Clamoroso Real Madrid: offerti 150 milioni per Julian Alvarez, l'Atletico Madrid ha rifiutato

Clamoroso in Spagna. Il Real Madrid ha ufficializzato un’offerta da 150 milioni di euro all’Atletico Madrid per Julian Alvarez. Florentino Perez, d’altronde, fresco vincitore delle elezioni, l’aveva anticipatoe ha mantenuto la sua promessa. In occasione della campagna elettorale, infatti, aveva avvisato media e tifosi che avrebbe provato a portare ai Blancos un giocatore straordinario, con un’offerta senza precedenti. Detto, fatto.





Dopo giorni di speculazioni, è arrivata la conferma: si tratta proprio dell’attaccante argentino dei cugini. Nel comunicato, diffuso sul sito delle Merengues, però c’è anche la risposta della squadra di Simeone che ha preso atto dell’offerta, l’ha valutata ma l’ha respinta. Solo pochi giorni fa gli stessi Colchoneros, per difendersi dalle voci di un tentativo per il giocatore anche da parte del Barcellona, aveva risposto pubblicando finte offerte per le stelle dei catalani, come Lamine Yamal. Scaramucce dalle tre big che vengono ora acuite dall’offerta ufficiale del Real per Alvarez.