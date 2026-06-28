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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

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Classifica di forza della Coppa del Mondo 2026: l’Argentina perde la vetta dopo un brivido contro Capo Verde, mentre Francia e Spagna lanciano un chiaro segnale

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Storie

Finalmente è iniziata la vera Coppa del Mondo! Dopo una fase a gironi noiosa per colpa di un formato assurdo, i primi scontri diretti hanno portato un po’ di pathos, con Germania e Paesi Bassi eliminate negli ottavi. Anche altre big hanno rischiato l’uscita.

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A Miami, Capo Verde ha costretto l’Argentina campione del mondo ai supplementari, e Messi & Co. sono stati felici di passare agli ottavi. Stessa sorte per l’Inghilterra, sotto di un gol a 15 minuti dalla fine contro la Repubblica Democratica del Congo, prima che Kane siglasse una doppietta decisiva.

Francia e Spagna hanno lanciato un chiaro segnale, mentre il Belgio ha rimontato il Senegal. Tra i co-organizzatori, gli Stati Uniti in dieci hanno eliminato la Bosnia-Erzegovina, il Messico ha vinto ancora senza subire gol contro l’Ecuador e il Canada ha segnato all’ultimo minuto contro il Sudafrica.

Ora che siamo nel vivo, chi può vincere il trofeo il 19 luglio nel New Jersey? GOAL classifica qui le 16 squadre rimaste...

Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026. Eliminate ai sedicesimi: Sudafrica, Giappone, Germania, Paesi Bassi, Costa d’Avorio, Svezia, Ecuador, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Algeria, Capo Verde, Austria, Australia, Ghana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Dopo il ko 4-1 all’esordio con gli Stati Uniti, il Paraguay sembrava fuori dagli ottavi. Da allora, però, la squadra di Gustavo Alfaro si è rivelata solida: ha battuto a sorpresa la Turchia, pareggiato con l’Australia e, sempre ai rigori, eliminato la Germania, quattro volte campione del mondo, dopo l’1-1 a Boston. 

    Ora, per eguagliare il miglior risultato della storia (quarti di finale nel 2010), la squadra di José Canale deve fermare la Francia, forse l’impresa più dura del torneo. Ma essere già qui, dopo il ko all’esordio contro i co-padroni di casa di Mauricio Pochettino, è un traguardo straordinario.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Egitto ⬆️

    Sinceramente, l’Egitto non ha brillato dopo l’ottimo esordio contro il Belgio. Ha avuto fortuna contro l’Iran, conquistando il punto che serviva per il secondo posto, e poi ha sofferto contro l’Australia.

    Ma poco importa: l’Egitto era arrivato in Nord America senza mai aver vinto un match ai Mondiali e ora è agli ottavi. Con grande freddezza ha superato l’Australia ai rigori, mandando in estasi 120 milioni di persone e guadagnandosi il sogno di affrontare l’Argentina ad Atlanta.

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  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Canada ⬆️

    Come le altre due nazioni co-organizzatrici, il Canada ha finora avuto un percorso agevole. Si è qualificato agli ottavi soprattutto grazie al Qatar nel girone e, pur arrivando secondo dietro la Svizzera, ha affrontato un Sudafrica molto modesto. 

    Bisogna però rendere merito a Jesse Marsch: l’americano ha portato agli ottavi una nazionale mai vincente ai Mondiali, e ora i canadesi, senza nulla da perdere, affrontano la favorita Marocco a Houston. La loro capacità di lottare fino alla fine, come dimostrato nel 1-0 sul Sudafrica, lascia presagire che possano ancora sorprendere.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belgio ⬆️

    Il Belgio resta in gara per un soffio. Dopo aver superato a fatica la fase a gironi, era sotto 2-0 contro il Senegal a quattro minuti dalla fine della prima partita a eliminazione diretta a Seattle. I “Red Devils” avevano offerto una prestazione disastrosa, e l’allenatore Rudi Garcia appariva disorientato dopo aver sostituito i due giocatori più talentuosi, Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, prima dell’ora di gioco.

