difendere l’indifendibile. L’allenatore Julen Lopetegui ha poi litigato con il collega canadese Jess Marsch dopo il fischio finale.

    Nonostante tutto, il Qatar può ancora qualificarsi per gli ottavi, ma battere la Bosnia-Erzegovina appare difficile per una squadra limitata, ora senza Madibo e Homam Ahmed, espulso per fallo da ultimo uomo.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curaçao ⬆️

    Curacao, la nazione più piccola – per superficie e popolazione – mai qualificata ai Mondiali, sapeva che l’impresa sarebbe stata ardua. E così è stato all’esordio contro la Germania, quattro volte campione del mondo: la squadra di Dick Advocaat è stata travolta 7-0 a Houston.

    La piccola nazione caraibica ha però mostrato grande carattere, conquistando un punto contro l’Ecuador grazie a una prestazione eroica del portiere Eloy Room. Battere la Costa d’Avorio e passare il turno resta un’ipotesi remota, ma Curaçao può già essere orgogliosa del proprio impegno.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Sudafrica ⬆️

    Il Sudafrica ha esordito con una pesante sconfitta contro il Messico, co-padrone di casa, e il pareggio sofferto con la Repubblica Ceca nella seconda giornata non basta per sperare negli ottavi.

    I Bafana Bafana sono stati anche un po’ fortunati, poiché hanno avuto l’opportunità di pareggiare dal dischetto a soli sette minuti dalla fine, dopo che Pavel Sulc è stato punito per un fallo di mano in area di rigore, nonostante la palla gli fosse rimbalzata addosso da pochi metri di distanza. Tuttavia, essendosi salvati per un soffio, il Sudafrica può ora sperare in un miracolo nell’ultima partita della fase a gironi.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Nuova Zelanda ⬆️

    La Nuova Zelanda, squadra con il ranking FIFA più basso del torneo, ha finora lottato bene ma ha raccolto solo un punto in due gare. In entrambe le occasioni ha sprecato un doppio vantaggio: prima con l’Iran e poi con l’Egitto, subendo la rimonta e perdendo 3-1 nel secondo tempo.

    Ora gli All Whites puntano a battere un Belgio in crisi nell’ultima gara per sperare negli ottavi.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Arabia Saudita ⬇️

    Per gran parte della gara con l’Uruguay, l’Arabia Saudita sembrava pronta a un nuovo colpo all’esordio, ma è stata raggiunta a 10 minuti dalla fine. Nonostante ciò, la squadra di Georgios Donis ha affrontato la Spagna con fiducia, venendo però travolta con tre gol in 24 minuti e perdendo 4-0 contro la “Roja”.

    Il primo posto è ancora possibile: basta battere Capo Verde nell’ultima giornata per entrare tra le 32 qualificate. Donis spera in una prova simile a quella con l’Uruguay, non al disastro contro la Spagna.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Ecuador ⬇️

    L’Ecuador era arrivato al torneo come possibile sorpresa, forte di una difesa solida ma con dubbi sull’attacco, avendo pareggiato 0-0 cinque delle ultime sei qualificazioni. I timori si sono confermati: dopo la sconfitta all’ultimo minuto con la Costa d’Avorio, La Tri non ha segnato nemmeno contro Curaçao e ha solo un punto in due gare.

    Non tutto è perduto: una vittoria sulla Germania, già prima nel Gruppo E, potrebbe comunque portare l’Ecuador agli ottavi. La squadra di Nagelsmann, con il primo posto assicurato, potrebbe far riposare i titolari, offrendo agli sudamericani una chance inattesa.

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  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay ⬇️

    Come spesso accade nelle sue esperienze da allenatore, l’avventura di Marcelo Bielsa alla guida dell’Uruguay rischia di finire male. La Celeste non ha battuto né l’Arabia Saudita né Capo Verde nelle prime due partite, fallendo due volte il sorpasso per poca lucidità e errori individuali.

    Un pareggio contro la Spagna nell’ultima gara potrebbe ancora bastare per gli ottavi, ma, visti gli avversari finora affrontati, è lecito chiedersi perché Bielsa e i suoi non abbiano già chiuso il discorso qualificazione.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Repubblica Ceca ⬇️

    Il Mondiale si sta rivelando un flop per la Repubblica Ceca, tornata in campo dopo 20 anni. Ha già sprecato due vantaggi: prima col Sudafrica e poi con la Corea del Sud.

