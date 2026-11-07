Clamoroso al Napoli: annullata la conferenza di Allegri 10' prima dell'inizio, la squadra è in ritiro

Come riportato da Calcionapoli1926, ieri dall'ufficio stampa azzurro era arrivata la comunicazione della consueta conferenza del tecnico alle ore 15. Un intervento molto atteso da parte di tutti, perché era il primo momento di contatto con Allegri dopo i fatti accaduti in Portogallo. Per questo motivo, la presenza di giornalisti era anche ampia. Ma il club ha deciso di annullare il tutto a dieci minuti dall'inizio dell'incontro, quando i colleghi erano già sul posto e giustamente hanno protestato. La risposta dell'ufficio stampa sarebbe stata che "la decisione è stata presa dall'alto poiché la squadra in questo momento è in ritiro".