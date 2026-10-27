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Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Clamorosa rissa in campo dopo il derby Galatasaray-Fenerbahce: deve intervenire la polizia per separare i giocatori

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Galatasaray vs Fenerbahce
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Fenerbahce

Al termine del derby di Istanbul, vinto dal Galatasaray contro il Fenerbahce grazie alla doppietta di Victor Osimhen, in campo è scoppiata una clamorosa rissa tra i giocatori che sono stati divisi dalla polizia.

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Il derby di Istanbul è da sempre una delle partite più calde e sentite dell'anno, ma quanto accaduto al termine di Galatasaray-Fenerbahce stavolta ha superato decisamente i limiti della rivalità sportiva.

Dopo il fischio finale dell'arbitro infatti sul campo è scoppiata una rissa che ha coinvolto non solo i giocatori di entrambe le squadre, bensì pure i rispettivi staff.

Tanto che per riportare la calma sul rettangolo verde è stato addirittura necessario l'intervento delle forze dell'ordine che erano presenti allo stadio.

  • LA RISSA DOPO GALATASARAY-FENERBAHCE

    Ma cosa è successo esattamente al fischio finale di Galatasaray-Fenerbahce?

    A dare il via alla rissa sarebbero stati Kerem Aktürkoğlu e Sallai, che hanno iniziato a spintonarsi, passando poi a calci e pugni.

    Altri due giocatori, Archie Brown e Abdülkerim Bardakcı, sono caduti a terra. E da quel momento la situazione è degenerata coinvolgendo di fatto tutti i calciatori e gli staff di entrambe le squadre.

    L'arbitro alla fine ha estratto due cartellini gialli e altrettanti cartellini rossi. Ma i provvedimenti più severi potrebbero arrivare dopo il deferimento dei giocatori maggiormente coinvolti e l'analisi dei video.

  • IN CAMPO ANCHE GUENDOUZI E LUKAKU

    Durante la rissa finale avvenuta al termine di Galatasaray-Fenerbahce sono entrati in campo anche Matteo Guendouzi e Romelu Lukaku.

    Anche se l'ex attaccante di Inter, Roma e Napoli sarebbe intervenuto solo in un secondo momento per cercare di dividere gli altri giocatori.

    Mentre l'ex centrocampista della Lazio, non nuovo a situazione del genere, avrebbe acceso la miccia iniziale come si vede da alcuni filmati della rissa.

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  • LA DOPPIETTA DI OSIMHEN, AMMONITO LEAO

    Parlando solo di calcio, a vincere il sentitissimo derby di Istanbul è stato il Galatasaray.

    Grande protagonista della gara un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, ovvero Victor Osimhen.

    L'ex bomber del Napoli ha realizzato una fantastica doppietta, mentre nella ripresa Kahveci ha accorciato le distanza per il Fenerbahce.

    Leao invece è subentrato nell'ultima mezz'ora ma si è distinto soltanto per un cartellino giallo.

    Male dall'altra parte anche Lukaku, schierato titolare al centro dell'attacco e rimasto in campo per tutta la gara.

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