    Dopo il ko per 2-1 con la Corea del Sud, il pareggio con il Sudafrica la costringe ora a battere il Messico, in forma sul proprio campo, per sperare negli ottavi.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Capo Verde ⬆️

    Finora la storia più emozionante del torneo è quella di Capo Verde, arrivata nel Gruppo H come squadra da battere ma capace di strappare punti a Spagna e Uruguay con due prestazioni eroiche. La sua partita di domenica a Miami è stata entusiasmante e ha conquistato i tifosi di tutto il mondo.

    Ora un pareggio con l’Arabia Saudita potrebbe bastare per gli ottavi, mentre una vittoria li garantirebbe. Di questo passo, pochi scommetterebbero contro Capo Verde.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32Repubblica Democratica del Congo ↔️

    La Repubblica Democratica del Congo è rimasta demoralizzata per la sconfitta per 1-0 contro la Colombia a Guadalajara. Come nel pareggio d’esordio col Portogallo, i Leopardi hanno lottato, ma a quindici minuti dal termine un tiro deviato di Daniel Munoz ha battuto Lionel Mpasi.

    Tuttavia, la sconfitta cambia poco: l’obiettivo resta gli ottavi e per raggiungerli basta battere l’Uzbekistan nell’ultima gara del girone. Non è nulla di certo, perché la squadra di Fabio Cannavaro può ancora arrivare terza, ma i congolesi firmerebbero subito per questo scenario.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosnia ed Erzegovina ↔️

    La Bosnia-Erzegovina, ultima nel girone, sembrava diretta verso un pareggio a 20 minuti dalla fine contro la Svizzera, ma ha incassato quattro reti nel finale e perso 4-1. Il rosso a Tarik Muharemovic all’80’ ha complicato tutto.

    Grazie al punto conquistato all’esordio contro il Canada, co-padrone di casa, la Bosnia è ancora in corsa per la qualificazione: basterà battere il Qatar nella prossima gara per staccare il pass per i sedicesimi.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    Il Senegal sapeva di aver avuto un sorteggio difficile nel Gruppo I con Francia e Norvegia, e così è stato per la squadra di Pape Thiaw dopo due sconfitte nel New Jersey. In entrambe le gare i Leoni di Teranga hanno sprecato occasioni per ribaltare il risultato, ma alla fine sono stati battuti da Kylian Mbappé ed Erling Haaland.

    Non è ancora tutto perduto: una larga vittoria sull’Iraq potrebbe comunque portare il Senegal agli ottavi, anche se il rischio eliminazione prima ancora di giocare a Toronto resta, in caso di risultati sfavorevoli negli altri gironi.

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  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29Iran ⬆️

    Il trattamento riservato all’Iran in questo Mondiale, influenzato dagli Stati Uniti, co-organizzatori che hanno bombardato di recente il Paese, è stato vergognoso. Nonostante ciò, i pareggi contro Nuova Zelanda e, soprattutto, Belgio sono risultati di rilievo.

    Un po’ di rammarico c’è per non aver sfruttato l’uomo in più negli ultimi 15 minuti contro il Belgio, ma l’Iran è ancora in corsa nel Gruppo G e sa che una vittoria sull’Egitto lo lancerebbe agli ottavi. Sarebbe una vera favola.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28Scozia ↔️

    La Scozia rischia l’eliminazione per aver battuto Haiti solo 1-0. La “Tartan Army” ha festeggiato la prima vittoria ai Mondiali dopo 36 anni, ma la sconfitta contro il Marocco alla seconda giornata l’ha ripiombata in bilico.

    Ora, pur potendo ancora superare il girone per la prima volta nella sua storia anche perdendo col Brasile, servirebbe una sconfitta di misura contro la Seleção. Un pareggio basterebbe, ma il divario tecnico lo rende poco probabile.

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  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Svezia ⬇️

    Che pensare ora della Svezia? Qualificata ai Mondiali per il rotto della cuffia, ha esordito con un 5-1 alla Tunisia, per poi subire sabato lo stesso punteggio dall’Olanda.

