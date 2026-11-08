Cisse ancora a segno in Genoa-Milan, i numeri impressionanti del talento rossonero: merita un posto da titolare fisso?

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Ma questo Cisse può stare fuori nel Milan?
La prestazione sfoderata dal giovane talento rossonero contro il Bologna aveva già riaperto ufficialmente il dibattito sullo scarso minutaggio delle settimane precedenti.
In quell'occasione era arrivata la prima doppietta a 'San Siro' di Cisse, offuscata solo in parte dalla rimonta della squadra di Palladino.
Ma dopo la panchina nel derby e il brutto primo tempo contro il Ferencvaros in Europa League, Amorim gli ha concesso una nuova occasione che Cisse ha sfruttato alla grande.