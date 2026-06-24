Classifica di forza per i Mondiali 2026: Inghilterra e Spagna prendono direzioni opposte, mentre Lionel Messi, autore di prestazioni da record, mantiene l'Argentina sulla buona strada per la difesa del titolo

La buona notizia per l’Argentina è che Lionel Messi sembra capace, da solo, di portare la nazionale alla seconda Coppa del Mondo consecutiva. La cattiva è che potrebbe doverlo fare.

Lionel Scaloni ha ovviamente impostato la squadra per valorizzarne il talento, e oggi, nel giorno dei suoi 39 anni, Messi ha già segnato cinque gol, inclusa la doppietta all’Austria.

Preoccupa però che nessun altro abbia ancora segnato. C’è ancora tempo perché Lautaro Martínez o Julián Álvarez si accendano: se succederà, i campioni in carica saranno difficili da fermare grazie alla loro solidità in difesa e a centrocampo.