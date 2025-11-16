Al 92esimo minuto, quando ormai mancavano soltanto altri due minuti di recupero, si è all'improvviso accesa una rissa in campo. Tutto è partito da Freeman, terzino che gioca nell'Orlando City e Diego Gomez, centrocampista del Brighton.

I due giocatori si sono contesi un palla a gioco fermo con le mani e hanno iniziato a strattonarsi arrivando a stretto contatto. Da lì la situazione è precipitata in fretta con i rispettivi compagni che sono intervenuti non per fermare la rissa ma per accendere ancora di più il caos.

Essendo nata a bordocampo la rissa, anche le panchine di Stati Uniti e Paraguay sono entrate nel mezzo rendendo la situazione ingestibile per l'arbitro.