Negli ottavi di finale c’è stato di tutto: dalla vittoria mozzafiato dell’Inghilterra sul Messico all’epica rimonta dell’Argentina sull’Egitto, fino al netto successo del Belgio sugli Stati Uniti. Erling Haaland ha dominato la sua prima Coppa del Mondo, siglando entrambe le reti della Norvegia contro il Brasile, ma abbiamo anche detto addio a un’altra icona: il sogno di Cristiano Ronaldo si è infranto con la sconfitta del Portogallo per mano della Spagna.
Ora che siamo al nocciolo della questione, chi può sollevare il trofeo nel New Jersey il 19 luglio? GOAL classifica qui le otto squadre rimaste...
Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026. Eliminate agli ottavi: Canada, Paraguay, Brasile, Messico, Portogallo, Stati Uniti, Egitto e Colombia.