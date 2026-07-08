Il Belgio è cresciuto in torneo. Dopo aver faticato nei gironi e essere stato sotto 2-0 contro il Senegal a quattro minuti dalla fine dei sedicesimi, ha ritrovato la forma in extremis e si è qualificato ai quarti.

I Diavoli Rossi hanno confermato la rimonta con la migliore prestazione dell’estate, eliminando gli Stati Uniti, e l’allenatore Rudi Garcia è stato premiato per il coraggio di lasciare in panchina Kevin De Bruyne e Jeremy Doku. Charles De Ketelaere ha finalmente guidato l’attacco, mentre Romelu Lukaku è rimasto un’opzione a partita in corso.

Per battere la Spagna nei quarti servirà un ulteriore salto di qualità, ma l’ottimismo è tornato.