    L’allenatore Graham Potter ritiene il punteggio eccessivo: a Houston gli scandinavi hanno dominato il secondo quarto d’ora ma sono andati al riposo sul 2-0. Alexander Isak è parso ancora una volta brillante in sintonia con Viktor Gyokeres, ma la difesa svedese, già incerta, rischia di subire ancora contro il Giappone, tenendo la qualificazione in bilico.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Australia ⬇️

    L’Australia ha raggiunto gli ottavi nel 2022 e, nonostante la sconfitta di venerdì con gli Stati Uniti a Seattle, può ancora qualificarsi. I Socceroos non hanno impensierito i co-padroni di casa e sono tornati con i piedi per terra dopo il successo sulla Turchia.

    Quei tre punti vogliono dire che un pari col Paraguay potrebbe bastare per il passaggio del turno alla squadra di Tony Popovic; dato che gli avversari sono nella stessa situazione, lo spettacolo potrebbe non essere dei migliori quando le due squadre si affronteranno giovedì a San Francisco!...

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️

    Alla sua prima partecipazione ai Mondiali dal 2010, il Paraguay rischiava di uscire subito dopo la pesante sconfitta contro i co-padroni di casa degli Stati Uniti. La squadra ha però reagito, passando in vantaggio contro la Turchia e mantenendolo nonostante l’espulsione di Miguel Almiron poco prima dell’intervallo in circostanze bizzarre.

    Almirón salterà l’ultima del girone con l’Australia, ma poiché un pareggio potrebbe bastare a entrambe per avanzare, la selezione sudamericana potrebbe accontentarsi di un impegno parziale.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Corea del Sud ⬇️

    La Corea del Sud avrebbe dovuto ottenere almeno un punto nella seconda giornata contro il Messico. È stata leggermente superiore in una gara mediocre a Guadalajara, ma è tornata a casa a mani vuote per un errore di Kim Seung-Gyu che ha regalato a Luis Romo una porta vuota.

    Nel finale Cho Gue-Sung ha colpito di testa dall’area piccola, ma Raul Rangel ha respinto. I coreani restano comunque in corsa per gli ottavi: basterà battere il Sudafrica nell’ultima gara del girone.

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  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Belgio ⬇️

    L’ala del Manchester City Jeremy Doku aveva già ammesso a novembre che il Belgio “non era stato all’altezza in molte partite” nelle qualificazioni, quindi le sue prestazioni altalenanti ai Mondiali finora non sorprendono. I Red Devils sono stati disastrosi nel primo tempo contro l’Egitto prima di rimontare e pareggiare, e non sono stati molto meglio nel match a reti inviolate con l’Iran di domenica.

    La scarsa forma di Romelu Lukaku ne limita l’impiego a brevi tratti, e la mancanza di qualità attorno a Kevin De Bruyne costringe l’ex Citizens a fare tutto da solo. La squadra di Rudi Garcia dovrebbe comunque qualificarsi per gli ottavi, ma per andare oltre servirà ben altra prova contro la Nuova Zelanda.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Algeria ⬆️

    Dopo 12 anni di assenza, l’Algeria è tornata ai Mondiali con entusiasmo, battendo l’Olanda in un’amichevole pre-torneo, ma è subito tornata con i piedi per terra nell’esordio contro l’Argentina. La squadra di Vladimir Petkovic si è però ripresa, rimontando la Giordania e vincendo 2-1, tenendo vive le speranze di ottavi.

    L’ultima gara del girone contro l’Austria sarà decisiva, ma un pareggio potrebbe bastare a entrambe per gli ottavi. Poiché il girone chiude per ultimo, le “Volpi del Deserto” conosceranno i loro bisogni quando sabato a Kansas City inizierà la partita.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ghana ⬆️

    Carlos Queiroz ha preso in mano il Ghana solo ad aprile, ma l’ex ct di Portogallo e Iran ha già compiuto un piccolo miracolo. Le Black Stars, dopo il successo all’ultimo respiro su Panama, hanno ottenuto un prezioso 0-0 con l’Inghilterra. Ancora imbattute e con la porta inviolata, si sono quasi garantite l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

    Una vittoria contro la Croazia nella terza giornata potrebbe persino consegnargli il primo posto nel Gruppo L, e per la tenacia mostrata fin qui il Ghana può davvero puntare a un’altra sorpresa.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Austria ⬇️

    Nonostante la sconfitta contro l’Argentina lunedì a Dallas, Ralf Rangnick vede molti aspetti positivi. La sua squadra ha lottato con grinta e ha cercato il pareggio fino agli ultimi secondi di recupero.

