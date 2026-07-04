Sinceramente, l’Egitto non ha brillato dopo l’ottimo esordio contro il Belgio. Ha avuto fortuna contro l’Iran, conquistando il punto che serviva per il secondo posto, e poi ha alternato luci e ombre contro l’Australia.

Ma poco importa: l’Egitto era arrivato in Nord America senza mai aver vinto un match ai Mondiali e ora è agli ottavi. La qualificazione, ottenuta con freddezza ai rigori contro l’Australia, ha fatto esplodere la gioia di 120 milioni di persone e fissato un sogno: affrontare l’Argentina ad Atlanta.