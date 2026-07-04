A Miami, Capo Verde ha costretto l’Argentina campione del mondo ai supplementari, e Messi & Co. sono stati felici di passare il turno. Stessa sorte per l’Inghilterra, sotto di un gol a 15’ dalla fine contro la Repubblica Democratica del Congo, prima che Kane siglasse una doppietta decisiva.
Francia e Spagna hanno lanciato un chiaro segnale, mentre il Belgio ha completato una rimonta incredibile contro il Senegal. Tra i padroni di casa, gli Stati Uniti in dieci hanno battuto la Bosnia-Erzegovina, il Messico ha mantenuto la porta inviolata contro l’Ecuador e il Canada ha segnato all’ultimo minuto contro il Sudafrica.
Ora che siamo nel vivo, chi può vincere il trofeo il 19 luglio nel New Jersey? GOAL classifica qui le 16 squadre rimaste...
Ultimo aggiornamento: 28 giugno 2026. Squadre eliminate nei sedicesimi: Sudafrica, Giappone, Germania, Paesi Bassi, Costa d’Avorio, Svezia, Ecuador, RD Congo, Senegal, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Algeria, Capo Verde, Austria, Australia, Ghana.