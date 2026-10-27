Clamorosa rissa in campo dopo il derby Galatasaray-Fenerbahce: deve intervenire la polizia per separare i giocatori

Ma cosa è successo esattamente al fischio finale di Galatasaray-Fenerbahce?

A dare il via alla rissa sarebbero stati Kerem Aktürkoğlu e Sallai, che hanno iniziato a spintonarsi, passando poi a calci e pugni.

Altri due giocatori, Archie Brown e Abdülkerim Bardakcı, sono caduti a terra. E da quel momento la situazione è degenerata coinvolgendo di fatto tutti i calciatori e gli staff di entrambe le squadre.

L'arbitro alla fine ha estratto due cartellini gialli e altrettanti cartellini rossi. Ma i provvedimenti più severi potrebbero arrivare dopo il deferimento dei giocatori maggiormente coinvolti e l'analisi dei video.