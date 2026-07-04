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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e Tom Maston

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Classifica di forza della Coppa del Mondo 2026: l’Argentina perde la vetta dopo un brivido contro Capo Verde, ma Francia e Spagna lanciano un chiaro segnale

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Storie

Finalmente è iniziata la vera Coppa del Mondo! Dopo una fase a gironi noiosa per colpa di un formato ridicolo, i primi match a eliminazione diretta hanno finalmente portato un po’ di pathos, con Germania e Paesi Bassi eliminate negli ottavi. Anche altre due big potevano uscire.

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A Miami, Capo Verde ha costretto l’Argentina campione del mondo ai supplementari, e Messi & Co. sono stati felici di passare agli ottavi. Stessa sorte per l’Inghilterra, sotto di un gol a 15 minuti dalla fine contro la Repubblica Democratica del Congo, prima che Harry Kane siglasse una doppietta decisiva.

Francia e Spagna hanno lanciato un chiaro segnale, mentre il Belgio ha completato una rimonta incredibile contro il Senegal. Tra i padroni di casa, gli Stati Uniti in dieci hanno eliminato la Bosnia-Erzegovina, il Messico ha vinto ancora senza subire gol contro l’Ecuador e il Canada ha segnato all’ultimo minuto contro il Sudafrica.

Ora che siamo nel vivo, chi può vincere il trofeo il 19 luglio nel New Jersey? GOAL classifica qui le 16 squadre rimaste...

Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026. Squadre eliminate negli ottavi: Canada, Paraguay, Brasile.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Egitto ⬆️

    Sinceramente, l’Egitto non ha brillato dopo l’esordio contro il Belgio. Ha avuto fortuna contro l’Iran e ha sofferto con l’Australia.

    Ma poco importa: l’Egitto era arrivato in Nord America senza mai aver vinto un match ai Mondiali e ora è agli ottavi. La qualificazione, ottenuta con freddezza ai rigori contro l’Australia, ha fatto esplodere la gioia di 120 milioni di persone e fissato un sogno: affrontare l’Argentina ad Atlanta.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belgio ⬆️

    Il Belgio resta in gara per un soffio. Dopo aver superato a fatica la fase a gironi, era sotto 2-0 contro il Senegal a quattro minuti dalla fine della prima partita a eliminazione diretta a Seattle. I Red Devils avevano offerto una prestazione disastrosa, e l’allenatore Rudi Garcia sembrava disorientato dopo aver sostituito i due giocatori più talentuosi, Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, prima dell’ora di gioco.

    Poi, dal nulla, Romelu Lukaku e Youri Tielemans hanno segnato, portando la gara ai supplementari. Infine un rigore dubbio, conquistato e trasformato da Tielemans, ha dato la vittoria ai Diavoli Rossi. La loro fortuna potrebbe esaurirsi agli ottavi contro gli Stati Uniti, ma se i fuoriclasse belgi ritrovassero la forma migliore, potrebbero ancora mettere in difficoltà chiunque.

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  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Svizzera ⬆️

    Pochi li notano, ma alla Svizzera non importa. Dopo l’imbarazzante pareggio all’esordio con il Qatar, la squadra di Murat Yakin ha mantenuto la calma, lavorato sodo e si è qualificata agli ottavi. Prima ha battuto il Canada, conquistando il primo posto nel girone, poi ha superato 2-1 l’Algeria nei sedicesimi.

    Non raggiunge i quarti da quando ospitò il torneo nel 1954, ma in Nord America può eguagliare quel risultato, visto che la Colombia non è l’avversaria più temibile per un posto tra le prime otto. In più, il ventenne Johan Manzambi, rivelazione del torneo, può far male a chiunque con velocità e potenza.

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  • HaalandGetty Images

    10Norvegia ⬆️

    Non poteva che essere lui. Mentre la Norvegia si preparava ai supplementari contro la Costa d’Avorio, Erling Haaland ha chiuso una bella azione di squadra, portando la sua nazionale agli ottavi. Non è stato un tiro bellissimo, come ha ammesso con un sorriso, ma lui è sempre nel posto giusto al momento giusto.

    Se l’attaccante del Manchester City riuscirà a battere il Brasile è tutto da vedere, ma la pressione è svanita per le “outsider”, che ora si divertono e rendono la Norvegia più pericolosa di prima.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Messico ⬆️

    Il Messico non raggiunge i quarti di finale dei Mondiali dal 1986, quando ospitò la competizione, ma ora può eguagliare quel risultato. L’Inghilterra è un avversario tosto, soprattutto per una nazionale bloccata da sette eliminazioni consecutive agli ottavi. Tuttavia, giocare in casa ha dato al Messico un grande slancio. 

    Ha vinto i tre match del girone e battuto l’Ecuador agli ottavi senza subire gol. Inoltre, la sfida con l’Inghilterra si giocherà all’Azteca, a oltre 2000 metri di quota: qui il Messico non ha mai perso in Coppa del Mondo. El Tri può dunque credere nella propria striscia positiva.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Stati Uniti ⬆️

    L’entusiasmo per la nazionale maschile USA cresce dopo il successo nei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina a San Francisco. Folarin Balogun ha aperto le marcature, poi Malik Tillman ha chiuso il match con una punizione, regalando agli Stati Uniti solo la seconda vittoria nella fase a eliminazione diretta del torneo.