    Poi, dal nulla, la rimonta: i gol di Romelu Lukaku e Youri Tielemans hanno portato la partita ai supplementari, prima che un rigore discutibile, conquistato e trasformato dallo stesso Tielemans, regalasse la vittoria. La loro fortuna potrebbe esaurirsi agli ottavi contro gli Stati Uniti, ma se i fuoriclasse belgi ritrovassero la forma migliore, potrebbero ancora mettere in difficoltà chiunque.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Svizzera ⬆️

    Pochi li notano, ma alla Svizzera non importa. Dopo l’imbarazzante pareggio all’esordio con il Qatar, la squadra di Murat Yakin ha mantenuto la calma, lavorato sodo e si è qualificata agli ottavi. Prima ha battuto il Canada, conquistando il primo posto nel girone, poi ha superato 2-1 l’Algeria nei sedicesimi.

    Non raggiunge i quarti da quando ospitò il torneo nel 1954, ma in Nord America può eguagliare quel risultato, visto che la Colombia non è un ostacolo insormontabile. In più, il ventenne Johan Manzambi, rivelazione del torneo, può far male a chiunque con velocità e potenza.

  • HaalandGetty Images

    11Norvegia ⬆️

    Non poteva che essere lui. Mentre la Norvegia si preparava ai supplementari contro la Costa d’Avorio, Erling Haaland ha chiuso una bella azione di squadra, portando la sua nazionale agli ottavi. Non è stato un tiro spettacolare, come ha ammesso il suo sorriso ironico, ma lui è sempre nel posto giusto al momento giusto.

    Se l’attaccante del Manchester City riuscirà a battere il Brasile è tutto da vedere, ma la pressione è svanita per le “outsider”, che ora si divertono e rendono la Norvegia più pericolosa di prima.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Messico ⬆️

    Il Messico non raggiunge i quarti di finale dei Mondiali dal 1986, quando ospitò la competizione, ma ora può eguagliare quel risultato. L’Inghilterra è un avversario tosto, soprattutto per una nazionale convinta di essere maledetta dopo sette eliminazioni consecutive agli ottavi. Tuttavia, il Messico ha grande slancio giocando in casa. 

    Ha vinto i tre match del girone e battuto l’Ecuador negli ottavi senza subire gol. Inoltre, la sfida con l’Inghilterra si giocherà all’Azteca, a oltre 2000 metri di quota: qui il Messico non ha mai perso in Coppa del Mondo. El Tri può dunque credere nella propria striscia positiva.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Stati Uniti ⬆️

    L’entusiasmo per la nazionale Usa cresce: i padroni di casa hanno superato con autorità i sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina a San Francisco. Folarin Balogun è stato ancora decisivo in zona gol, poi Malik Tillman ha chiuso il match con un preciso calcio di punizione, regalando agli Stati Uniti solo la seconda vittoria nella fase a eliminazione diretta del torneo.

    L’unico neo è l’espulsione di Balogun, che salterà gli ottavi di lunedì contro il Belgio. La squadra di Pochettino può comunque crederci, considerando il proprio momento e le prestazioni dei Red Devils, anche se a marzo gli Stati Uniti hanno perso 5-2 in amichevole contro la squadra di Rudi Garcia.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portogallo ⬇️

    Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sono stati molto fortunati. Dopo un buon primo tempo contro la Croazia, il Portogallo è stato dominato nella ripresa e ha pareggiato solo grazie a un rigore di Ronaldo, rispondendo al vantaggio di Perisic. La vittoria 2-1 è arrivata grazie al testa di Ramos (che dovrebbe essere titolare) e all’annullamento, contestato, del gol di Gvardiol nel recupero. 

    La Seleção ha talento, in particolare a centrocampo, e potrebbe battere la Spagna come già fatto ai rigori nella finale della Nations League dello scorso anno; tuttavia non è affatto certa di riuscirci. Nel girone è arrivata seconda dietro la Colombia e le difficoltà contro la Croazia non promettono bene.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Colombia ⬆️

    La Colombia ai Mondiali ha mostrato solidità più che spettacolo, ma sta raggiungendo i suoi obiettivi. Preoccupa però l'inefficienza sotto porta. Dopo i 24 tiri senza reti contro il Portogallo, venerdì hanno trasformato solo uno dei 20 tentativi contro il Ghana. Tuttavia, sembra che presto la squadra – e soprattutto Luis Díaz – troverà la via del gol.

    La difesa, solida, ha tenuto la porta inviolata per tre gare di fila. Contro la Svizzera, un avversario tosto, i Cafeteros possono comunque raggiungere i quarti come nel 2014. 

