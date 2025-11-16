Pubblicità
Pubblicità
Stati Uniti ParaguayGetty Images
Andrea Ajello

Clamorosa rissa nell'amichevole Stati Uniti-Paraguay: panchine in campo ed espulsione, l'episodio

Caos incredibile nel finale di Stati Uniti-Paraguay: rissa tra le due Nazionali partita dal capitano della squadra sudamericana Diego Gomez e dallo statunitense Alex Freeman.

Pubblicità

Era soltanto un'amichevole ma nonostante questo gli animi si sono scaldati nella sfida tra Stati Uniti e Paraguay, disputata questa notte a Chester, in Pennsylvania.

Tutto è accaduto nei minuti finali, in pieno recupero, con gli Stati Uniti in vantaggio per 2-1 (risultato con cui si è chiusa la gara) e ha visto protagonisti prima Diego Gomez e Alex Freeman, poi praticamente tutti i giocatori in campo e i componenti delle panchine.

Una baraonda clamorosa che ha portato anche ovviamente ad alcuni provvedimenti disciplinari. 

  • STATI UNITI-PARAGUAY: LA PARTITA

    La partita si è conclusa a favore degli Stati Uniti, vittoriosi per 2-1, anche se non sarà "ricordata" per quello che è successo dal punto di vista strettamente calcistico ma per la rissa nel finale. 

    La Nazionale guidata da Mauricio Pochettino è passata in vantaggio con Giovanni Reyna, che non partiva titolare da settembre con gli Stati Uniti. Poi il pareggio di Alex Arce e alla fine la rete decisiva di Folarin Balogun.

    • Pubblicità

  • RISSA CLAMOROSA: COS'È SUCCESSO

    Al 92esimo minuto, quando ormai mancavano soltanto altri due minuti di recupero, si è all'improvviso accesa una rissa in campo. Tutto è partito da Freeman, terzino che gioca nell'Orlando City e Diego Gomez, centrocampista del Brighton.

    I due giocatori si sono contesi un palla a gioco fermo con le mani  e hanno iniziato a strattonarsi arrivando a stretto contatto. Da lì la situazione è precipitata in fretta con i rispettivi compagni che sono intervenuti non per fermare la rissa ma per accendere ancora di più il caos. 

    Essendo nata a bordocampo la rissa, anche le panchine di Stati Uniti e Paraguay sono entrate nel mezzo rendendo la situazione ingestibile per l'arbitro. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RISSA STATI UNITI-PARAGUAY: LE IMMAGINI

  • I PROVVEDIMENTI

    L'arbitro del match Cristhofer Corado, dopo aver ristabilito la situazione, ha estratto il cartellino rosso per il paraguaiano Omar Alderete, difensore del Sunderland che non era in campo. 

    Solo ammonizione invece per lo statunitense Cristian Roldan. Nessun provvedimento per Freeman e Diego Gomez, che quindi se la sono cavata nonostante siano stati loro ad iniziare la rissa. 

  • Pubblicità
    Pubblicità