Clamorosa rissa in campo dopo il derby Galatasaray-Fenerbahce: deve intervenire la polizia per separare i giocatori

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Il derby di Istanbul è da sempre una delle partite più calde e sentite dell'anno, ma quanto accaduto al termine di Galatasaray-Fenerbahce stavolta ha superato decisamente i limiti della rivalità sportiva.
Dopo il fischio finale dell'arbitro infatti sul campo è scoppiata una rissa che ha coinvolto non solo i giocatori di entrambe le squadre, bensì pure i rispettivi staff.
Tanto che per riportare la calma sul rettangolo verde è stato addirittura necessario l'intervento delle forze dell'ordine che erano presenti allo stadio.