    Per questo siamo fiduciosi che, nell’ultima gara del girone contro l’Algeria, l’Austria possa ottenere il risultato necessario per accedere agli ottavi come seconda del Gruppo J, pur dovendo ancora migliorare l’incisività in attacco.

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  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Croazia ⬆️

    La Croazia doveva battere Panama per riprendersi dopo la sconfitta iniziale con l’Inghilterra, e ci è riuscita grazie a un gol di Ante Budimir nel secondo tempo. La vittoria per 1-0 a Toronto, però, non ha placato i dubbi sulle possibilità di Luka Modric e dei suoi compagni veterani.

    Il centrocampista, alla 200ª presenza, è stato discreto, ma la squadra ha sofferto e ha bisogno delle parate di Livakovic per battere una delle formazioni più deboli. Contro il Ghana servirà un netto salto di qualità per evitare l’eliminazione.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Egitto ⬆️

    L’Egitto attendeva da tempo la sua prima vittoria ai Mondiali, perciò l’entusiasmo per il successo sulla Nuova Zelanda a Vancouver era inevitabile. Come previsto, Mohamed Salah è stato decisivo: ha segnato un gol e offerto un assist nella rimonta del secondo tempo.

    Una vittoria sull’Iran nella terza giornata li confermerebbe vincitori del Gruppo G; basterebbe però anche un pareggio per un percorso più agevole nella fase a eliminazione diretta.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Canada ⬆️

    La vittoria 6-0 del Canada sul Qatar è passata in secondo piano rispetto al grave infortunio di Ismael Kone, colpito da un fallo di Assim Madibo che gli ha fratturato una gamba. Kone, eletto miglior giocatore della gara con la Bosnia-Erzegovina, è una perdita enorme per i Canucks.

    L’allenatore Jesse Marsch si è detto orgoglioso della reazione della squadra, che ora, unita dal dolore, può trovare nuova forza.

    Con l’hat-trick di Jonathan David, i co-padroni di casa possono ancora puntare al primo posto: basterebbe un punto contro la Svizzera nell’ultima gara, un traguardo storico per una squadra mai vincitrice ai Mondiali.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Costa d'Avorio ↔️

    La Costa d’Avorio ha vissuto emozioni opposte nelle prime due partite dei Mondiali. Gli Elefanti hanno vinto 1-0 all’esordio contro l’Ecuador grazie a un gol al 90°, ma hanno subito la rimonta della Germania a Houston con la rete di Deniz Undav nel recupero.

    Una sconfitta dura da accettare, visto che gli ivoriani avevano creato diverse occasioni per vincere. Tuttavia, una vittoria contro Curaçao basterebbe alla squadra di Emerse Fae per passare agli ottavi come seconda del girone.

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  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    15Svizzera ⬆️

    Dopo il deludente pareggio iniziale col Qatar, la Svizzera ha reagito battendo 4-1 la Bosnia-Erzegovina a Los Angeles e si è qualificata per la fase a eliminazione diretta.

    La vittoria per 4-1, con tutte le reti segnate dopo il 74°, è stata illuminata dalla doppietta di Johan Manzambi, subentrato dalla panchina. Probabilmente sarà titolare contro il Canada, padrone di casa, in un match che vale il primo posto nel Gruppo B, contro una squadra che ha sofferto l’assenza di concretezza in avanti.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Colombia ⬆️

    L'obiettivo della Colombia era chiaro: vincere le prime due partite per assicurarsi la qualificazione prima di affrontare il Portogallo, favorito per la vittoria nel Gruppo K. La squadra di Nestor Lorenzo ha centrato l'obiettivo: dopo il 3-1 sull'Uzbekistan è arrivato l'1-0 sulla Repubblica Democratica del Congo grazie all'unico gol del terzino Daniel Muñoz, rivelatosi finora il miglior punto di forza in attacco.