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6Inghilterra ⬇️

    L’Inghilterra delude ma passa il turno: storia nota. Ad Atlanta, contro la Repubblica Democratica del Congo, i Tre Leoni sono stati inferiori a molte rivali, ma hanno vinto grazie a due gol di Harry Kane.

    Il capitano inglese ha firmato una doppietta che ha ribaltato il punteggio e proiettato i suoi verso il match di domenica contro il Messico, co-padrone di casa. La squadra di Thomas Tuchel è più talentuosa di El Tri, ma il caloroso pubblico dell’Estadio Azteca e l’altitudine potrebbero riequilibrare le sorti dell’incontro.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brasile ↔️

    Il Brasile era in difficoltà contro il Giappone, sotto 1-0 all’intervallo, incapace di sfondare la difesa avversaria e di contenere le ripartenze della squadra di Hajime Moriyasu. Ma Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia, non si è perso d’animo. 

    Con freddezza passa a un 4-2-4: la scelta di confermare Casemiro viene premiata dal gol del centrocampista, poi l’ingresso di Gabriel Martinelli vale il 2-1 nel recupero. 

    Il Brasile resta imperfetto, con lacune nei terzini e a centrocampo, ma può contare su attaccanti di talento e, con Don Carlo in panchina, tutto è ancora possibile per i cinque volte campioni del mondo. 

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marocco ⬆️

    Il Marocco ha pareggiato nei minuti di recupero con Issa Diop, portando la partita ai supplementari contro l’Olanda e vincendo poi ai rigori. La squadra di Mohamed Ouahbi ha dominato a Monterrey, ma ha trovato sulla sua strada sfortuna, imprecisione sotto porta e le parate di un brillante Bart Verbruggen.

    Ora, dopo aver superato il turno, la squadra quarta in Qatar 2022 può puntare ai quarti di finale affrontando un Canada limitato. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    Cosa pensare della prestazione dell’Argentina contro Capo Verde? I campioni in carica, pur conoscendo l’avversario, sono sembrati sorpresi dalla qualità degli esordienti ai Mondiali, usciti imbattuti da un girone con la Spagna.

    L’Argentina è apparsa lenta e impacciata per tutto l’incontro ed ha evitato la più grande sorpresa della storia dei Mondiali solo grazie a Lionel Messi e a un paio di gol su calcio piazzato. Ora si spera che questo spavento riporti la concentrazione degli argentini in vista di un’altra partita che dovrebbero vincere, contro l’Egitto, ma Capo Verde ha messo a nudo alcune gravi lacune nella squadra di Lionel Scaloni: prima fra tutte, la dipendenza quasi totale da Messi per la creatività e i gol.

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Spagna ⬆️

    Benvenuta alla festa, Spagna! Dopo una fase a gironi opaca, i campioni d’Europa in carica si sono finalmente presentati sul palcoscenico più importante del calcio con una convincente vittoria per 3-0 sull’Austria, grazie a Mikel Oyarzabal, che ha dimostrato di poter guidare la sua nazionale verso la gloria mondiale.

    Solo Erling Haaland ha segnato più gol in nazionale dell’icona della Real Sociedad dall’inizio del 2025, ma sull’attaccante basco pesava l’obbligo di dimostrare il proprio valore nella fase a eliminazione diretta, dove la Spagna non vinceva dal 2010, anno del suo ultimo trionfo. Ora arriva il Portogallo, test ben più duro per le ambizioni della Roja, ma se la Spagna manterrà questo livello di pressing potrà sopraffare Cristiano Ronaldo e compagni. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1Francia ⬆️

    Qualcuno fermerà la Francia dal raggiungere la terza finale mondiale di fila? Finora i Bleus sembrano inarrestabili. L’attacco, il migliore del torneo, è così forte che Didier Deschamps può permettersi di lasciare in panchina Desire Doue o Bradley Barcola, mentre Rayan Cherki resta ai margini.

    Contro la Svezia Barcola ha segnato il suo secondo gol, mentre i vicecampioni 2022 hanno raggiunto gli ottavi grazie a Michael Olise e Kylian Mbappé. Sabato a Filadelfia la Francia dovrebbe battere senza problemi il Paraguay. 

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