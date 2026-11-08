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Lelio Donato

Cisse ancora a segno in Genoa-Milan, i numeri impressionanti del talento rossonero: merita un posto da titolare fisso?

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Milan vs Bologna
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Tre goal segnati nelle ultime due da titolare in campionato per Alphadjo Cisse che ha sbloccato Genoa-Milan migliorando ulteriormente i suoi numeri. E ha dimostrato di poter giocare anche insieme a Pulisic.

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Ma questo Cisse può stare fuori nel Milan?

La prestazione sfoderata dal giovane talento rossonero contro il Bologna aveva già riaperto ufficialmente il dibattito sullo scarso minutaggio delle settimane precedenti.

In quell'occasione era arrivata la prima doppietta a 'San Siro' di Cisse, offuscata solo in parte dalla rimonta della squadra di Palladino.

Ma dopo la panchina nel derby e il brutto primo tempo contro il Ferencvaros in Europa League, Amorim gli ha concesso una nuova occasione che Cisse ha sfruttato alla grande.

  • DOPPIETTA IN TREDICI MINUTI CONTRO IL BOLOGNA

    Quella vissuta da Alphadjo Cisse in Milan-Bologna era stata la più classica delle serate da ricordare.

    Rientrato nell'undici titolare, dopo quattro panchine consecutive e appena diciassette minuti giocati, aveva ribaltato la partita praticamente da solo.

    Cisse ha infatti realizzato una fantastica doppietta nel giro di tredici minuti, tra il 14' e il 27' del primo tempo, rispondendo all'iniziale vantaggio del Bologna firmato da Mbangula.

    Due goal molto simili da vero opportunista dell'area di rigore che, a molti tifosi rossoneri e non solo, avranno ricordato il miglior Pippo Inzaghi.

    Cisse prima di Milan-Bologna peraltro non aveva ancora mai segnato a San Siro visto che le altre reti, sia in campionato che in Europa League, erano arrivate tutte in trasferta.

    Peccato per lui che la serata perfetta di Cisse sia stata rovinata dalla contro-rimonta del Bologna e della tripletta di Samuel Mbangula, capace alla fine di rubargli la scena.

  • IL CAMBIO ALL'INTERVALLO CONTRO IL FERENCVAROS

    Tre giorni dopo Milan-Bologna si è giocato il derby che Cisse ha guardato dalla panchina per 83'.

    Amorim infatti ha preferito tenerlo fuori dall'undici titolare e lo ha inserito solo nei minuti finali sul risultato di 3-1 al posto di Pulisic.

    Cisse è tornato titolare in Europa League contro il Ferencvaros ma in quel caso la sua partita è durata appena quarantacinque minuti.

    Il giovane talento rossonero ha pagato il pessimo primo tempo di tutta la squadra, nessuno escluso.

    Ma il tecnico non avrebbe gradito soprattutto la prestazione di Cisse dal quale si aspettava molto di più

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  • LA RISPOSTA IN GENOA-MILAN E LA CONVIVENZA CON PULISIC

    Nonostante l'insoddisfazione per quanto offerto giovedì sera, tre giorni dopo Amorim ha concesso una nuova occasiona da titolare a Cisse.

    E stavolta non al posto di Pulisic ma insieme all'americano in una sorta di 4-4-2 in cui Cisse ha agito da esterno sinistro.

    Così dopo appena tredici minuti è stato proprio il talento rossonero a sbloccare il risultato con glaciale freddezza su assist di Rabiot.

    Un segnale importante anche in vista del prosieguo di stagione per Amorim, che sta cercando di capire come poter schierare contemporaneamente in campo Cisse e Pulisic, fin qui considerati alternativi dal tecnico.

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  • I NUMERI DI CISSE

    I numeri, come sempre, raccontano bene l'inizio di stagione straordinario vissuto da Cisse.

    In campionato ora il suo bottino è salito a cinque goal in nove presenze, di cui tre nelle ultime due giocate da titolare contro Bologna e Genoa.

    A questo va aggiunta la splendida tripletta realizzata da Cisse a Salisburgo nell'unica partita vinta dal Milan di Amorim in Europa League.

    Il totale è così di otto goal in tredici presenze. Peraltro non tutte da titolare. Numeri impressionati per un ragazzo di appena vent'anni alla prima stagione in Serie A.

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