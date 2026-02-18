Clamoroso errore di Maignan in Milan-Como: passa la palla a Nico Paz che porta in vantaggio la squadra di Fabregas

Il risultato di Milan-Como è stato sbloccato da un clamoroso errore di Mike Maignan.
L'estremo difensore rossonero, fin qui sempre tra i migliori in campo, ha di fatto regalato il vantaggio al Como.
Ma cosa è successo a San Siro?
Poco dopo la mezz'ora, nel tentativo di servire un compagno con i piedi, Maignan ha regalato il pallone a Nico Paz.
L'argentino a quel punto ha avuto tutto il tempo di mirare la porta e battuto il francese che era abbondantemente fuori dai pali.
Quello realizzato nel primo tempo di Milan-Como è il nono goal di Nico Paz in campionato.
L'argentino era rimasto a secco nelle ultime tre giornate dopo la doppietta siglata contro la Lazio all'Olimpico.