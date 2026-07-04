Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sono stati molto fortunati. Dopo un buon primo tempo contro la Croazia, il Portogallo è stato dominato nella ripresa e ha pareggiato solo grazie a un rigore di Ronaldo, rispondendo al vantaggio di Perisic. La vittoria 2-1 è arrivata per merito di un testa di Ramos (che dovrebbe essere titolare) e dell’annullamento, contestato, di un gol di Gvardiol quasi al 90’.

La Seleção ha talento, in particolare a centrocampo, e potrebbe battere la Spagna come già fatto ai rigori nella finale della Nations League 2021, ma non siamo ottimisti. Nel girone è arrivata seconda dietro la Colombia e le difficoltà contro la Croazia non fanno ben sperare.