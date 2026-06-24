Classifica di forza per i Mondiali 2026: Inghilterra e Spagna prendono direzioni opposte, mentre Lionel Messi, autore di prestazioni da record, mantiene l'Argentina sulla buona strada per la difesa del titolo

Messico, Stati Uniti, Germania e Argentina sono già prime nei loro gironi; altre 14 squadre hanno almeno 4 punti, quindi più della metà dei posti per gli ottavi è assegnata. Nella terza giornata resta molto in palio: le altre squadre lottano per gli ultimi posti utili, mentre Messi, Mbappé e Haaland inseguono la Scarpa d’Oro.
Ma chi ha più chance di alzare il trofeo nel New Jersey il 19 luglio? GOAL analizza le probabilità delle 43 squadre ancora in corsa in Nord America...
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026. Eliminate dopo la seconda giornata: Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania e Panama.