    L’unico neo è il rosso a Balogun, che salterà gli ottavi di lunedì contro il Belgio. La squadra di Pochettino può però credere nel passaggio del turno, considerando il proprio momento e le prestazioni dei Red Devils, pur avendo perso 5-2 in amichevole a marzo contro la squadra di Rudi Garcia.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    7Portogallo ⬇️

    Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo sono stati molto fortunati. Dopo un buon primo tempo contro la Croazia, il Portogallo è stato dominato nella ripresa e ha pareggiato solo grazie a un rigore di Ronaldo, rispondendo al vantaggio di Perisic. La vittoria 2-1 è arrivata per merito di un testa di Ramos (che dovrebbe essere titolare) e dell’annullamento, contestato, di un gol di Gvardiol quasi al 90’. 

    La Seleção ha talento, in particolare a centrocampo, e potrebbe battere la Spagna come già fatto ai rigori nella finale della Nations League 2021, ma non siamo ottimisti. Nel girone è arrivata seconda dietro la Colombia e le difficoltà contro la Croazia non fanno ben sperare.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Colombia ⬆️

    La Colombia ai Mondiali ha mostrato solidità più che spettacolo, ma sta raggiungendo i suoi obiettivi. Preoccupa però l'inefficienza sotto porta. Dopo i 24 tiri senza reti contro il Portogallo, venerdì hanno trasformato solo uno dei 20 tentativi contro il Ghana. Tuttavia, sembra che presto la squadra – e soprattutto Luis Díaz – troverà la via del gol.

    La difesa, invece, resta solida: tre clean sheet consecutivi. Contro la Svizzera non sarà facile, ma i Cafeteros possono raggiungere i quarti come nel 2014. 

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  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    5Inghilterra ⬇️

    L’Inghilterra delude ma passa il turno: storia nota. Ad Atlanta, contro la Repubblica Democratica del Congo, i Tre Leoni sono stati inferiori a molte rivali, ma hanno vinto grazie a due gol di Harry Kane.

    Il capitano inglese ha firmato una doppietta che ha ribaltato il punteggio e proiettato i suoi verso il match di domenica contro il Messico, co-padrone di casa. La squadra di Tuchel è più talentuosa di El Tri, ma il boato dell’Estadio Azteca e l’altitudine potrebbero riequilibrare le sorti dell’incontro.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marocco ⬆️

    Il Marocco conferma il proprio valore: dopo le semifinali 2022, i Leoni dell’Atlante sono di nuovo ai quarti come unica squadra africana. Negli ottavi hanno superato il Canada con tre reti nel secondo tempo, guadagnandosi l’accesso al match contro la Francia di giovedì.

    Contenere l’attacco dei Bleus a Boston sembra quasi impossibile, e l’infortunio di Ismael Saibari riduce il potenziale offensivo dei nordafricani. Ripetere il percorso verso le semifinali potrebbe essere fuori portata.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    Cosa pensare della prestazione dell’Argentina contro Capo Verde? I campioni in carica, pur sapendo che gli esordienti erano usciti imbattuti da un girone con la Spagna, sono sembrati sorpresi dalla qualità e dal carattere avversario.

    L’Argentina è apparsa sciatta e fiacca per tutta la partita e ha evitato la più grande sorpresa della storia dei Mondiali solo grazie a Lionel Messi e a un paio di gol su calcio piazzato. La speranza ora è che questo spavento epocale riporti la concentrazione degli argentini in vista di un’altra partita che dovrebbero vincere, contro l’Egitto, ma Capo Verde ha messo a nudo gravi lacune nella squadra di Lionel Scaloni: prima fra tutte la dipendenza quasi totale da Messi per creatività e gol.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Spagna ⬆️

    Benvenuta alla festa, Spagna! Dopo una fase a gironi opaca, i campioni d’Europa in carica sono finalmente esplosi sul palcoscenico più importante del calcio con un convincente 3-0 sull’Austria, grazie a Mikel Oyarzabal, che ha dimostrato di poter guidare la nazionale verso la gloria mondiale.

    Solo Erling Haaland ha segnato più gol in nazionale dell’icona della Real Sociedad dall’inizio del 2025, ma sull’attaccante basco pesava l’onere di dimostrare il proprio valore nella fase a eliminazione diretta, dove la Spagna non vinceva dal 2010, anno del suo ultimo trionfo. Ora arriva il Portogallo, test ben più duro, ma se la Spagna manterrà questo livello di pressing potrà sopraffare Cristiano Ronaldo e compagni. 

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Francia ⬆️

    C'è qualcuno in grado di impedire alla Francia di raggiungere la terza finale consecutiva dei Mondiali? Finora i Bleus sembrano inarrestabili. Il loro attacco, il migliore del torneo, è così forte che Didier Deschamps può permettersi di lasciare in panchina talenti come Désiré Doué o Bradley Barcola, mentre Rayan Cherki resta ai margini.

    Negli ottavi contro il Paraguay hanno sofferto, vincendo solo grazie al rigore di Mbappé a Filadelfia, ma è improbabile che incontrino di nuovo un ostruzionismo così marcato. Il livello degli avversari salirà, a partire dal Marocco nei quarti, tuttavia i campioni in carica restano la squadra da battere in Nord America.