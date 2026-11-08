Cisse ancora a segno in Genoa-Milan, i numeri impressionanti del talento rossonero: merita un posto da titolare fisso? Serie A Milan Milan vs Bologna Bologna

Tre goal segnati nelle ultime due da titolare in campionato per Alphadjo Cisse che ha sbloccato Genoa-Milan migliorando ulteriormente i suoi numeri. E ha dimostrato di poter giocare anche insieme a Pulisic.

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