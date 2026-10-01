Un altro goal importante, un altro goal decisivo. Dopo le prime due reti in Serie A col Milan contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse ha fatto la differenza anche in Nazionale.
Cisse, dopo il Milan, si prende anche l'Italia Under 21: goal decisivo al 95' contro l'Armenia
SUBITO PROTAGONISTA COL MILAN
Nonostante la poca esperienza in massima serie, Amorim ha deciso di puntare subito su di lui, lanciandolo titolare alla prima giornata contro il Torino e ottenendo un goal come risposta.
Il tecnico portoghese lo ha riproposto dal 1' anche contro il Venezia, mentre a Torino con la Juve è entrato dalla panchina ed ha sbloccato il risultato prima del pari nel recupero di Gatti.
A Roma con la Lazio nuovamente una chance da titolare, mentre col Lecce il rientro di Pulisic lo ha fatto rimanere per la prima volta a guardare i compagni dalla panchina. Ma l'impatto di Cisse sul Milan è stato da grande giocatore e la dimostrazione è arrivata anche in Nazionale.
MVP CON L'UNDER 21
Nonostante le ottime prestazioni in rossonero, Cisse non è stato chiamato da Mancini ma è andato a rappresentare l'Under 21 azzurra guidata da Silvio Baldini.
Cisse è partito dalla panchina, entrando all'intervallo al posto di Fini per provare a sbloccare una partita complicata contro l'Armenia e resa ancora più complicata dopo l'errore dal dischetto di Koleosho.
Ma quando le speranze sembravano ormai finite, al minuto 95, Cisse si è avventato sull'ennesima ribattuta del portiere armeno ed ha scaraventato il pallone in rete, trovando così un goal da tre punti pesantissimo.
L'Italia mantiene così il passo della Polonia capolista del girone di qualificazione, a +3 sugli azzurrini. Il primo posto garantirebbe alla squadra di Baldini la qualificazione diretta ai prossimi Europei di categoria.
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UN ALTRO GIOIELLO PER LA NAZIONALE
Cisse è uno di quelli che non possono non essere considerati nel nuovo corso di Mancini.
Lui come Romano, Kayode, Ahanor, Doumbia, Samuele Inacio e tanti altri talenti pronti a fare il salto di qualità in azzurro.
Ha dimostrato col Milan di poter rendere anche ad alti livelli e l'Under 21 a breve gli starà stretta.
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