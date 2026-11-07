Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, alle 15.00 avrebbe dovuto parlare in conferenza alla vigilia della gara contro la Lazio, undicesima giornata di campionato. Ma la conferenza è stata annullata: la squadra è in ritiro, il tecnico non parla. Il problema? I giornalisti non lo sapevano e si sono presentati regolarmente a Castel Volturno, salvo poi scoprirlo con sorpresa.
Clamoroso al Napoli: annullata la conferenza di Allegri 10' prima dell'inizio, la squadra è in ritiro
COSA E' SUCCESSO
Come riportato da Calcionapoli1926, ieri dall'ufficio stampa azzurro era arrivata la comunicazione della consueta conferenza del tecnico alle ore 15. Un intervento molto atteso da parte di tutti, perché era il primo momento di contatto con Allegri dopo i fatti accaduti in Portogallo. Per questo motivo, la presenza di giornalisti era anche ampia. Ma il club ha deciso di annullare il tutto a dieci minuti dall'inizio dell'incontro, quando i colleghi erano già sul posto e giustamente hanno protestato. La risposta dell'ufficio stampa sarebbe stata che "la decisione è stata presa dall'alto poiché la squadra in questo momento è in ritiro".
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