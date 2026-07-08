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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

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Classifica di forza della Coppa del Mondo 2026: la Francia resta al comando, l’Inghilterra convince, l’Argentina mostra ancora debolezze in un’altra partita thrilling

Power rankings
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Storie

Siamo alla fase finale! Con sole otto squadre, i Mondiali 2026 stanno per esplodere, e la posta in gioco è altissima per ogni qualificata ai quarti. Il prossimo turno promette ancora grandi emozioni, dopo i continui momenti magici di questo torneo.

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Negli ottavi di finale c’è stato di tutto: dalla vittoria mozzafiato dell’Inghilterra sul Messico all’epica rimonta dell’Argentina sull’Egitto, fino al netto successo del Belgio sugli Stati Uniti. Erling Haaland ha dominato la sua prima Coppa del Mondo, siglando entrambe le reti della Norvegia contro il Brasile, ma abbiamo anche detto addio a un’altra icona: il sogno di Cristiano Ronaldo si è infranto con la sconfitta del Portogallo per mano della Spagna.

Ora che siamo al nocciolo della questione, chi può sollevare il trofeo nel New Jersey il 19 luglio? GOAL classifica qui le otto squadre rimaste...

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026. Eliminate agli ottavi: Canada, Paraguay, Brasile, Messico, Portogallo, Stati Uniti, Egitto e Colombia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belgio ⬆️

    Il Belgio è cresciuto in torneo. Dopo aver faticato nei gironi e essere stato sotto 2-0 contro il Senegal a quattro minuti dalla fine dei sedicesimi, ha ritrovato la forma in extremis e si è qualificato ai quarti.

    I Diavoli Rossi hanno confermato la rimonta con la migliore prestazione dell’estate, eliminando gli Stati Uniti, e l’allenatore Rudi Garcia è stato premiato per il coraggio di lasciare in panchina Kevin De Bruyne e Jeremy Doku. Charles De Ketelaere ha finalmente guidato l’attacco, mentre Romelu Lukaku è rimasto un’opzione a partita in corso.

    Per battere la Spagna nei quarti servirà un ulteriore salto di qualità, ma l’ottimismo è tornato.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Svizzera ⬆️

    Non è stata una partita bella da vedere, ma nessuno si aspettava che gli ottavi tra Svizzera e Colombia lo fossero. Entrambe le squadre erano arrivate a Vancouver con un gioco solido ma poco spettacolare, quindi non è stato sorprendente che l’incontro si decidesse ai rigori.

    Gli svizzeri meritano credito per aver vinto senza l’infortunato Johan Manzambi, rivelazione del torneo, e con l’eroe dei rigori Ruben Vargas entrato solo dalla panchina. Ora, pur essendo nettamente sfavoriti nei quarti contro l’Argentina, troveranno motivazione nelle ultime opache prestazioni dei campioni.

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Marocco ⬇️

    Jesse Marsch ha definito il Canada migliore del Marocco negli ottavi, ma le sue parole sono risultate esagerate. I canadesi hanno creato qualche problema ai “Leoni dell’Atlante”, però il 3-0 finale ha premiato eccessivamente i nordamericani.

    Ora il Marocco, quarto nell’ultimo Mondiale, affronta la Francia, che in Qatar fermò la sua striscia vincente e oggi sembra ancora più forte. Anche i nordafricani, però, sono cresciuti in attacco e cercheranno la rivincita senza nulla da perdere.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Norvegia ⬆️

    C’è forse una squadra che si sta divertendo più della Norvegia ai Mondiali 2026? Alla vigilia degli ottavi contro il Brasile avevamo avvertito: gli scandinavi, già sicuri dell’obiettivo minimo (superare la fase a gironi), erano un incubo per la Seleção perché giocavano con totale libertà.

    Avevamo anche sottolineato che, con Erling Haaland, la Norvegia disponeva di una vera e propria “palla da demolizione” in grado di sfondare una delle coppie di difensori centrali più solide del calcio mondiale – e così è stato, con l’“assassino sorridente” che ha segnato una doppietta a East Rutherford. La Norvegia partirà ancora una volta sfavorita contro l’Inghilterra nei quarti di finale, ma questo le andrà benissimo. Tutta la pressione ricade sugli avversari – ancora una volta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentina ⬇️

    L’Argentina è fortunata o tenace? Entrambe le cose: la sorte ha sorriso alla squadra di Lionel Scaloni contro l’Egitto, ma va riconosciuto il merito con cui ha rimontato dal 2-0 a 11 minuti dalla fine, battendo i Faraoni 3-2 in un ottavo di finale epico ad Atlanta.

    Lionel Messi, come previsto, ha guidato la rimonta: dopo l’ennesimo rigore sbagliato, ha servito l’assist a Cristian Romero e ha poi segnato lui stesso, prima che Enzo Fernández, di testa, fissasse il 3-2 finale su cross di Lautaro Martínez.

    Ora l’Albiceleste dovrebbe superare la Svizzera nei quarti, ma dopo le fatiche con Capo Verde e Egitto, la terza sfida potrebbe essere quella giusta per i campioni in carica?...

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3Inghilterra ⬆️

    La prova più dura del Mondiale ha finalmente fatto emergere il meglio dell’Inghilterra di Thomas Tuchel, che ha mostrato qualità e carattere vincendo 3-2 sul Messico nell’Azteca.

    Jude Bellingham è stato brillante nella vittoria per 3-2 su El Tri, ma l’Inghilterra ha offerto una vera prova di squadra a Città del Messico che avrà fatto miracoli per la sua fiducia in vista dei quarti contro la Norvegia. Tutti sanno che Erling Haaland è una minaccia per le loro speranze di qualificazione, ma Tuchel è convinto che, se l’Inghilterra riuscirà a tagliare i rifornimenti all’attaccante, Bellingham e Harry Kane penseranno al resto.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2Spagna ↔️

    La Spagna non ha brillato come contro l’Austria, ma lunedì ha battuto il Portogallo, la sfida più dura finora. Il gol di Mikel Merino nel recupero ha tenuto in vita il sogno mondiale dopo l’Europeo 2024.

    Nonostante alcune giocate interessanti, Lamine Yamal non ha ancora brillato come atteso. Il Belgio, migliorato ma ancora fragile in difesa, potrebbe essere l’avversario ideale per il giovane talento, che con i compagni punta ai quarti di finale di venerdì.

  • mbappe(C)Getty Images

    1Francia ↔️

    Il Paraguay ha lottato per mettere in difficoltà la Francia, ma Kylian Mbappé ha deciso l’incontro con un rigore. Come ha sottolineato l’attaccante, i Bleus non si sono lasciati intimidire dal gioco duro degli avversari.

    Ora la Francia dovrà ritrovare il miglior gioco per battere il Marocco nei quarti, ma la squadra di Didier Deschamps ha dimostrato di saper vincere anche in modo poco elegante, confermandosi favorita per la Coppa del Mondo.

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