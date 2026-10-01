Cisse, dopo il Milan, si prende anche l'Italia Under 21: goal decisivo al 95' contro l'Armenia

Nonostante la poca esperienza in massima serie, Amorim ha deciso di puntare subito su di lui, lanciandolo titolare alla prima giornata contro il Torino e ottenendo un goal come risposta.

Il tecnico portoghese lo ha riproposto dal 1' anche contro il Venezia, mentre a Torino con la Juve è entrato dalla panchina ed ha sbloccato il risultato prima del pari nel recupero di Gatti.

A Roma con la Lazio nuovamente una chance da titolare, mentre col Lecce il rientro di Pulisic lo ha fatto rimanere per la prima volta a guardare i compagni dalla panchina. Ma l'impatto di Cisse sul Milan è stato da grande giocatore e la dimostrazione è arrivata anche in Nazionale.