    Ora basta non perdere contro il Portogallo per chiudere al primo posto. Battere Cristiano Ronaldo e compagni non sarà facile, visto il loro 5-0 all’Uzbekistan, ma la pressione su Luis Díaz è calata e il talento colombiano può punire in contropiede una “Seleção” costretta a cercare la vittoria a Miami. 

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Messico ⬆️

    Il Messico è la prima squadra qualificata per la fase a eliminazione diretta grazie al 1-0 sulla Corea del Sud a Guadalajara, pur non brillando. L’unico gol, un autogol del portiere coreano Kim Seung-gyu, basta a “El Tri”, mentre gli ospiti chiudono con più tiri, più possesso palla e un xG più alto.

    Al ct messicano Javier Aguirre poco importa: ha già conquistato il primo posto nel girone e potrà giocare in casa sia agli ottavi sia, eventualmente, ai quarti. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Stati Uniti ⬆️

    Che inizio per gli Stati Uniti! I co-organizzatori hanno esordito battendo il Paraguay a Los Angeles e poi hanno confermato il loro momento di forma superando l’Australia a Seattle.

    Rimane l’incognita sulle condizioni di Christian Pulisic, ma Mauricio Pochettino può ora gestire le energie della squadra: giovedì contro la Turchia, già eliminata, arriverà il primo posto matematico nel Gruppo D. Probabile quindi un ampio turnover per far riposare i titolari in vista degli ottavi.

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  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Giappone ↔️

    Nonostante alcuni infortuni, il Giappone era favorito e ha confermato il pronostico: ha rimontato due volte contro l’Olanda e poi ha battuto la Tunisia, ipotecando gli ottavi di finale.

    Per il primo posto nel Gruppo F potrebbe bastare una vittoria sulla Svezia, e con l’attuale slancio i Blue Samurai possono farcela.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Paesi Bassi ↔️

    Dopo il 2-2 con il Giappone, criticato per il suo atteggiamento, Ronald Koeman ha reagito. A Houston gli Orange hanno travolto la Svezia. 

    La scelta dell’allenatore di schierare Brian Brobbey dall’inizio ha pagato: l’attaccante del Sunderland ha segnato due volte nei primi 17 minuti. Denzel Dumfries ha mostrato perché il Real Madrid lo ha ingaggiato, con una prova dinamica sulla fascia destra, mentre Cody Gakpo ha zittito i critici con due gol e un assist. Improvvisamente, gli Orange sembrano pronti non solo a chiudere al primo posto nel girone battendo l’Ecuador, ma anche a essere protagonisti nella fase a eliminazione diretta. 

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norvegia ↔️

    Era prevedibile che la Norvegia sarebbe arrivata fin dove Erling Haaland l’avrebbe portata in questo torneo e, dopo le prime due partite, sembra poter arrivare lontano nella fase a eliminazione diretta. Haaland ha già segnato quattro gol: una doppietta all’Iraq e un’altra al Senegal, garantendo il passaggio del turno dal Gruppo I.

    Per superare la Francia e vincere il girone servirà un ulteriore salto di qualità; in caso contrario, incontrare la seconda del Gruppo E – probabilmente la Costa d’Avorio – non sarebbe un ostacolo insormontabile.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Marocco ↔️

    Oltre a Lionel Messi, che ha guidato l’Argentina alla vittoria, il Marocco è stato il grande protagonista di Qatar 2022: i Leoni dell’Atlante sono diventati la prima nazionale africana a raggiungere le semifinali. Le loro prestazioni nel 2026 confermano che i campioni d’Africa in carica possono fare di nuovo strada.

    I due splendidi gol di Ismael Saibari contro Brasile e Scozia hanno già portato quattro punti e, con la gara contro Haiti, fanalino di coda del Gruppo C, ancora da giocare, la squadra può puntare a una vittoria larga e alla vetta della classifica.

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  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Brasile ↔️

    Lo scorso maggio la CBF ha convinto Carlo Ancelotti a guidare la Seleção verso il sesto titolo. Dopo il pareggio con il Marocco e i miglioramenti contro Haiti, l’Italia sa che il percorso è impegnativo.

