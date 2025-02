Ci pensa sempre Lautaro Martinez: il Toro trascina l'Inter in vetta e firma un nuovo record in nerazzurro

L'Inter piega il Genoa nel finale e ringrazia il suo capitano, ancora una volta decisivo e autentico trascinatore nel momento più delicato.

E alla fine ci pensa sempre Lautaro Martinez. L'Inter risolve la pratica Genoa soltanto nel finale, al culmine di una partita complicatissima, e lo fa ancora una volta grazie al suo capitano.

Il Toro, infatti, ha risolto il match di San Siro griffando - a dodici minuti dalla fine - il goal che consente ai nerazzurri di volare in vetta alla classifica, almeno per una notte, in attesa di Como-Napoli in programma nel lunch match di domenica.

L'articolo prosegue qui sotto

Il goal di Lautaro, il numero 10 del suo campionato, rischia infatti di avere un peso specifico enorme nell'economia del campionato dell'Inter, a certificare l'importanza che il centravanti albiceleste ricopre all'interno della rosa nerazzurra, perché alla fine quando conta e quando serve concretizzare, lui risponde sempre presente.