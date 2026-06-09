Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Julian AlvarezGetty Images
GOAL

Clamoroso Real Madrid: offerti 150 milioni per Julian Alvarez, l'Atletico Madrid ha rifiutato

Calciomercato
LaLiga
Real Madrid
J. Alvarez

I Blancos hanno ufficialmente comunicato di aver provato a strappare l'attaccante argentino ai rivali cittadini, che però hanno rispedito al mittente l'offerta: Alvarez partirà solo per 500 milioni.

Pubblicità

Clamoroso in Spagna. Il Real Madrid ha ufficializzato un’offerta da 150 milioni di euro all’Atletico Madrid per Julian Alvarez. Florentino Perez, d’altronde, fresco vincitore delle elezioni, l’aveva anticipatoe ha mantenuto la sua promessa. In occasione della campagna elettorale, infatti, aveva avvisato media e tifosi che avrebbe provato a portare ai Blancos un giocatore straordinario, con un’offerta senza precedenti. Detto, fatto.


Dopo giorni di speculazioni, è arrivata la conferma: si tratta proprio dell’attaccante argentino dei cugini. Nel comunicato, diffuso sul sito delle Merengues, però c’è anche la risposta della squadra di Simeone che ha preso atto dell’offerta, l’ha valutata ma l’ha respinta. Solo pochi giorni fa gli stessi Colchoneros, per difendersi dalle voci di un tentativo per il giocatore anche da parte del Barcellona, aveva risposto pubblicando finte offerte per le stelle dei catalani, come Lamine Yamal. Scaramucce dalle tre big che vengono ora acuite dall’offerta ufficiale del Real per Alvarez.

  • IL COMUNICATO

    Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atlético de Madrid per i diritti di tesseramento di Julián Álvarez.

    Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, l'Atlético de Madrid ha espresso la propria gratitudine, sottolineando che la proposta si inserisce nel quadro dei rapporti positivi tra i due club, ma l'ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore (posta a 500 milioni, ndr).

    • Pubblicità

  • Pochi giorni fa, prima del giorno delle elezioni, Perez aveva fatto intendere le sue intenzioni: "Martedì farò un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Almeno 150 milioni", aveva detto.


    Da quel giorno sono partite le speculazioni su chi fosse quel nome, su chi fosse il preferito di Perez, la sua fiche per riportare in auge il club. Da Olise a Enzo Fernandez, da Kvaratskhelia e Vitinha a Kane e Musiala, i nomi sul papabile nuovo Blanco si sono sprecati, fino alla rivelazione: si tratta di Julian Alvarez.


    Impegnato nei prossimi giorni nel Mondiale con l’Argentina, Alvarez nel 2025/26 ha giocato 49 partite con l’Atletico Madrid, realizzando 20 reti e 9 assist.

  • Pubblicità
    Pubblicità