    Matheus Cunha e Vinicius Jr sembrano in forma, e anche se Raphinha è infortunato, il ritorno di Neymar dovrebbe comunque dare slancio al morale. Con quattro punti in classifica, battere la Scozia è fondamentale per puntare al primo posto nel Gruppo C.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portogallo ↔️

    Dopo il deludente pareggio con la Repubblica Democratica del Congo all’esordio nel Gruppo K, è tornata la domanda: la Seleção starebbe meglio senza Cristiano Ronaldo? Contro l’Uzbekistan, però, la squadra ha festeggiato il ritorno in attacco del 41enne, autore di una doppietta nel 5-0 di martedì ai danni dei debuttanti del torneo.

    Sabato arriverà la Colombia, un test ben più duro, ma con un Ronaldo in forma i lusitani guardano con fiducia alla fase a eliminazione diretta.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Inghilterra ⬇️

    Per il quarto torneo di fila, l’Inghilterra ha seguito la vittoria all’esordio con un pareggio deludente, fermata martedì dal Ghana in una prova che suggerisce difficoltà contro difese chiuse. L’euforia per il successo sulla Croazia è già svanita, e i Tre Leoni devono ancora migliorare in fase offensiva.

    Sabato, vincendo contro Panama, dovrebbero comunque conquistare il primo posto nel Gruppo L, ma poche squadre temeranno l’Inghilterra nelle fasi successive del torneo.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Germania ⬆️

    Dopo il 7-1 a Curaçao, vittoria poco indicativa, la Germania di Nagelsmann ha superato un difficile test contro la Costa d’Avorio di Yann Diomande.

    I quattro volte campioni del mondo sono andati all’intervallo sotto di un gol a Houston, ma le mosse di Nagelsmann hanno ribaltato l’incontro: il subentrato Deniz Undav ha firmato una doppietta, compreso il successo nel recupero che vale il comando del Gruppo E.

    Rimane comunque l’allarme per la difesa, che dovrà essere più solida negli ottavi. Ora resta da capire se Nagelsmann lancerà Undav dall’inizio contro l’Ecuador: l’attaccante ha già segnato tre volte in 56 minuti in Nord America.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Spagna ⬆️

    Dopo lo scialbo 0-0 all’esordio con Capo Verde, la Spagna ha ritrovato se stessa battendo l’Arabia Saudita. Merito anche del ritorno di Lamine Yamal, subito in gol, e della risposta di Mikel Oyarzabal alle critiche, che hanno spianato la strada ai campioni d’Europa verso gli ottavi.

    L’avversario dei sedicesimi dipenderà dall’ultima gara col’Uruguay: vincendo, la Spagna potrebbe evitare l’Argentina nel primo turno ad eliminazione diretta.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Francia ↔️

    Kylian Mbappé ha dimostrato di puntare in alto ai Mondiali 2026. La stella del Real Madrid ha siglato la sua seconda doppietta consecutiva nel 3-0 all’Iraq di lunedì, restando così dietro a Lionel Messi nella corsa alla Scarpa d’Oro. Ousmane Dembélé ha finalmente segnato in un grande torneo, grazie soprattutto a Michael Olise, già a quota tre assist in Nord America.

    Nonostante un attacco formidabile, la Francia di Didier Deschamps non ha brillato a Filadelfia, nemmeno prima del ritardo di due ore per il temporale. L’attesissima sfida di venerdì contro la Norvegia dirà molto sulle chance dei Bleus di raggiungere la terza finale consecutiva.

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    1Argentina ↔️

    La buona notizia per l’Argentina è che Lionel Messi sembra capace, da solo, di portare la nazionale alla seconda Coppa del Mondo consecutiva. La cattiva è che potrebbe doverlo fare.

    Lionel Scaloni ha ovviamente impostato la squadra per valorizzarne il talento, e oggi, nel giorno dei suoi 39 anni, Messi ha già segnato cinque gol, inclusa la doppietta all’Austria. 

    Preoccupa però che nessun altro abbia ancora segnato. C’è ancora tempo perché Lautaro Martínez o Julián Álvarez si accendano: se succederà, i campioni in carica saranno difficili da fermare grazie alla loro solidità in difesa e a centrocampo.