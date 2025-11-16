Era soltanto un'amichevole ma nonostante questo gli animi si sono scaldati nella sfida tra Stati Uniti e Paraguay, disputata questa notte a Chester, in Pennsylvania.
Tutto è accaduto nei minuti finali, in pieno recupero, con gli Stati Uniti in vantaggio per 2-1 (risultato con cui si è chiusa la gara) e ha visto protagonisti prima Diego Gomez e Alex Freeman, poi praticamente tutti i giocatori in campo e i componenti delle panchine.
Una baraonda clamorosa che ha portato anche ovviamente ad alcuni provvedimenti disciplinari.